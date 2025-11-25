Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на встречу Чрезвычайного и Полномочного Посла Венесуэлы в России Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса. Она состоялась 25 ноября во Дворце Независимости.

"Венесуэла - не чужая для Беларуси страна. Давно, очень давно с вами сотрудничаем. Хотелось бы, чтобы наши отношения были более интенсивными, продвинутыми. Есть о чем поговорить", - заявил Глава государства во время беседы с дипломатом.

В разговоре Президент обратился с просьбой к послу: "Очень прошу Вас: передайте моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси".

Александр Лукашенко заметил, что у Президента Венесуэлы могут быть аналогичные ожидания, и потому не исключил своего визита в Венесуэлу. "Я убежден, что у него такое же отношение и ко мне. Я буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время и посетить Венесуэлу. Времена проблемные, сложные, трудные. Но тем не менее из любых положений и ситуаций можно найти выход, надо только стремиться к этому. Вы это не хуже меня понимаете", - заявил белорусский лидер.