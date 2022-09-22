Учреждены знамя, флаг и нагрудные знаки отличия Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте

Учреждены знамя, флаг и нагрудные знаки отличия Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Установлена также юбилейная медаль к 20-летию образования этой организации. Соответствующие указы подписал Глава государства Александр Лукашенко.

На лицевой стороне знамени изображен Государственный герб Беларуси, на оборотной - эмблема Госинспекции охраны животного и растительного мира: серебристый щит, за которым перекрещенные якорь и меч, направленные остриями вниз. Полотнище знамени изготавливается из ткани красного цвета с зеленой каймой и вертикальной полосой белого цвета с национальным орнаментом.

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище зеленого цвета. В центре лицевой стороны расположена эмблема Госинспекции, на оборотной стороне - изображение орла-беркута на фоне голубого круга, обрамленного дубовым венком золотистого цвета.

На обоих геральдических символах размещено наименование организации на лицевой стороне и надпись "Ахоўваць прыроду - ахоўваць Радзіму!" на оборотной.

Предусмотрено также учреждение трех нагрудных знаков отличия: "За ўзаемадзеянне", "За адзнаку", "За добрасумленную працу".