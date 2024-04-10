Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию

    Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.

    В Москве 11 апреля состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

    12 апреля у Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.

    Читайте также

    Все события
    Лукашенко хоккей
    • 25
    • 2
    Команда Президента выиграла первый матч финальной серии Республиканской хоккейной лиги
    • 8
    • 10:53
    Встреча с участниками основного экипажа 21-й экспедиции на МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской
    • 7
    • 1:01
    Встреча с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой, которые готовятся к полету в космос