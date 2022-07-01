Видеообращение на пленарном заседании IX Форума регионов Беларуси и России

Видеообращение Президента Беларуси Александра Лукашенко на пленарном заседании IX Форума регионов Беларуси и России

Дорогие друзья!

Позвольте приветствовать всех участников IX Форума регионов Беларуси и России.

Радушная Гродненская земля впервые принимает гостей столь знакового мероприятия. Встреча делегаций проходит фактически на стыке двух культурных цивилизаций - Востока и Запада.

Мы видим в этом символическое значение, поскольку, несмотря ни на что, нацелены на мирный диалог со всеми странами. И пока западные соседи подтягивают к нашей границе войска НАТО, мы занимаемся абсолютно созидательными инициативами.

Для Беларуси и России Форум давно стал одним из символов родства славянских народов. Сама жизнь показывает, что мы нашли формат межрегионального и межгосударственного взаимодействия, который действительно отвечает коренным интересам белорусов и россиян.

Более того, Форум является эффективным и адекватным ответом на новые вызовы, с которыми мы столкнулись сегодня.

Отмечу, что в самые трудные времена межрегиональное сотрудничество всегда нас выручало.

Так было в 1990-е, когда именно на уровне регионов удалось сохранить не только экономические связи, но и ментальное и духовное единство двух братских народов.

И сегодня Форум является народной инициативой, а не результатом решений сверху. Это диалоговая площадка, где вырабатываются механизмы по реализации договоренностей, принятых на высоком и высшем уровнях.

В нынешних геополитических реалиях Форум выполняет важную миссию - способствует созданию прочной экономической основы в строительстве Союзного государства.

Особо радуют реальные результаты, важные и для развития регионов, и для функционирования конкретных предприятий, и в целом для улучшения жизни наших людей. Что бы вокруг нас ни происходило.

Граждане как Беларуси, так и России имеют равные права в сферах труда, отдыха, здравоохранения, образования. Подобных примеров заботы о людях, живущих в разных государствах и связанных родственными узами, на постсоветском пространстве, к сожалению, нет.

Нами уже создано то, о чем мы так долго говорили на разных уровнях. Высший госсовет Союзного государства принял решение об углублении двусторонней экономической интеграции.

Она нацелена на формирование качественно новой среды оборота товаров и услуг между нашими странами, создание объединенных отраслевых рынков.

А это предполагает дальнейшее сближение макроэкономических политик двух государств, гармонизацию валютного регулирования, предоставление равного доступа к государственным заказам и закупкам, внедрение общих правил конкуренции и обеспечение равных прав потребителей.

Уже начинаем выполнять союзные программы по формированию единой промышленной и единой аграрной политики Союзного государства.

Безумные и незаконные санкции Запада подтолкнули нас к ускоренным решениям в сфере транспорта и логистики, внедрению собственных платежных систем и расчетам в национальных валютах.

Отмечу, что в этом году в разы активизировались контакты с руководителями российских регионов. И география таких контактов расширяется. Некоторые губернаторы побывали в Беларуси не один раз.

Можно уверенно сказать, наша страна нашла чем заинтересовать каждую делегацию. Мы получили новые возможности для экспорта товаров и услуг, а наши специалисты приобрели уникальные компетенции, как в случае со строительством космодрома Восточный или Белорусской атомной станции.

Сегодня для двух стран действительно открываются долгосрочные перспективы. Беларусь предлагает российским регионам, в частности, свое участие в модернизации ключевых секторов экономики. Яркий пример - микроэлектроника.

Готовы перейти от простой торговли к созданию совместных производств (особенно в машино- и станкостроении), участвовать в программах импортозамещения.

У нас есть много интересных предложений в области сельского хозяйства, поставок оборудования, формирования компонентной базы, освоения космоса, фармацевтики.

И речь идет не о каких-то дублирующих производствах. Мы не собираемся между собой конкурировать. Я уже это говорил и еще раз повторю: от производственной кооперации выиграют все.

У нас освободились огромные рыночные ниши, которые брошены западными компаниями, на миллиарды рублей. Это будут теперь наши рабочие места и гарантированный доход для миллионов белорусов и россиян.

Ряд ключевых наработок Союзного государства пока не имеет аналогов. У нас сложились и развиваются институты союзного бюджета и союзной собственности. За счет средств нашего союза финансируются программы в самых различных сферах.

Благодаря их выполнению развивается кооперация между нашими предприятиями, растет конкурентоспособность совместно производимой продукции.

Считаю, что в ближайшее время необходимо провести полную инвентаризацию того, как выполняются решения Форума. Не для контроля, а для оптимизации всех договоренностей.

Дорогие друзья!

На современном этапе наш союз играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов. Он является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия.

Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам.

Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть.

Уважаемые участники Форума!

В перспективе мы должны стремиться к тому, чтобы сделать эту площадку центром притяжения межрегиональных инициатив.

Впереди нас ждет большая работа. Желаю всем участникам Форума успешной и плодотворной деятельности во благо народов Беларуси и России.