Посещение историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы"

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин возложили цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

Главы государств возложили венки в Зале Воинской славы. Он посвящен всем тем, кто отдал свои жизни ради Сталинградской Победы. В центре зала горит Вечный огонь: в огромной руке, выполненной из белого мрамора, зажат факел Вечного огня - павшие защитники Сталинграда передают живым этот символ жизни.

Александр Лукашенко и Владимир Путин также возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, легендарного командующего 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда. Василий Чуйков умер в 1982 году и был похоронен на Мамаевом кургане у подножия монумента "Родина-мать зовет!" рядом с воинами своей армии, погибшими в Сталинградской битве.

После посещения историко-мемориального комплекса главы государств направились на площадку международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", основной целью проведения которого является сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.