Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Глава государства подвел итоги председательства Беларуси в ЕАЭС в 2025 году и обозначил видение белорусской стороны о приоритетных направлениях для дальнейшей работы по развитию интеграции.

В повестку дня саммита было включено два десятка вопросов, которые в том числе касались формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, основных направлений международной деятельности на будущий год, подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС.

По итогам заседания был подписан план мероприятий (дорожная карта) по реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".

В числе принятых на саммите документов - Концепция развития туризма. По итогам саммита также утверждены Основные направления международной деятельности ЕАЭС на следующий год. Были приняты и два международных документа - Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией и Соглашение о старте переговоров с Республикой Узбекистан об обмене информацией при международных перевозках.

В своем вступительном слове на заседании в узком составе белорусский лидер отметил, что при всех достижениях ЕАЭС сохраняются и проблемы. "Как бы мы тут ни говорили о положительном, они действительно есть. Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе. Переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий, констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку", - подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что к имевшимся проблемам с беспрепятственным перемещением товаров во взаимной торговле добавляются новые. "Одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как это у нас было раньше - запрет ввоза-вывоза или лицензирование. Для этого приспосабливаются инструменты цифровизации", - добавил Александр Лукашенко.

Он отметил, что белорусская сторона инициировала решение вопроса цифровых препятствий хотя бы на уровне рекомендаций. "Но пока и здесь мы особо не продвинулись", - констатировал белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, хромает также процесс создания и реализации совместных проектов и программ, несмотря на то что сама жизнь открывает новые направления. Объединение усилий по этим направлениям позволило бы достичь большего эффекта для экономик и народов государств-членов, уверен Президент Беларуси.

"Достаточно назвать информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, электротранспорт, микроэлектронику, робототехнику и новые материалы", - перечислил конкретные направления белорусский лидер. В то же время, констатировал он, все чаще согласованные странами меры принимают форму обзоров, докладов, рекомендаций.

"На нашем прошлом заседании мы договорились, что Председатель Коллегии представит отчеты о реализации стратегии - 2020-2025. Вместо этого - информация в рамках общего выступления руководителя комиссии, - сказал Александр Лукашенко. - Мы только на обсуждение уровня зарплаты комиссии (речь о членах ЕЭК. - Прим.) за эти пять лет потратили времени в десять раз больше. А ведь ряд наиважнейших вопросов, которые пять лет назад мы договаривались решать, так и остаются в проекте".

"Над планом мероприятий по выполнению деклараций до 2030 и 2045 годов работали с опаской - как бы не углубиться в эту интеграцию. Назревает логичный вопрос: сохраняют ли страны прежнюю готовность добиваться целей, объявленных при подписании Договора о ЕАЭС?" - добавил Президент Беларуси.

Он подчеркнул: те вопросы, о которых государства - члены ЕАЭС задумывались в 2014 году, постепенно уходят на второй план или замусоливаются. "Их надо решать. Если так, то давайте вернемся к работе с тем же энтузиазмом, с которым начинали. Сейчас как раз то время, когда страны объединяются в союзы для того, чтобы действовать более целенаправленно, агрессивно. У нас, в Беларуси, именно такой настрой, поэтому я призываю вас всех действовать на интеграцию. В этом суть нашего союза", - заключил Александр Лукашенко.

Президент также обозначил необходимость выработать подходы к выстраиванию торгово-экономического сотрудничества с третьими странами на предстоящую пятилетку. "Беларусь всецело поддерживает поиск новых партнеров из числа государств Глобального большинства, продвижение в те регионы мира, где нас уважают и ждут", - заявил Глава государства.

Значимым фактором экономического роста в странах "пятерки" белорусский лидер назвал активизацию сотрудничества в сфере туризма.

В своем выступлении на заседании ВЕЭС в расширенном составе Александр Лукашенко отметил, что уходящий 2025 год прошел под знаком белорусского председательства в Евразийском экономическом союзе. Он подчеркнул, что Минск постарался привнести в его работу новое дыхание и видение экономических процессов.

"Белорусские инициативы исходили не из сиюминутной конъюнктуры и национальных предпочтений, а из долгосрочных приоритетов, актуальных для всех государств-членов", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что председательство Беларуси пришлось на окончание пятилетнего цикла развития Евразийского экономического союза. "Подводя итоги реализации Стратегических направлений развития экономической интеграции до 2025 года, можно с уверенностью сказать - в условиях колоссального внешнего давления на наши страны Союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников", - заявил он.

По оценочным данным, в 2020-2024 годах ВВП ЕАЭС вырос на 11%, промышленность - на 15%, сельское хозяйство - почти на 10%, констатировал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что в этом году основные экономические показатели ЕАЭС сохраняют положительный тренд. "Во всех государствах-членах растет заработная плата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы. За 2025 год создана солидная основа для принципиально нового этапа развития евразийской экономической интеграции", - сказал Александр Лукашенко. "Если уровень безработицы Союза в 2020 году составлял почти 6%, то в 2024-м - около 3%", - добавил он.

Президент Беларуси отметил, что в повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета - подписание плана мероприятий по реализации задач Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года. Это то, что на форуме в Минске в июне этого Александр Лукашенко назвал планом действий "ЕАЭС 2.0".

"Очень важно, чтобы эта обстоятельная дорожная карта в действительности дала нашему Союзу ориентиры для движения вперед", - подчеркнул Глава государства.

Президент Беларуси обозначил ключевые направления работы ЕАЭС на ближайшие пять лет.

Первое направление - индустриальный рост и технологическое развитие. "В новой пятилетке усилия стран Союза будут сосредоточены на формировании общего пространства кооперационного взаимодействия и активизации процессов технологического развития, - заявил Александр Лукашенко. - Очевидно, что индустриальный потенциал ЕАЭС использован далеко не в полную силу".

Белорусский лидер выразил уверенность, что страны "пятерки" готовы к реализации проектов в ключевых отраслях и технологических сферах. "Растет интерес со стороны реального сектора экономики к предложенным в рамках ЕАЭС инструментам финансовой поддержки", - сказал он.

Вторым важным направлением Глава белорусского государства назвал сотрудничество в области сельского хозяйства. При этом, подчеркнул он, нужны решительные шаги, чтобы снизить зависимость от импорта в данной сфере до статистической погрешности.

"Аграрии стран ЕАЭС могут не только накормить наших граждан, но и способны занять ощутимое место на мировом рынке продовольствия. Требуется настойчивость и жесткая технологическая дисциплина, - подчеркнул Александр Лукашенко. - А если еще к этому получим в рамках ЕАЭС свои высокопродуктивные сорта основных сельхозкультур и улучшим состояние дел с племенным животноводством, то конкурировать с нами третьим странам будет весьма непросто".

Третьим направлением Президент Беларуси назвал укрепление транспортно-логистического потенциала. Он обратил внимание, что это одна из сфер для приоритетного взаимодействия с государствами-наблюдателями при ЕАЭС.

"В текущем году была продолжена работа по развитию евразийских транспортных коридоров и маршрутов. Значительное внимание уделено цифровизации перевозок, созданию возможностей "бесшовного" движения", - уверен Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что выработка на площадке ЕЭК соответствующих решений должна быть на особом контроле.

Четвертое направление - функционирование внутреннего рынка ЕАЭС, подчеркнул Глава государства: "Мы будем настойчиво добиваться его эффективной и слаженной работы в интересах экономик государств-членов. Рассчитываем на дальнейшие шаги по направлению к общему биржевому товарному рынку ЕАЭС".

Пятым направлением Президент Беларуси обозначил цифровую трансформацию. "Под пристальным вниманием весь год были вопросы реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для электронной торговли, развитию современных товаропроводящих каналов. Не без проблем - мы об этом говорили в узком составе. Мы эту проблему решаем и, насколько возможно, движемся в этом направлении", - отметил Александр Лукашенко.

"Для цифровизации в ЕАЭС данная тема является ключевой - я имею в виду прежде всего цифровую подпись. Особенно в контексте осуществления госзакупок, рынок которых в странах Союза по итогам 2025 года может превысить уровень, достигнутый в 2024 году, а это более $143 млрд", - подчеркнул он.

По словам Александра Лукашенко, цифровая среда должна вносить ощутимый вклад в конкурентоспособность экономик, а не создавать дополнительные барьеры внутри ЕАЭС.

Шестое направление, на котором отдельно остановился Президент Беларуси, - международный вектор. Отдельное внимание в год своего председательства Беларусь уделила вопросам международной повестки и позиционирования ЕАЭС на внешнем контуре. Был успешно проведен IV Евразийский экономический форум в Минске. Продолжена работа по выстраиванию сети преференциальных торговых соглашений ЕАЭС с третьими странами.

"В июне в Минске подписаны соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией, - напомнил Глава государства. - Сегодня мы приветствуем нашего нового партнера - Республику Индонезия, заключение соглашения с которой предусмотрено на полях этого саммита".

Президент Беларуси отметил, что в настоящее время перед странами ЕАЭС стоит задача по формированию перечня новых партнеров. Он полагает, что среди стран Африки и Азии много дружественных Союзу государств, торговые контакты с которыми способны укрепить экономический потенциал ЕАЭС.

"Голос Евразийского экономического союза все увереннее звучит на международных площадках - от Женевы до Нью-Йорка. Утверждаемые сегодня основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2026 год призваны придать еще большую динамику в этом направлении", - подчеркнул белорусский лидер.

Седьмое - гуманитарное измерение. "В текущем году мы постарались наполнить повестку нашего взаимодействия вопросами гуманитарной и социальной направленности, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Были утверждены основные направления экономического сотрудничества в области спорта".

Глава белорусского государства предложил уделить в будущем пристальное внимание взаимовыгодному сотрудничеству в области здравоохранения, образования, культуры и информационного взаимодействия.

"Растущий интерес Глобального большинства к партнерским отношениям с нашим союзом говорит об актуальности евразийской интеграционной модели, подчеркивает роль нашего интеграционного объединения как полюса экономического притяжения. При всех недостатках, о которых мы говорили в узком составе", - заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси указал на формирование прочного фундамента объединения стран, которые имеют одни и те же цели и общее понимание процесса их достижения. "Рад приветствовать в этом зале наших друзей - представителей государств-наблюдателей при Евразийском экономическом союзе, лидеров стран Содружества Независимых Государств, а также делегацию высокого уровня Республики Индонезия", - обратился к участникам заседания белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поблагодарил Президента России Владимира Путина за приглашение и созданные условия для продуктивной работы. "По сложившейся традиции мы встречаемся накануне Нового года в широком кругу единомышленников в гостеприимной северной столице России - Санкт-Петербурге. Подводим итоги сотрудничества, актуализируем задачи на перспективу. Подобные традиции красноречиво говорят о том, что наш Союз состоялся", - уверен он.

Президент Беларуси председательствовал на заседании, в ходе которого лидеры стран ЕАЭС и государств-наблюдателей высказались по вопросам сотрудничества в союзе.

Александр Лукашенко после выступления коллеги из Узбекистана Шавката Мирзиёева сказал: "Что греха таить, рады будем видеть Узбекистан со временем полноправным членом ЕАЭС. Вы движетесь в этом направлении, многое делаете для этого. Согласитесь, было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Будем вам всегда рады".

В настоящее время Узбекистан является наблюдателем при ЕАЭС. Президент этой страны Шавкат Мирзиёев также принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Председательство в органах ЕАЭС на 2026 год переходит к Казахстану. В этой связи Президент Беларуси поздравил лидера этой страны Касым-Жомарта Токаева. "Уверен, председательство Астаны привнесет новые мощные импульсы в развитие евразийской экономической интеграции, как это всегда было", - сказал Александр Лукашенко.