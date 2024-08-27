Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа принял участие в Республиканском педагогическом совете.

В мероприятии во Дворце Республики участвовали более 2,5 тыс. человек. Абсолютное большинство из них - это представители делегаций областей и города Минска, в числе которых и руководители учреждений высшего образования. Участие в Республиканском педсовете также приняли руководители органов госуправления, руководители республиканских общественных объединений и представители общественности, парламентарии.

После доклада Министра образования Андрея Иванца о состоянии и перспективах развития национальной системы образования Глава государства поинтересовался, какие в сфере образования остаются проблемы и стала ли школа настоящим храмом в сознании учеников.

"Помните, я сказал, что школа - это храм, и, переступая порог этого храма, ты должен отдавать себе отчет (прежде всего ученик). Это выполнено поручение? Школьники приходят в школу с трепетом, понимают, куда они пришли? Или на перемене дым столбом стоит? Есть это в школе или нет?" - поставил вопрос Президент.

Он также потребовал от главы Минобразования обозначить и проблемные моменты, которые не были озвучены в докладе министра. "Сложилось впечатление, что нет проблем. Хотелось бы, чтобы вы перечислили эти проблемы. Перечислите, чтобы услышала педагогическая общественность", - сказал белорусский лидер.

Андрей Иванец отметил, что одна из важнейших задач - это воспитание на всех уровнях образования настоящего гражданина и патриота. Вторая задача - возвращать престиж профессии учителя. В этом плане принимаются меры, но необходимо вернуть сакральный смысл профессии учителя - то уважение и статус в обществе, которые были, считает министр.

Третье - необходимо понимать, что молодые люди - это не трудовой ресурс, а человеческий капитал. Поэтому процесс обучения необходимо рассматривать не через призму подготовки узкого специалиста для отрасли или предприятия, а в целом готовить к будущему развитию страны.

Что касается отношения к школе, министр отметил, что за последние годы достигнуты серьезные результаты. Дисциплина и порядок обеспечиваются на хорошем и высоком уровне. И важно обращать внимание не только на учащихся, но и педагогов, которые были бы авторитетом для ребят.

Александр Лукашенко однозначно подчеркнул, что педсовет не должен быть формально-бюрократическим мероприятием, ведь, если не вскрывать и не обозначать проблемы, то они останутся.

"Без вас, учителей, не будет никого. И, самое главное, здоровья не будет. Если вы не научите в школе - врачей не будет", - заметил белорусский лидер.

Он предостерег Министерство образования от попыток что-то умолчать и скрыть ту или иную проблему. "У меня достаточно рычагов, форм и методов, чтобы достаточно глубоко изучить проблему", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обозначил несколько проблемных моментов, которые не прозвучали в докладе министра. Например, в нынешнем году сложился определенный недобор в вузы. И большинство из этого недобора - сельскохозяйственные специальности. На втором месте - специальности инженерно-технического профиля. "То, что нам крайне сегодня надо. Кушать все хотят. Человека надо накормить, одеть. А это - сельское хозяйство. А как завтра кормиться будем, во что одеваться будем. Все от земли. Почему здесь у нас недобор? Вы даже словом не обмолвились, - заметил белорусский лидер. - А инженеры… Как мы без инженеров завтра жить будем? Юристы и историки ни электромобили не создадут, ни атомную станцию не построят. То есть нужны прежде всего они - инженеры. А где они? А вы не сказали, что это проблема. Я просто экспромтом называю то, на что мы должны обращать внимание".

Еще один аспект - трудовое воспитание. Министр докладывал, что в этом плане работа выстроена, и у многих школ есть приусадебные участки. Александр Лукашенко на это заметил, что такая практика есть далеко не во всех школах. "А, может быть, там каждой школе, начиная с вузов, а, может, с Министерства образования - каждому по колхозу?" - предположил Глава государства.

Эту фразу Президента зал встретил аплодисментами.

"Поверьте, очень серьезный вопрос. Я вижу динамику. Да, мы достигли небывалых высот, никто об этом не думал 20 лет назад, что мы можем достичь этих высот. Но, если мы не увидим, что у нас формируются проблемы долгосрочного порядка, рухнем в ту же бездну, в которой были после распада Советского Союза. Мы это должны видеть. И не надо это ретушировать, не надо это скрывать", - призвал Глава государства.

"Я с вами вместе живу в этой жизни, обществе, и я вижу, что происходит. И как человек более информированный, знаю больше по каждому из направлений. А сфера образования для меня - важнейшая. Я немножко в ней соображаю, что происходит. 50 процентов, может, больше, моей работы - это учительство. Я должен видеть, анализировать и учить всю страну. Показывать: вот это надо, это… А иногда поставишь задачу, проконтролируешь - не сделано, потом идешь, сам делаешь", - сказал Глава государства.

"Поэтому мы с вами в одной лодке и деваться нам некуда. Темнить, врать или приукрашивать ситуацию не надо. Ситуация вокруг очень сложная. Никогда вокруг Беларуси не было такой сложности, как сейчас. И страну надо удержать. И все хотим быть суверенными и независимыми. А как ее удержать - надо думать всем. И быть готовыми к этому. И все начинается с нас - учителей", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что, как только против Беларуси были введены ограничительные меры, он сразу же потребовал от Правительства забыть об этих санкциях и сосредоточиться на развитии экономики. В этих условиях нужно было не просто произвести, но и продать продукцию за рубеж. Для стран с экспортоориентированной экономикой подобная ситуация - большой вызов. Однако власти с ним справились, и обычные белорусы не ощутили на себе масштабного санкционного давления, отметил Александр Лукашенко.

"Мы живем в сложнейшее время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам надо в этой ситуации - страну, махину эту (маленькая Беларусь - она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос "или - или", - подчеркнул Президент.

"Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем. Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу: все остальные вопросы - это мои вопросы. Сделайте свое дело, а я буду делать свое дело вместе со своими коллегами в Правительстве, высшими должностными лицами", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что во время педагогического совета хотел услышать от его участников правду, почувствовать нерв учительства. "С учетом той обстановки, которая сегодня складывается", - добавил он.

На педсовете также выступили руководители учреждений образования разного уровня: гимназии Борисовского района, Минского государственного колледжа инновационных строительных технологий, Гомельского и Гродненского государственных университетов. Говорили о повышении качества образования, совершенствовании системы подготовки рабочих и специалистов, взаимодействии вузов с заказчиками кадров, идеологической составляющей воспитания. Александр Лукашенко детально интересовался у выступавших по тематике их докладов, задавал уточняющие вопросы, а порой и сам высказывался по тем или иным актуальным темам.

"Главное, мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование", - предупредил Глава государства, иначе, по его словам, будут колоссальные проблемы. Беларусь в этом в плане выгодно отличается от многих стран на постсоветском пространстве, что отмечалось в том числе на высшем уровне. Так, на одном из саммитов лидеров ЕАЭС прозвучала просьба об оказании помощи в подготовке квалифицированных рабочих кадров. "На что Путин ответил: "Вы знаете, у нас еще большая проблема". Говорит: "Если вам что-то и поможет (конечно, не в том объеме, что вы хотели бы), это только Беларусь. Они сохранили профессионально-техническое образование. А мы его после распада Советского Союза разрушили", - привел содержание той беседы Александр Лукашенко.

По словам Президента, в других странах постсоветского пространства уже почувствовали остроту проблемы, в то время как для Беларуси она вполне решаема за счет сохранения важнейшего звена в системе образования - системы профтехобразования. "У нас есть база, и мы можем на этой базе подготовить больше рабочих рук, мастеров, прорабов. Это важнейшее звено", - сказал Глава государства.

Еще один положительный эффект от образования в училище или колледже - возможность получить полное представление о выбранной профессии, прочувствовать ее на практике, сформировать отличную базу для последующей учебы в вузе. "Это уже по-настоящему влюбленные в профессию люди. Их не надо агитировать. Они, если аграрии, или агрономы, или зоотехники, или экономисты, - они уже не уйдут в другую профессию. Поэтому нам очень важно эту середину - между школой и вузом - обязательно сохранить", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что для качественного профессионально-технического обучения вовсе не нужно стремиться к созданию в учреждении образования "филиала" современного цеха с самыми современными образцами оборудования. Лучше наладить сотрудничество с предприятиями, строительными и сельскохозяйственными организациями, чтобы обучение шло непосредственно на местах. "Нам надо решить эту проблему. Члены правительства здесь присутствуют. Надо принять решение", - сказал Президент.

"Мы хозяева в этой стране. Мы с вами выстояли в 2020 году. И мы должны быть хозяевами, мы никого не должны бояться", - подчеркнул Глава государства.

Не должно быть никаких опасений, например, по поводу того, чтобы войти в состав избирательных комиссий: "Это же власть в ваших руках. Кому вы ее отдаете? А там Президент все решит… Я не могу за вас решить то, что вы должны решить. Поэтому не надо никого бояться. Будете бояться - будете в очередной раз под плеткой ходить, - предупредил Александр Лукашенко. - Будущее в ваших руках. Поэтому берите власть в этой стране и действуйте. Мое дело - вас направить и подсказать, а вы - вперед, вперед, вперед".

Глава государства подчеркнул, что нынешнему поколению (а именно его представители в большинстве своем присутствуют на педсовете) предстоит определять судьбу страны в будущем. "Это вы завтра возьмете ее (страну, Беларусь. - Прим.) на руки и понесете, - заметил Президент. - Вам надо будет решать вопросы и границы, и войны, и мира, и сельского хозяйства, и промышленности. Я хочу, чтобы вы прониклись: это вам надо будет делать".

"Но сегодня, если мы с вами не сделаем (того, что выше обозначил Александр Лукашенко. - Прим.), будет, как в Украине. Опять я вас не пугаю, я вас просто предупреждаю", - пояснил Президент, добавив, что аналогичным образом предупреждал белорусов о возможных последствиях и в период пандемии коронавируса, когда Беларусь по настоянию Александра Лукашенко выбрала свой (и, как выяснилось, абсолютно верный) путь, хотя за это и подвергалась критике.

"Я вижу, что будет завтра, я вижу, что может быть. Нам надо не просто обратить внимание, нам надо спохватиться и взяться за наших детей, чтобы они в школу приходили, как в храм, чтобы у них дрожь по телу шла, как когда-то после войны было, - обратил внимание Президент на проблему воспитания молодежи. - Они все это ценили".

Президент убежден, что многим, пеняя на молодежь, которая, по их мнению, какая-то не такая, стоит обратить внимание: молодежь такая, какие мы, современное поколение. "Наша молодежь умная для того, чтобы понять и воспринимать то, что мы говорим. Только врать ей не надо, что она такая идеальная, - сказал Глава государства. - Надо вбить в голову нашей молодежи, чтобы они понимали: без труда ничего быть не может".

Александр Лукашенко, например, обратил внимание на значительное число тех, кто не занят в экономике, откровенно говоря, бездельников. И это в то время, когда на рынке труда достаточно предложений, спрос на специалистов высокий. В этом смысле, как заметил Президент, в Беларуси слишком много демократии - хочу работаю, хочу не работаю. "Я вам хочу прямо задать вопрос: вам что, приятно, если вы вкалываете, а кто-то ни черта не делает, живет лучше вас? Это нормально, хорошо? Так это (решение вопроса о незанятых в экономике. - Прим.) от нас зависит", - подчеркнул Глава государства.

Президент обратил внимание на имеющуюся взаимосвязь между воспитанием детей в школах, обучением и их последующей судьбой и ролью в жизни родной страны. "Посмотрите, кто сегодня гвалтом кричит, что он бедный, нищий и у него чего-то не хватает. Посмотрите, как он учился в школе. Одни бедолаги мучаются, корячатся, (чтобы. - Прим.) получить высшее образование, стремятся к чему-то - ну просто молодцы. А он в школу шалтай-болтай ходил, ему наплевать было на учителя, директора, - привел пример Глава государства. - Мы должны принимать меры. Не ждите указаний никаких".

Александр Лукашенко прокомментировал арест во Франции предпринимателя, сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Глава государства упомянул о данном вопросе в контексте образования, ведь многие из тех, кто плохо учился в школе, потом начинают критиковать власть и говорят, что где-то на Западе, например во Франции, лучше, чем на Родине.

"Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы - не Дуровы… Виноват - иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?" - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что Президент России Владимир Путин как-то рассказал ему об одном из разговоров с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Дело было после выборов в Беларуси, и французский лидер в том телефонном разговоре с Президентом России упомянул о белорусской тематике: "Вот, у тебя там друг в Беларуси, политзаключенные… (после выборов это был разговор)".

При этом в самой Франции в то же время бушевали акции "желтых жилетов". "Помните, они мочили там, не глядя на то, женщина - не женщина. И Путин рассказывает: "А я ему говорю: Эммануэль, ты посмотри, что во Франции творится". Вы же, говорит, без разбору бьете всех там - женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: "Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура".

"Знаете, демократия - это "можно женщину головой о стенку, кровь хлещет во все стороны". В Америке можно там чернокожего задушить и ничего не будет. А сегодня Дурова арестовали. Поэтому я хочу, чтобы вы вот это (суть западной демократии. - Прим.) прочувствовали и вложили в голову нашим школьникам", - добавил Александр Лукашенко, обращаясь к педагогам.

Как заметил Президент, многие из беглых, которые уехали из страны после 2020 года, уже стали понимать бесперспективность своего поступка и просятся обратно в Беларусь. Там, за границей, они уяснили, что никому не нужны и могут претендовать разве что на низкоквалифицированные рабочие места. "Учитель, врач - посудомойкой. Кто им даст хорошие места, лучшие в этих странах? Там своих (желающих. - Прим.) хватает", - пояснил Александр Лукашенко. Конкуренция на рынке труда за границей усилилась также и за счет украинцев, спасающихся от боевых действий. И те, кто уехал из Беларуси, стали проситься обратно. Для решения вопросов о возможности возвращения создана специальная комиссия. "Свои же люди… Может быть, умнее стали. Вы им расскажите и сами поймите: вот на этой земле ваши корни", - подчеркнул Президент. При этом в стране, как и раньше, будет проводиться политика на поддержание дисциплины и порядка, заверил Глава государства.

Подводя итоги обсуждений, Глава государства отметил, что очень не любит формализма и бюрократизма в работе. "Оценивая нашу сегодняшнюю встречу, я все-таки думаю о том, а какой результат будет от того, что мы с вами в таком составе собрались. Ведь здесь элита нашего педагогического общества, здесь лучшие. Так будет ли эффект от нашего общения?" - задался вопросом Александр Лукашенко.

По его словам, главный результат мероприятия заключается не только в том, что его участникам удалось встретиться с Президентом и узнать его точку зрения по тем или иным вопросам. У педагогов была возможность пообщаться друг с другом, тем более что многие когда-то учились в одних учебных заведениях.

Президент в своем выступлении обозначил основные задачи и вызовы, стоящие перед отечественной системой образования.

"Поэтому мы не зря сегодня здесь собрались, в канун нового учебного года по уже установившейся традиции проводя этот большой педагогический совет. Открыто обсуждаем проблемы и перспективы отечественной системы образования, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Этот разговор очень важен. Образование - фундаментальная сфера нашей жизни, которая пронизывает абсолютно все отрасли и определяет, если хотите, развитие всей нации. И люди, работающие в этой сфере, должны быть безупречны".

Президент отметил, что воспитатели, учителя и преподаватели закладывают ценностные ориентиры в подрастающее поколение, а это высочайшая ответственность. "Кто, если не вы, должен формировать у детей правильное восприятие мира, понимание всех процессов, происходящих в обществе и государстве", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в работе системы образования нет мелочей. "Любые нестыковки, недоработки приводят к тому, что штормит всю страну, от мала до велика. Примеры не надо называть: вы знаете. Вы помните, какой негативный резонанс в обществе вызвала в прошлом году история с подсчетами баллов за централизованный экзамен, - напомнил Александр Лукашенко. - Не знаю, правильно или нет, но меня информируют о том, что вы это еще не изжили до конца. Это мы изучим в ближайшее время".

Президент потребовал, чтобы все было честно и прозрачно, понятно каждому. "Все должно быть ориентировано на учителя и среднего жителя нашей страны. Ученики и родители должны понимать, как оценили эти баллы", - обратил он внимание.

В нынешнюю же вступительную кампанию, несмотря на достаточно слаженную работу, люди жаловались на большие очереди при подаче документов, отметил Глава государства.

"Еще тема. Сегодня вдруг возник вопрос со школьной формой. На ровном месте. Проблемы большой не вижу, но реагировать надо. Это, казалось бы, мелочь, но мелочей в нашей работе нет!" - заявил Александр Лукашенко.

"Сфера образования - это государствообразующая отрасль. Да, она требует серьезных вложений. И мы вкладываем и будем вкладывать в нее средства. Если сегодня не будет образованной, воспитанной в своей стране молодежи, завтра не будет и страны", - заявил Глава государства.

По его словам, за последние три года на развитие системы образования было направлено почти Br30 млрд. Построены и капитально отремонтированы 73 учреждения образования, еще девять возведут до конца года.

"Как мне докладывают, охват дошкольным образованием у нас практически стопроцентный. Там, где нет школы или детского сада, организован подвоз. В этих целях значительно обновлен автопарк. Только с 2022 года в школы поставлено около 700 автобусов. Но есть отдельные нарекания со стороны родителей. Поэтому поручаю местным органам власти совместно с Минобразования еще раз вернуться к вопросу подвоза детей, - сказал Александр Лукашенко. - Разберитесь в конце концов, пока мне не пришлось с этим разбираться".

Президент также обратил внимание, что многое сделано для укрепления материально-технической базы учреждений образования. "Даже несмотря на санкции. Сегодня буквально все школы в стране имеют технические возможности для доступа к любым информационным образовательным ресурсам. Я уже не говорю о вузах и колледжах. Практика использования дистанционных форм обучения будет расширяться настолько, насколько это нужно, и под контролем государства. Нашим с вами контролем", - отметил он.

Еще один показатель высокого качества белорусского образования - результаты школьников на международных олимпиадах. Александр Лукашенко обратил внимание, что только за последние три года они завоевали более 200 медалей. "Особенно радуют победы по точным дисциплинам, которые являются базовыми при подготовке кадров для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики", - сказал Глава государства.

Престиж белорусских вузов подтверждается ежегодным ростом числа иностранных студентов. Сегодня это свыше 30 тыс. человек более чем из 100 стран мира. И спрос на получение образования в Беларуси иностранцами постоянно увеличивается, заявил Президент.

"Отчасти санкционная политика заставила нас скорректировать планы развития отрасли. Но мы быстро сориентировались, сохранили положительную динамику и нашли новые точки роста, стали активнее работать с Россией, Китаем, странами Глобального Юга", - рассказал Александр Лукашенко.

"Радует, как меняется отношение общества к системе образования. Социологические опросы, которые провела Национальная академия наук, показывают, что более 73% респондентов положительно оценивают работу школы. И Администрация Президента Беларуси фиксирует значительное снижение обращений граждан по вопросам образования. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось на 43% (всего 278 обращений). Да и, по сути, социально значимых проблем заявители не поднимали", - отметил Александр Лукашенко.

Президент во время выступления заявил о попытках дискредитировать белорусскую систему образования.

"Неудивительно, что на нас нарастает давление извне. Все попытки дискредитировать белорусскую систему образования мы видим. Но у меня возникает только один вопрос при этом: если мы так плохо учим, то зачем гоняться за нашими выпускниками, зачем их тащить туда к себе? Ответ очевиден. Молодые наши соседи - литовцы, латыши, поляки, эстонцы - уже давно ищут счастья в европах и за океаном. Теперь этим соседям и другим нужны наши дети", - подчеркнул Президент.

По его словам, для Беларуси это вызов и именно система образования должна на него отвечать. "Это императив. И одновременно направление для нашей с вами работы", - сказал Глава государства.

"Мы много говорим о повышении качества образования. Вы видите, что данная тема не уходит и из моей повестки, Президента. Мы постоянно обсуждаем это на совещаниях по экономике, развитию науки, сельского хозяйства, региональной политике. Кстати, роль науки будет значительно усилена и увеличена буквально с будущего года. Сверхидея, достижению которой подчинены все решения, принимаемые на таких совещаниях, - развитие прорывных технологий, открытие новых отраслей. Для этого нам нужны квалифицированные кадры, способные креативно мыслить, решать нестандартные задачи, перенимать передовой опыт, внедрять его в реальное производство и социальную сферу", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в Беларуси самым серьезным образом взялись за науку. Власти пытаются практически на марше переориентировать работу Национальной академии наук, направив силы и знания на реализацию перспективных наукоемких проектов.

"И роль вузовской науки должна только возрастать. Она является ключевым элементом научного потенциала страны. Речь идет о расширении возможностей для способной молодежи реализовать себя в такой важной для нас сфере. И эти возможности не должны быть сконцентрированы только в столице. Я очень надеюсь, что вы меня в этом услышали, - сказал Глава государства. - Ученым надо готовить смену, передавать свои знания нашей талантливой, одаренной молодежи. Это мое железное требование".

"Министр доложил об итогах проверки деятельности вузов и ректоров, проведенной по моему поручению. Но я вам скажу, что это только начало и отсидеться никому не получится. Мы намерены самым бескомпромиссным образом навести порядок в университетах. Да, мы будем поддерживать наших преподавателей, руководство университетов и финансово, и материально. Но и спрос будет увеличиваться. В том числе в этих целях мной запланировано посещение ряда региональных и столичных учебных заведений. Я попрошу серьезно к этому подойти", - предупредил Александр Лукашенко.

На февральской встрече с ректорами Президент говорил о необходимости пересмотра перечня специальностей в соответствии с потребностями экономики, обновления учебных программ, усиления практической составляющей обучения. "Я не понимаю, почему вчерашнего дипломированного выпускника нужно доучивать? Кто в этом виноват? Вуз, который не дает нужных знаний, или работодатель, который не желает помогать в адаптации на первом рабочем месте? Что это такое?" - спросил Глава государства.

Такие подходы в современных условиях, когда предприятия нуждаются в подготовленных кадрах, - непозволительная роскошь, подчеркнул Александр Лукашенко. "С другой стороны, руководителям учреждений образования, в частности ректорам, необходимо быть более мобильными, понимать, какие факультеты, специальности и формы обучения необходимо вводить, а от чего отказаться", - обратил внимание белорусский лидер.

В продолжение разговора о системе образования Президент подчеркнул: "С целевыми направлениями стоит тоже разобраться. Вроде как система есть, но должной прозрачности и эффективности нет".

Глава государства обратил внимание, что прошло уже много времени с тех пор, как было принято глобальное решение по поводу целевиков, и настало время подвести итоги. "Андрей Иванович, надо это сделать в правительстве и доложить", - обратился Александр Лукашенко к Министру образования Андрею Иванцу.

Александр Лукашенко отметил, что уровень подготовки требуемых кадров зачастую оставляет желать лучшего - где-то не так и не тому научили. В этой связи Глава государства предложил ввести практику предварительного распределения до окончания вуза (возможно, на третьем курсе), чтобы будущего молодого специалиста ориентировали на особенности работы конкретного предприятия. "Этот вопрос надо серьезно проработать", - сказал Президент.

Критические замечания Главы государства касались также самих заказчиков кадров: "Именно вы должны определить компетенции, которые нужны специалисту, и активно участвовать в разработке учебных программ и квалификационных требований". А тут уже должны активно подключиться сами преподаватели вузов. "Никакой инженер с производства или замдиректора, мастер к вам не придет и не скажет: "Давайте переработаем программу". Вы (педагоги. - Прим.) должны туда прийти и предложить", - уточнил Александр Лукашенко.

Обучение необходимо строить с учетом интересов и образования, и реального сектора, подчеркнул Президент. "И вообще, если вы даете абитуриенту целевое направление, то должны его курировать весь период обучения. Это ваша зона ответственности. Как и последующее закрепление молодого специалиста", - обратил внимание Глава государства.

"Мне поступает информация о недопустимом отношении к выпускникам, которые прибыли к вам по распределению, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к заказчикам кадров. - Зачастую их заставляют выполнять работу, вообще не требующую квалификации. И это я еще мягко выразился".

Аналогичная ситуация, по словам Президента, с жильем, когда условия проживания только с большой натяжкой можно назвать удовлетворительными. В связи с этим Александр Лукашенко напомнил, что в жилищной политике государства взят курс на преимущественное строительство арендного жилья. "Если вузу, школе, колледжу, заводу, фабрике нужны люди, мы им окажем поддержку в строительстве жилья. Они (учреждения и предприятия. - Прим.) должны иметь возможность предложить тем людям, которые хотят у них работать, в том числе и жилье", - пояснил Президент.

Глава государства также потребовал искоренить практику, когда отдельные руководители предприятий каждые два года просят нового специалиста взамен отработавшего по распределению. "Это абсолютно недопустимо!" - заявил Александр Лукашенко. Глава государства поручил облисполкомам, Минскому горисполкому и Правительству еще раз вернуться к данному вопросу.

"Надо более активно продвигать связку колледж - вуз. Идти дальше по этому пути", - поставил задачу Президент.

По его словам, в колледжах страны на хорошем уровне организована практическая подготовка. "Я видел это сам, когда посещал такие учреждения образования, - заметил Александр Лукашенко. - Конечно, кое-где еще нужно укреплять материальную базу и закупать современную технику". Однако вместо того, чтобы создавать цеха в колледжах, необходимо вести учащихся на производство, убежден Глава государства. "Если кто-то этот процесс будет тормозить, доложите", - поручил Президент.

Глава государства подчеркнул необходимость выпускать больше специалистов среднего звена и направлять на обучение в вуз только тех, кто закрепился в профессии. "У таких людей и практика уже есть, и мотивация соответствующая. Они уже на зуб попробовали эту профессию", - пояснил Александр Лукашенко.

Говоря о воспитательной роли системы образования, Глава государства подчеркнул, что в этой работе нет ответственности только одного министерства или ведомства. "И очень хорошо, что в последнее время военные и представители органов внутренних дел активно включились в идеологическую, воспитательную работу, помогают нашей школе. Хоть настоящие мужики начали туда заходить. Это очень правильно. Тема патриотического воспитания должна быть в надежных руках", - сказал Александр Лукашенко.

"Но не будем забывать про еще одного "воспитателя" наших детей, агрессивного и очень порой опасного. Это интернет. Нам брошен очередной серьезный вызов", - констатировал Президент.

Глава государства ориентировал всех - педагогов, родителей, правоохранительные органы, общественные объединения, лидеров мнений - на то, чтобы максимально консолидироваться для решения этой проблемы. "Надо знать, достаточно ли мы делаем для формирования у детей навыков безопасного поведения в сети, понимания основ информационной гигиены. Необходимо проанализировать и усилить эту работу значительно", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Президент позитивно отозвался о том, что делает школа в данном направлении: экскурсии, поисковая работа, военно-патриотические клубы и классы. "Это отвлекает ребенка от ненужной интернет-среды, показывает, насколько интересной может быть реальная, а не виртуальная жизнь, какие возможности открыты для реализации каждого", - считает он.

Глава государства отметил большую внеклассную работу, которую проводят педагоги и которая, по его словам, очень важна и требует много времени. Вместе с тем непозволительно, если при этом учитель задавлен бессмысленной бюрократической писаниной, которую потом никто не читает.

"Я думаю, Андрей Иванович (Иванец, Министр образования. – Прим.), Вы после этого разговора примете радикальное решение. Учитель не должен заниматься каким-то барахлом, писать какие-то отчеты, которые не нужны", - сказал Президент. И это его утверждение зал поддержал аплодисментами.

Александр Лукашенко напомнил, что неоднократно говорил о недопустимости таких подходов. "Я больше на эту тему разговоров слышать не должен. Примите лично решение", - еще раз подчеркнул Глава государства, обращаясь к Министру образования.

Глава государства ориентировал на то, чтобы обратить более пристальное внимание на советский опыт трудового воспитания и адаптировать его к нынешним реалиям. "Не будете заниматься трудовым образованием, воспитанием детей в школе - наполовину ваша эффективность на уроках пропадет. Подумайте, как нам возродить трудовую практику для школьников. Пусть они увидят, насколько сегодня шагнула вперед сфера реального производства, - сказал Президент. - Пусть посмотрят на специалистов, которые там работают, пообщаются с ними. Познакомятся с условиями труда, современной техникой и оборудованием, на котором они работают. Это будет самая лучшая профориентация".

Отдельный акцент Александр Лукашенко сделал на занятиях физкультурой и приверженности здоровому образу жизни. "Меня крайне возмущает, что в отдельных школах уроки физкультуры стали фактически необязательными. Да и в вузах тоже. Хочешь приходи на занятие, хочешь нет. Так какая тогда у молодежи будет мотивация заниматься спортом? - риторически спросил Глава государства. - Здесь надо навести самый серьезный порядок. Потому что физкультура и спорт - это прежде всего здоровье наших детей. А еще дисциплина и воспитание характера, что всегда в жизни пригодится".

Президент, выступая на педсовете, подтвердил планы к 2025 году выравнять зарплату работников образования со средней по стране: "Учитель был и остается опорой государства. Известно, с каким уважением я отношусь к вашему труду. Вопросы социальной поддержки учителей, укрепления положительного имиджа педагога и школы - приоритетнейшее направление нашей политики. И работа в этой сфере будет продолжена. К 2025 году мы выравняем заработную плату работников образования со средней по стране".

Президент напомнил, что в Беларуси ведется работа по обеспечению жильем работников сферы образования. В Минском районе в ближайшее время вручат ключи жильцам первого дома для учителей. Планируется аналогичное строительство и в Брестской области. Александр Лукашенко предложил подумать о целевой программе строительства жилья для работников социальной сферы во всех регионах.

Глава государства обратил внимание, что сейчас в школы приходят дети новой технологической эпохи - те, кто с пеленок держит в руках гаджет, и это данность.

"Вы еще вчера должны были подумать, с какими методиками, программами, с каким букварем будете входить в класс к таким ученикам", - заметил Президент.

Он подчеркнул, что настоящий учитель должен уметь работать не только с детьми, но и с их родителями: "Да, родители тоже другие - или самоустранившиеся, или излишне требовательные. Хотят, чтобы школа сделала из их чада новых Эйнштейнов. Но авторитетный педагог сумеет сделать их всех союзниками в образовательном процессе".

Перед отечественной системой образования, как и перед всей страной, стоят самые серьезные задачи, констатировал Президент. "И то, как они будут решены, зависит буквально от каждого из нас. Но у меня нет сомнений, что мы с ними справимся", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко в заключение своего выступления на мероприятии озвучил ряд основных требований к системе образования и назвал основные стратегические задачи, которые будут стоять в этой сфере в ближайшее время.

"Мы реформировали образование много лет подряд. Потеряли уже счет реформам, запутали людей. Существенных изменений, как я уже обещал, в системе образования больше не будет. Мы не можем каждый год поднимать, окунать педагогическую общественность, власть, самих себя в реформирование, переналадку, слом и строительство нового в системе образования. Не будем делать, потому что уже немало сделано. Надо остановиться, поработать, сделать соответствующие выводы на том, что мы с вами создали. Там, где нужна будет дошлифовка, мы это сделаем. Дошлифовка всегда нужна будет", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что в стране видят все узкие места в системе образования. "Прежде чем прийти на педсовет, я изучил огромный массив информации, начиная от обращений граждан, данных социологических исследований, заканчивая аналитическими материалами контролирующих органов", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обозначил ключевые направления, по которым нужно будет проводить донастройку. При этом при всех донастройках и инновациях неизменным должен остаться базовый подход - непременно равный доступ к получению образования. "Это - святое!" - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства убежден, что без престижа, без подъема авторитета учителя, руководства школы нечего говорить об эффективности образования. "Учитель должен быть больше чем святым человеком в школе! Поэтому надо сделать максимум в этом плане. И прежде всего вы должны это сделать, вы (учителя. - Прим.) должны этого захотеть, а мы (власть. - Прим.) должны оказать всяческую поддержку. Учитель - это человек Президента. Поэтому 50 процентов вашей нагрузки - это моя нагрузка. Все, что касается темы неблагополучных семей, условий жизни социально уязвимых детей, профилактической и организационной работы, - бросить учителя один на один с этими вопросами мы никому не позволим", - заявил Глава государства.

"Никуда не годится, что прокуроры и госконтроль чаще ходят по отдельным школам, чем начальники от образования", - подчеркнул белорусский лидер. Это заявление зал воспринял одобрительными аплодисментами.

Он констатировал, что престиж любой профессии предполагает и достойный заработок. "По зарплатам мы впервые в истории приблизились к средней по стране. Здесь арифметика проста: вы готовите конкурентоспособных специалистов, экономика растет - растут ваши доходы", - сказал Президент.

Александр Лукашенко назвал патриотизм фундаментом образования. "Сделано немало. Мы можем говорить о конкретных результатах: фиксируем высокие конкурсы на военные специальности, видим, как растет интерес молодежи к поисковой работе, студотрядовскому движению и как снижается число выпускников школ, уезжающих учиться за границу", - сказал Глава государства.

"Работу надо продолжать. И надо помнить: патриота может воспитать только патриот", - добавил Александр Лукашенко.

"Таланты должны оставаться в нашей стране! Работу со способными детьми в школах и вузах необходимо усилить. Цель одна - они должны жить и работать в своей стране", - сказал белорусский лидер.

"В Беларуси в следующей пятилетке создадим образовательный хаб мирового образца, не хуже Гарварда, - заявил Александр Лукашенко. - Например, на базе одного из факультетов БГУ построим самый современный кампус и организуем по полному фабричному циклу высшую школу по какой-то специальности, по другим направлениям и так далее".

Говоря о профессиях будущего, Глава государства отметил слабую работу в направлении развития специальностей, которые находятся на стыке нескольких дисциплин. Например, телемедицина, агрокибернетика, биохакинг.

"Но будем помнить, что искусственный интеллект не заменит вас - живого учителя. Особенно в воспитании навыков адаптивности и нацеленности на будущее", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко ориентирует на подготовку в стране специалистов, у которых будут необходимые навыки для успешного продвижения белорусской продукции на внешних рынках.

"Для нас важнейший экономический показатель - экспорт. Это вопрос жизни нашей страны. Экспорт - бренд Беларуси как страны с открытой экономикой. Потенциал экспорта услуг образования используем недостаточно. Почти не готовим специалистов с навыками внешней коммуникации, умеющих толкаться локтями на жестких внешних рынках. А должны. Прямо со школьной скамьи", - сказал Президент.

По завершении выступления Глава государства ответил на вопросы участников педсовета. Один из них касался предложения сократить число предметов в выпускных классах.

Во время заседания совета педагоги подняли неоднозначный вопрос. Учитель русского языка и литературы Дятловской средней школы №3 Светлана Урбан заметила, что сегодня в старших классах организовано профильное обучение - это когда на повышенном уровне изучаются те предметы, которые после будут необходимы учащимся во время учебы в вузах. На старшеклассниках лежит большая нагрузка, и они, по словам классного руководителя, часто задают вопрос: зачем им такое большое количество предметов, может, стоит предоставить им возможность выбирать только те дисциплины, которые будут необходимы для дальнейшего изучения?

"Хотя лично я придерживаюсь устоявшейся модели обучения, когда происходит подготовка выпускника с широким кругозором и умением анализировать происходящее", - сказала Светлана Урбан.

"Если Вы, Светлана, в этом убеждены, то я думаю, что так оно и должно быть, ибо мы превратимся в тех американцев, с которых иногда смеемся, - ответил Александр Лукашенко. - Они знают свой город (относительно). Ладно, они не знают, где Беларусь. Они не знают, что такое Россия, где она, что она самая огромная страна, что там какой-то конфликт".

Президент убежден, что человек, выходящий за порог школы, должен быть образованным по многим вопросам. "Поэтому Вы абсолютно правы. Человек должен быть по-настоящему образованным, - подчеркнул Глава государства. - Вы этот вопрос задали - я его вообще первый раз слышу. Я думал, у нас нет такой проблемы. А коль они появились, надо на корню это уничтожать. Наша школа должна давать если уже не огромные, обширные познания мира, но достаточные для того, чтобы жить в обществе и общаться с другими".

Подводя итоги Республиканского педагогического совета, Президент подчеркнул, что нынешнее поколение белорусов должно сделать все для того, чтобы сохранить страну.

"Я очень надеюсь на вас. Только учитель может провести внизу ту политику, которую я хочу, чтобы проводилась. Поэтому я говорил о том, что вы никого не должны бояться. Вы хозяева в этой стране. Как только дрогнете - все, завтра готовьте лапти (плетку нам уже подготовили). Поэтому ни в коем случае не отступайте, никого не бойтесь", - сказал Александр Лукашенко.

Президент попросил педагогов не бояться обращаться с проблемами по вертикали власти. "Мы вас обязательно поддержим. Как никогда важнейший вопрос - удержать страну в руках. Нам никогда наши дети, внуки не простят, если мы обвалим страну и бросим и ее, - подчеркнул Глава государства. - Мы должны сохранить эти земли для наших детей. Без вас это невозможно".

"Мы уже за эти годы если не поняли, то нащупали то, что нам нужно, что нужно для нашей страны. Давайте ее сохраним для наших детей. Это самая главная моя просьба. Для того, чтобы сохранить, будьте жесткими, жестокими если нужно, в школе, чтобы чувствовали, что учитель - святое", - призвал Александр Лукашенко.

Министр образования на педсовете вручил Президенту обновленное учебное пособие по философии и новый учебник истории.

По словам министра, после критики Главы государства учебное пособие по философии было полностью переработано.

"И вы не раз подчеркивали, что учебник по истории в первую очередь должен быть образцом. Мы постарались первый такой образец сделать", - добавил Андрей Иванец.

"Это настоящий подарок! Спасибо вам большое, не зря пришел", - принял презент Глава государства.