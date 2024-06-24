Встреча с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня встретился с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко и очертил перспективы сотрудничества с данным российским регионом.

"Особенностью наших встреч всегда является эффективность. Все, о чем мы договариваемся, реализовывается, как бы трудно нам ни было. Это самое главное, к чему мы стремимся", - сказал Александр Лукашенко.

Два года назад стороны обсуждали необходимость увеличения объемов взаимной торговли до $1 млрд. По итогам 2024 года, как отмечают специалисты, этот рубеж должен быть преодолен.

"Думаю, что нам нужно уже сегодня говорить, может быть, и о двух миллиардах. Потоки должны быть, мы найдем такие варианты. Тем более будет и серьезная возможность для того, чтобы этот товарооборот увеличить. У нас всегда были проблемы с перевозкой грузов. Мы занялись наконец-то восстановлением железных дорог, которые были способны в советские времена переваливать раза в полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более мы начали в вашем регионе строительство собственных портов и в Мурманске. А без вас туда никак не попадешь. Поэтому я думаю, что мы можем преодолеть этот двухмиллиардный рубеж в следующей пятилетке точно. Главная наша цель - идти вперед вместе, наращивая промышленный и научный потенциал, и самое главное - укреплять технологический суверенитет", - подчеркнул Президент.

По его словам, северное направление является для Беларуси ключевым: "Мы многое на этом направлении планируем сделать и обязательно это реализуем, думаю, что с вашей помощью и поддержкой".

"С другой стороны, с Ленинградской областью у нас всегда шел живой диалог, есть много новых интересных проектов и идей, а традиционные направления сотрудничества буквально за год приросли целым рядом перспективных направлений", - констатировал Глава государства.

О газификации

В первую очередь речь идет о газификации. В Ленинградской области планируется строительство новых котельных, работающих на природном газе. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова подключиться к этому глобальному проекту.

"Мы можем не только поставлять соответствующее оборудование и строить котельные, но и прокладывать магистральные газопроводы, подключать их к домовладениям", - сказал он.

О развитии инфраструктуры

"Как мне докладывают, вы, выстраивая централизованное управление, реформируете систему предприятий, которые обеспечивают строительство и содержание автомобильных дорог. От техники до опыта, который мы накопили, - мы в вашем распоряжении", - предложил Президент.

Об инвестиционных проектах

Белорусские компании также заинтересованы принять участие в реализации крупных инвестпроектов в Ленинградской области. Это касается прежде всего строительных услуг и поставок стройматериалов.

"Еще один пример нашего успешного сотрудничества - Высоцкий зерновой терминал в Выборгском районе. Проект уникальный. Первая часть реализована вами. Мне докладывают, что до конца этого года планируется выйти на полную мощность", - отметил Александр Лукашенко.

Недавно прошли переговоры с компанией "Северное управление строительства", которая выступает генеральным подрядчиком по возведению энергоблоков №3 и №4 Ленинградской АЭС-2. Белорусские специалисты уже начали отработку вопросов поставок широкой номенклатуры строительных материалов и другой продукции, рассказал Президент.

"Знаю, что есть спрос на уникальных строителей, которые у нас подготовлены с помощью Российской Федерации. Мы также займемся проработкой этого вопроса", - пообещал Глава государства.

О поставках техники

Александр Лукашенко напомнил и о возможностях Беларуси по поставкам разных видов машиностроительной продукции.

"В области промышленности мы сможем поучаствовать в замене компетенций ушедших западных партнеров. И с удовольствием будем работать с Ленинградской областью. Это очень близкие нам люди, такие, как белорусы. Поэтому на нас вы можете рассчитывать", - подытожил Президент.

Александр Дрозденко в свою очередь заявил, что каждая встреча с белорусским лидером - это новый толчок и новые планы для развития.

"Все, о чем вы говорите на этих встречах, мы реализуем. Последовательно, шаг за шагом", - подчеркнул губернатор.

Как уже отмечалось, стороны планировали уже по итогам 2023 года достичь товарооборота в эквиваленте $1 млрд.

"Чуть-чуть не хватило - почти $935 млн оборот. Но за первые пять месяцев у нас прирост больше 23%, т.е. понятно, что эта цифра будет преодолена. Мы реально видим, как прирастают темпы. И что абсолютно правильно - мы все время расширяем линейку сотрудничества", - заявил Александр Дрозденко.

Например, Ленинградская область, как и Беларусь, имеет сильный АПК, соответственно, есть необходимость в поставках техники.

"Кстати, мы - один из первый регионов, кто начал датировать из своего бюджета покупку белорусской техники. Мы тракторы датируем на 35% от стоимости, комбайны - на 40%. А если это связано с овощами в открытом грунте и с картофелем, мы датируем на 50%. Абсолютно одинаковые условия - что для российских поставщиков, что для белорусских", - рассказал губернатор.

Он также отметил изменения структуры покупки техники. Если в прошлом году в общем объеме закупок белорусская техника занимала 21%, то за пять месяцев текущего года - уже 33%.

"То есть условия нормальные и стабильные", - сделал вывод руководитель региона.