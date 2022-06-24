Глава государства Александр Лукашенко ко Дню работников прокуратуры и 100-летию со дня образования прокуратуры Беларуси записал видеообращение, которое было показано на приуроченном к празднику торжественном мероприятии.

"Вековой юбилей - это веха, которая связывает воедино историю судеб многих поколений. Тех, кто стоял у истоков создания белорусской государственности, и тех, кто бережет лучшие традиции службы сегодня. Вы обеспечиваете национальную безопасность, защиту суверенитета и конституционного строя нашей страны. Благодарю вас за верность профессиональному долгу, преданность Родине и бережное отношение к исторической памяти народа, - сказал Президент. - Сегодня для нас как никогда важны результаты проводимого вами расследования фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Собранные доказательства, установленные обстоятельства преступлений нацизма - это адекватный ответ на брошенный нам вызов. Сейчас надо сохранить самое ценное, что есть в нашей стране: мир, спокойствие, стабильность. Приумножить достижения белорусского народа, создать условия для дальнейшего укрепления, развития и процветания Беларуси. Защищая права граждан, интересы государства, прокуратура должна быть в авангарде решения этих задач".

Александр Лукашенко пожелал прокурорским работникам и их близким крепкого здоровья, благополучия, а также мирного неба над головой и новых свершений на благо Отечества.