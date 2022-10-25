В белорусское гражданство приняты 355 человек, в том числе 48 несовершеннолетних. Соответствующий Указ № 378 подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Среди тех, кто получил гражданство Беларуси, выходцы из 26 стран: Азербайджана, Армении, Вьетнама, Германии, Ирана, Казахстана, Латвии, Ливана, Литвы, Сирии, Турции, Украины, Эстонии и других.

Белорусские паспорта получат и пятеро представителей различных видов спорта, прибывших в нашу страну из России. Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах.

Одновременно Главой государства принято решение об отклонении ряда заявлений о приеме в гражданство. Подобные решения принимаются в отношении лиц, длительное время нигде не работавших, неоднократно нарушавших законы Беларуси.

За период выполнения поручения Главы государства, данного в ходе "Большого разговора с Президентом", гражданами Беларуси стали 6758 человек. Из них Главой государства приняты в гражданство 3385 иностранных граждан и 3373 человека приобрели гражданство в регистрационном порядке.

Заявления о предоставлении белорусского гражданства продолжают поступать.