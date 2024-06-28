Видеообращение к участникам XI Форума регионов Беларуси и России

Уважаемые участники XI Форума регионов Беларуси и России!

Приветствую и поздравляю вас с открытием Форума, который давно стал доброй традицией, связывающей прошлое, настоящее и будущее народов Беларуси и России.

В этом году мы проводим его на витебской земле, где тесно переплелись наши культурные и исторические традиции.

Впервые он пройдет сразу в нескольких городах, каждый из которых имеет свою уникальную историю. В этом есть особый смысл.

Полоцк - колыбель белорусской государственности и духовности. Новополоцк - один из самых молодых городов страны, крупный индустриальный и научно-образовательный центр. Витебск, отмечающий в этом году 1050 лет со дня своего основания, - культурная столица Беларуси. Думаю, российские друзья по достоинству оценили гостеприимство и доброжелательность их жителей.

Мы встречаемся в год 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. В этом тоже есть свой символизм. В эти дни мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу родную Беларусь. Благодарим советских воинов - наших героев - за Победу и возможность развиваться и строить планы на будущее.

Один из главных уроков, который мы вынесли из той страшной войны, - братским народам надо всегда быть вместе, плечом к плечу преодолевать возникающие вызовы, отстаивать государственность, свои традиции и ценности. Только сообща мы можем обеспечить безопасность и благополучие наших людей.

Сегодня, вопреки внешнему давлению, Беларусь и Россия уверенно идут вперед, развивают союзную интеграцию и укрепляют гуманитарные связи. Считаю, что Форум регионов - один из самых успешных и результативных проектов Союзного государства. Он стал уникальной диалоговой площадкой, приобрел свой особенный, неповторимый стиль и продолжает прирастать смелыми, амбициозными инициативами.

На его площадках заключено 588 соглашений, подписаны коммерческие контракты на общую сумму свыше 450 миллиардов российских рублей. Достигнуты серьезные успехи в сближении макроэкономической, промышленной, аграрной, научно-технической и образовательной политики.

Сейчас на повестку дня Форума закономерно выходят вопросы построения инновационной экономики Союзного государства.

В современном мире обеспечение технологического суверенитета и национальной безопасности немыслимы без разработки и внедрения инновационных решений.

У Беларуси и России для этого есть все необходимые условия. У нас сохранились лучшие научные школы, обеспечена сильная материальная база. Реализуется единая промышленная политика и формируется единое научно-технологическое пространство. И самое главное - мы обладаем мощным человеческим потенциалом.

За последние годы реализован ряд научно-производственных проектов. Созданы беспилотные карьерные самосвалы, разработаны уникальные технологии для персонифицированной медицины и идентификации личности.

Мы построили Белорусскую атомную электростанцию, наладили производство многофункциональных беспилотных авиационных комплексов. Разработали систему дистанционного зондирования Земли для предупреждения чрезвычайных ситуаций, проектирования и строительства дорог, охраны природы. Вместе осваиваем космос, планируем производить самые современные самолеты.

Конечно, сделано немало. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Мы должны стремиться к тому, чтобы инновации стали главной движущей силой экономик Беларуси и России.

Инициативность, творчество, нешаблонность мышления должны задавать тренды в экономическом развитии наших стран. Решение поставленных задач требует подготовки высококвалифицированных специалистов. Поэтому приоритетное внимание надо уделять сохранению и усилению потенциала в сфере науки и образования.

Развитие инновационной экономики в наших странах невозможно без активной позиции регионов.

Создание на местном уровне высокотехнологичных предприятий может стать наиболее перспективными и устойчивыми точками экономического роста. Такие проекты помогут в решении социальных задач - создании новых рабочих мест, сохранении кадрового потенциала на местах, привлечении молодежи на производства. Нельзя забывать, что в конечном итоге вся наша деятельность должна быть нацелена на то, чтобы сделать жизнь людей лучше.

Уважаемые друзья!

Абсолютно уверен: идеи нынешнего Форума регионов Беларуси и России найдут свое воплощение. Мы выйдем на новый уровень союзной интеграции, развития передовых технологий и инноваций, реализации наших стратегических приоритетов.

Желаю всем успешной и плодотворной работы на благо народов Беларуси и России.

Благодарю за внимание.