Встреча с главой Чувашской Республики Российской Федерации Олегом Николаевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля встретился с главой Чувашской Республики Российской Федерации Олегом Николаевым во Дворце Независимости.

Глава государства, поприветствовав гостя, заметил, что Олег Николаев в качестве главы Чувашии впервые посещает Беларусь.

Чувашская Республика, по словам Президента, пока партнер для Беларуси новый, но очень перспективный. "В 2023 году товарооборот составил только $122 млн, в 2022-м - примерно столько же. Думаю, после этого визита нам надо удваивать товарооборот", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко традиционно обозначил перспективные направления деятельности, где активизация двустороннего сотрудничества соответствует взаимным интересам.

Промышленность

Чувашия стабильно входит в десятку лучших в России, а по некоторым показателям - по темпам роста промышленного производства и обрабатывающего сектора - и вовсе в тройку лидеров, заметил Глава государства.

"Беларусь готова расширять существующую кооперацию и готова к реализации новых проектов, о которых мы наверняка в течение этого визита договоримся", - обратил внимание Президент и в продолжение разговора обозначил сферы существующего взаимодействия.

Белорусские тракторостроители и производители моторов поставляют комплектующие и двигатели на сборочные конвейеры Чебоксарского завода промышленных тракторов. Шасси МЗКТ востребованы на Шумерлинском заводе специализированных автомобилей. МАЗ делает для Чувашии специально спроектированную полноприводную версию колесной базы. Ряд белорусских предприятий поставляет компоненты для электротехнического кластера Чувашии. "Значит, у нас есть давняя и прочная промышленная интеграция и кооперация", - констатировал Александр Лукашенко.

Что касается драйверов роста, то Президент их видит прежде всего в станкостроительной отрасли: "Мы готовы разрабатывать и производить для вас всю необходимую линейку станков для металлообработки. Думаю, если вы предложите нам новые направления сотрудничества с учетом наших компетенций, мы с удовольствием согласимся".

Транспорт и машиностроение

Глава государства отметил, что в Чувашии уже хорошо знакомы с белорусской пассажирской техникой. В Чебоксарах используются троллейбусы МАЗ, собранные на Уфимском заводе. В этом году к контракту на почти сотню новых машин есть запрос еще на 40 единиц.

"Знаю, что регион активно закупает белорусскую грузовую, сельскохозяйственную, коммунальную, дорожную и специальную технику. У нас есть что предложить вам, тем более что модельный ряд постоянно обновляется", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что в программе визита делегации российского региона запланировано посещение таких предприятий, как МАЗ, МТЗ, "Белкоммунмаш", "АМКОДОР". "Вы сможете оценить и протестировать самые последние разработки. Сможете не только посмотреть, но и заказать необходимую технику, узлы, комплектующие", - сказал Глава государства.

Агропромышленный комплекс

На встрече было отмечено, что сельское хозяйство в Чувашии, как и в Беларуси, активно развивается. Строятся животноводческие комплексы по выращиванию крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. В этой связи Президент обозначил готовность Беларуси участвовать в строительстве современных животноводческих и птицеводческих ферм под ключ и делиться технологиями. В этом направлении Беларусь, по словам Александра Лукашенко, очень серьезно продвинулась и обладает хорошим опытом и компетенциями.

Интерес для российского региона может представлять и продукция Белорусской национальной биотехнологической корпорации, которая производит комбикорма и премиксы для всех направлений животноводства, включая выращивание рыбы. Продукция этого предприятия характеризуется очень высоким качеством, и аналогов у нее очень мало. Например, есть схожее производство в российском Шебекино. "Знаю, что там непростая ситуация. Если нужно подставить плечо, чтобы наша компания, похожая на шебекинскую, поработала в России, в том числе у вас, в Чебоксарах, - пожалуйста, мы можем это сделать", - сказал Президент.

Кроме того, Беларусь производит отличные ветеринарные препараты, есть готовность продолжать сотрудничество по линии селекционного семеноводства. Белорусские ученые уже помогают коллегам в Чувашии выращивать картофель отечественных сортов и заинтересованы расширять взаимодействие, увеличивая перечень за счет других культур. "Мы после распада Союза (Советского Союза. - Прим.) все институты в Академии наук сохранили, в том числе Институт картофелеводства. Это значит, что мы каждый год обновляем, осуществляем сортообмен нашего картофеля", - обратил внимание Александр Лукашенко. По его словам, все новые сорта проходят апробацию на личном подворье Главы государства. "Академики говорят: "Очень хороший (сорт. - Прим.)". Давайте, у меня высаживайте, посмотрим на результат. Должен сказать, что я ни разу не сказал им, что они плохо работают и что плохой сорт вырастили. Поэтому вы правильно делаете, что опыт белорусов и наших ученых используете. Будет такая необходимость впредь - можете на нас рассчитывать", - сказал Президент.

В то же время для Беларуси представляет интерес успех Чувашии в возрождении производства хмеля - культуры, которая пока мало возделывается в нашей стране. "Нам очень нужен этот опыт, и если вы с нами поделитесь, это будет очень важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил в целом готовность страны наращивать поставки белорусского продовольствия в Чувашию. "Хотя, я знаю, вы хорошо в этом плане продвинулись. Мы также готовы рассматривать и ваши варианты для того, чтобы закупать для Беларуси", - сказал Глава государства.

Гуманитарная сфера

Помимо экономики, Александр Лукашенко считает необходимым активизировать сотрудничество в гуманитарной сфере - науке, образовании, культуре и спорте. "Тут тоже у нас проблем особых не будет", - убежден белорусский лидер.

Подводя итоги сказанному, Президент подчеркнул надежность Беларуси в исполнении партнерских обязательств. "Хочу, чтобы вы знали: все, о чем мы договоримся, свято будет исполняться, - заявил Глава государства. - Если есть какие-то вопросы, по которым мы должны прямо сейчас принять решение, я с большим удовольствием (сделаю это. - Прим.). Если нет - побудьте у нас, посмотрите производства, предприятия, переговорите в Правительстве и примите для себя соответствующее решение", - резюмировал Александр Лукашенко.

Строительство и медицина. Дополнительные предложения по сотрудничеству от чувашской стороны

В свою очередь Олег Николаев поблагодарил Александра Лукашенко за пристальное внимание в рамках интеграционного процесса к взаимодействию с регионами России и, в частности, с Чувашской Республикой. "Благодаря этому у нас направления взаимодействия постоянно расширяются, углубляются и наполняются новым содержанием", - сказал он.

Глава Чувашии рассказал, что в Беларусь из этого российского региона прибыла большая делегация в составе более 70 человек. "Помимо тех направлений, которые вы назвали, мы очень серьезно поработали и по направлениям строительства, здравоохранения. И видим здесь тоже очень большие перспективы для того, чтобы взаимно друг друга обогатить и поддержать", - заявил Олег Николаев.

Так, в Чувашии много строится объектов по поручению Президента Российской Федерации. В ближайшее время планируется начать строительство республиканской клинической больницы. В этой связи могут быть востребованы не только компетенции строительной отрасли Беларуси, но и строительные материалы. "В том числе по отдельным направлениям даже строительные материалы. Позволят и импорт заместить, и денег сэкономить. Мы обо всем этом предварительно договорились", - рассказал глава региона.

Что касается сферы медицины и здравоохранения, то в Чувашии действуют два федеральных центра. Один - по микрохирургии глаза, второй - центр ортопедии и эндопротезирования. "По этому направлению коллеги высказали потребность, что для жителей Беларуси замена суставов актуальна. И мы здесь готовы, если необходимо, подставить плечо. Если необходимо, до 300 человек мы готовы принять из Беларуси и оказать высокотехнологичную медицинскую помощь", - заявил Олег Николаев.