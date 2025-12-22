Неформальная встреча глав государств - участников СНГ

Рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию продолжился неформальной встречей глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге.

Лидеры стран Содружества встретились в Эрмитаже - одном из крупнейших музеев мира, который хранит более 3 млн памятников культуры разных стран и народов. Здесь собраны произведения живописи и графики, скульптуры, монеты и медали, археологические материалы. Памятники эрмитажного собрания представлены в более чем 500 залах общей площадью около 100 тыс. кв.м.

Главный музейный комплекс Эрмитажа объединяет пять зданий: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый (Большой) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. Перед началом неформальной встречи Александр Лукашенко и другие лидеры стран СНГ прошлись по залам музейного комплекса. Экскурсию для глав государств провел генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Гостям показали разнообразные музейные экспонаты, в числе которых - часы "Павлин", которые были изготовлены из золоченой бронзы и серебра еще в конце XVIII века. Сейчас это единственный в мире крупный автомат XVIII века, который дошел до нашего времени без изменений и в действующем состоянии. Работа механизмов "Павлина" неизменно вызывает восхищение зрителей. Эти часы заводят только по пятницам, но для лидеров стран СНГ сделали исключение.

Еще одной точкой экскурсионного маршрута стала Военная галерея 1812 года. На ее стенах помещены 329 портретов генералов - участников Отечественной войны и заграничных походов 1813-1814 годов.

Лидеры стран СНГ также увидели работы голландского художника Рембрандта ван Рейна. В Эрмитаже представлена богатая коллекция из более чем 20 работ знаменитого живописца.

На неформальной встрече с приветственным словом выступил Президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что за более чем три десятилетия Содружество утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.