Утверждены решения советов специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и поддержке талантливой молодежи

Утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Соответствующее распоряжение Глава государства Александр Лукашенко подписал 17 июля.

В соответствии с данным решением 192 студентам вузов назначены стипендии Президента. Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 28 победителей международных олимпиад и конкурсов. Более 50 учащихся, курсантов и студентов поощрены специальными премиями. Вознаграждение "За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі" присуждено 28 педагогическим работникам.

На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента Беларуси будет направлено более Br500 тыс.

Еще одним распоряжением Александр Лукашенко утвердил решение совета специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Обладателями гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда стали 7 победителей международных художественно-творческих состязаний, в том числе ансамбль народного танца "Крокі" Минского государственного колледжа искусств.

Специальные премии присуждены победителям международных и республиканских творческих конкурсов - 11 представителям талантливой молодежи и вокальному ансамблю Белорусского государственного университета культуры и искусств. Вознаграждением "За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі" отмечено 5 педагогов.

За счет средств резервного фонда Президента из республиканского бюджета на эти цели будет выделено более Br80 тыс.

Принятие данных распоряжений Главы государства направлено на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы, дальнейшего развития ее способностей и стимулирование профессиональной деятельности педагогов.