Рабочая поездка в Шкловский район Могилевской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко на своей малой родине ознакомился с результатами эксперимента по возделыванию кукурузы разных сортов.

Для эксперимента на поле ОАО "Александрийское" в этом году высадили 12 сортов кукурузы. По 6 отечественной и зарубежной селекции. Примечательно, что зарубежные сорта предназначены в первую очередь для выращивания на зерно, а отечественные селекционеры всегда преимущественно работали над силосными сортами.

Как доложили Президенту, результаты при соблюдении всех требований технологии по всем сортам получены весьма достойные. Ученые заверяют, что даже при изначальной разнице в предназначении сортов сбор зерна в целом сопоставимый. "Вы всегда говорите, что самое важное - это диктатура технологий. Все точно было сделано. И поэтому эта диктатура позволяет реализовывать потенциал и силосных, и зерновых гибридов. По продуктивности мы не уступаем, - отметил директор Полесского института растениеводства Леонид Шиманский. - Мы сегодня конкурируем более чем с 30 иностранными фирмами по селекции кукурузы. Ни по одной культуре такой конкуренции нет. Думаю, мы будем держать этот уровень".

Вместе с тем определенная разница все же есть, как признаются аграрии-практики. Например, по срокам созревания зарубежные сорта более ранние, да и урожайность на зерно у белорусских хоть и хорошая, но порой все же бывает ниже, вплоть до 20%. В целом же по этому направлению селекция с каждым годом идет семимильными шагами. За последние 10 лет продуктивность гибридов выросла на четверть.

"Кукуруза неплохая у нас, что там говорить. Но мы отстаем от Запада", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что ученые должны давать результат, и это касается не только кукурузы, а научной сферы в целом. "Я почему вас пытаю так? Потому что мы с вас, ученых, начнем медленно-медленно, по-народному говоря, шкуру драть. Вы должны дать результат. Преимущество мое в том, что я с вами работаю не один десяток лет. В ближайшее время мы разберемся. Комиссия сейчас по Академии наук работает. Вы там сейчас отбиваетесь всячески, начинают плакаться. А чего плакаться? Комиссия работает из числа ученых и проверяет Академию наук серьезнейшим образом. Я хочу сделать вывод по кадрам: можно работать с этими руководителями институтов и так далее или нет. Вот мы и поговорим на эту тему. И вы должны быть готовы по всем культурам", - сказал Глава государства.

Он напомнил, что в свое время согласился с предложением о том, что стоит опираться не только на отечественные семена и сорта, но и еще хотя бы около 15% закупать импортных, чтобы была возможность сравнить.

"Не должно быть очковтирательства и шапкозакидательства. Зачем возделывать нам то, что не приносит пользы. Нам нужны высокоурожайные хорошие сорта. Но итоги надо подвести очень серьезные, особенно по этим сортам. У нас пока еще не все хорошо. Приходишь: импорт - хорошо, а наше отстает. При том внимании, которое мы уделяем ученым", - заметил белорусский лидер.

Как было отмечено в ходе мероприятия, экономический смысл возделывать высокопродуктивные импортные сорта на зерно есть только в крепких передовых хозяйствах. Большая же часть сельхозпредприятий Беларуси может вполне успешно работать и с отечественными, особенно если речь идет о необходимости получения силосной массы. Но при соблюдении всех технологий можно получить и высокий урожай зерна. Надо подумать и о необходимости увеличить мощности двух работающих в Беларуси кукурузокалибровочных заводов, ведь посевные площади за последние годы существенно выросли, а потому даже на силос порой приходится закупать иностранные семена.

В целом же Александр Лукашенко уверен, что кукурузу в Беларуси надо возделывать, и он уверен, что руководитель СССР Никита Хрущев был прав, когда продвигал эту культуру. "Если бы кукурузу тогда не начали высевать масштабно, нечем скот было бы кормить", - подчеркнул он.

Президент на своей малой родине ознакомился с работой по безотвальной обработке почвы в качестве решения проблемы весенних вымочек. Это позволяет увеличить посевные площади и в итоге собрать урожая до 10% больше.

"Эта тема очень важная для Гомельщины. И на Могилевщине не меньше. Весной особенно, когда посевная заканчивается, летишь над страной - кругом пятна, пятна, пятна. То есть посеяли, вот на таких вымочках - там все это пропало, не всходит. И вот вся Беларусь в таких пятнах. Такие у нас почвы, климат такой. Это не Украина, это не Кубань. Мы порой примерно до 10% урожая теряем, - рассказал Президент. - Мы же не отсеваем их потом, как была договоренность в этом году. Посеяли, говорю, ну, надо вымочки обработать, что-то там посеять после этого. Сейчас летаю, вижу - как было весной, так и осталось во время уборки. Редко какие хозяйства работают (в этом направлении. - Прим.)".

Александр Лукашенко пояснил, что ежегодно вспашка почвы происходит на глубину 25-30 см. "Ниже вглубь не залазим. Образуется твердая подошва и влага не впитывается в почву. Ученые говорят, что надо разрушить эту подошву вглубь ниже 25-30 см. Тогда вода туда пойдет. Изобрели целый шлейф техники для этого. Несколько лет проверяли. Вы говорите, что показывает себя хорошо. А я в это не совсем верю, как любой деревенский человек, пока не пощупаю руками", - пояснил белорусский лидер.

В итоге было решено на президентском поле посмотреть в работе соответствующую технику.

Обо всем подробно Президенту рассказал кандидат технических наук Яков Яроцкий. По его словам, ранее землю пахали на глубину 18-20 см, и этого было вполне достаточно. Ведь техника была маломощная, не тяжелая. "А сегодня пошла тяжелая техника, пошло деформативное накопительное уплотнение. И поэтому если мы раньше считали, что плужная подошва - 5-6 см, то сегодня доходит до 50 см", - констатировал ученый.

Такие места по весне превращаются в водяные блюдца, а летом - это уже вымочки, зарастающие сорняками.

"И эти сорняки распространяются по всему полю", - согласился Глава государства.

Яков Яроцкий продолжил: "Конечно. А потом такая площадь не используется, продукции (с нее. - Прим.) нет".

По словам ученого, такой прием, как разуплотнение, уже довольно давно появился в мире. "К сожалению, у нас пока в республике полностью технология применения разуплотнения не разработана", - отметил он.

Яков Яроцкий озвучил ряд практических рекомендаций насчет того, как нужно действовать, отметив, что дело не только в том, чтобы устранить конкретные вымочки: "Дело в том, что если влажная подошва, выпал обильный дождь, то влага доходит до уплотненной прослойки и уходит в понижение. А продуктивная влага накапливается на глубине 1,5-1,8 метра. Та, которая может подняться вверх. Но даже если она там есть, а плужная подошва (присутствует. - Прим.), - она не поднимается к корневой системе".

В итоге аграрии, внося различные удобрения и микроэлементы, рассчитывают получить урожай, например, в 60 ц/га, а по факту имеют в два раза меньше.

"Поэтому настолько это важная проблема, что я просто вам очень благодарен. Я всю жизнь этим занимаюсь и знаю хорошо, - сказал ученый, обращаясь к Президенту. - Сегодня надо думать: если мы в севообороте хотим получить под такие культуры, как свекла, картофель, кукуруза, рапс, высокую урожайность, там надо исключить плужную подошву".

Этот метод позволяет значительно повысить отдачу и от низинных, низкоплодородных участков. И благо, что техника необходимая имеется. Но, выпуская на поле эту технику, сначала по нему должен походить агроном со специальным прибором, который позволяет узнать, где и на какой глубине находится плужная подошва и какова ее толщина. После этого проводятся настройки под нужную глубину, а дальше уже, как говорится, дело техники.

"Ты как ученый считаешь, что это правильный путь?" - еще раз уточнил Глава государства.

"Очень правильный", - уверенно ответил Яков Яроцкий.

Александр Лукашенко в этой связи указал, что порой в погоне за желанием побыстрее отчитаться о проделанной работе подобным вещам не уделяют должного внимания. "Знаете, психология - главное быстрее посеять и доложить. Сейчас нет. Конкуренция высокая. Экономику надо считать", - сказал белорусский лидер.

Указывая на два фактически идеальных поля, которые содержатся в надлежащем прядке, Президент подчеркнул, что так должно быть не только в этом месте. "Тебе как министру (Сергей Бартош ранее возглавлял Минсельхозпрод. - Прим.). Обязательно. Возьми на вооружение, чтобы все было сделано", - поручил белорусский лидер.

Он отметил, что в районе решено восстановить комбикормовый завод, и это в том числе задача для главы района. "ОАО "Александрийское" работы хватает, пусть работает на земле. Тебе надо восстановить этот завод. Мы тебе поможем. Деньги уже выделены. Но чтобы ты взял под контроль. У тебя муха не пролетит", - обратился Глава государства к Сергею Бартошу.

И не только завод, но в порядке должны быть и все другие важные объекты инфраструктуры. Это в первую очередь райагросервис, который призван оказывать широкий спектр услуг сельскохозяйственному сектору, начиная от ремонта техники.

"Сделай так, как "мини-Беларусь", чтобы у тебя была и сельхозтехника (райагросервис. - Прим.), и ПМК строительная, льносемстанция. Все доведи до ума. Скажи, что тебе надо. Мы тебе поможем. Но не так: проси больше - дадут меньше. Что ты должен сделать - это твое. Подключай все эти заводы, фабрики. А он (руководитель ОАО "Александрийское". - Прим.) пусть занимается своим делом. Пускай восстановит "Александрийское", чтобы было любо-дорого посмотреть. Сделай Шкловский район, чтобы он был образцовым. Не потому что это моя родина и твоя вотчина. А для того, чтобы показать, как надо действовать. Здесь Оршанский район (рядом. - Прим.). Они следом будут идти за тобой. В общем, ты знаешь, как надо, что надо сделать", - заявил Александр Лукашенко.

Он также подчеркнул, что у председателей райисполкомов должна быть "железобетонная власть" и все поручения должны неукоснительно исполняться. То же самое касается решений на уровне губернатора, когда он ставит задачи перед главами районов: "Собрались в кружок за столом, наметили - железно надо сделать. Мужики, не будем делать, труба нам будет. Никто нас не спасет. Нам нужна железная дисциплина. А делать мы все умеем. Но надо это делать".

В подтверждение своих слов Президент опять-таки привел конкретное поле, которое он посещал: "Это ужас был. А сейчас 100 центнеров с гектара дает кукурузу. Потому что делают, как надо. Поэтому нам надо работать. Поле хорошее. Не могли получить урожай - получаем. Потому что делаем вовремя и правильно. Поэтому сделай в Шкловском районе. У тебя для этого все есть - база, крепкие хозяйства в основном.

Напомнил Александр Лукашенко и о своем поручении по надлежащему использованию крупного современного хранилища для фруктов. "Хранилище шикарное. Там надо яблоко хранить, сливу, вишню. Россия рядом (рынок сбыта. - Прим.)", - сказал он.

Еще раз обращаясь к Сергею Бартошу, Александр Лукашенко поручил: "Поэтому смотри. Все, что построено, должно идеально работать. Требуй капитально".

"Это надо масштабировать по всей республике. Тогда будем конкурентны и богаты", - резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что все эти поручения в целом укладываются в то, что он говорит в последнее время о необходимости навести порядок в стране и задать на какое-то количество лет курс развития для молодого поколения, которое, безусловно, талантливое, но далеко не всегда тяготеет к практической работе на земле: "Нам надо паровоз поставить на нужные рельсы и толкнуть, чтобы дети не могли повернуть его 10-15 лет".

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район дал старт республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!". Ее цель - восстановление ветровально-буреломных участков леса.

Александр Лукашенко еще в августе во время поездки в Мозырский район поставил задачу грамотно организовать помощь населению в пострадавших регионах, переработать поврежденный и поваленный лес, а следом оперативно заняться лесовосстановлением. Президент тогда подчеркнул, что к этой работе необходимо привлечь в том числе и население, трудовые коллективы, студентов.

По традиции привить согражданам любовь к родной земле Глава государства решил личным примером. С его участием в Шкловском районе, на малой родине Александра Лукашенко, созданы лесные культуры дуба и ели. Всего на площади в 0,6 га было высажено 2 тыс. Деревьев.

По распоряжению Главы государства на территории лесного фонда страны устраняются последствия июльского урагана. По предварительным данным, сильными ветрами была повреждена древесина на площади 25 тыс. га с запасом древесины 2,4 млн куб.м, при этом сплошным санитарным рубкам подлежало 2 млн куб.м. В результате последующих ветров и детального обследования объем разработки только по сплошным санитарным рубкам вырос практически втрое и составил 5,7 млн куб.м.

Как доложил Президенту Министр лесного хозяйства Александр Кулик, по состоянию на 11 октября рубки леса проведены на площади 19,8 тыс. га, заготовлено более 3,2 млн куб.м древесины, в том числе сплошные рубки - на территории 10,7 тыс. га с объемом заготовки 3,1 млн куб.м.

Древесина будет использована на деревообрабатывающих производствах республики. До конца текущего года законтрактовано более 3,7 млн куб.м древесины для нужд внутреннего рынка.

"Все, что ты убрал "золотое", ты в дело отдал?" - спросил Александр Лукашенко.

По словам министра, деловая древесина заготовлена по максимуму.

Глава государства также обратил внимание на неукоснительное соблюдение сроков. "Ты обещал бурелом убрать в этом году. Вы же говорили: поднимем всю страну, но уберем эти ветровально-буреломные участки, отдадим в дело и в будущем году (крайний срок) высадим лес", - напомнил Президент.

Пока же работы отстают от графика. В министерстве это объясняют тем, что изначально, когда определялись сроки, объемы представились гораздо меньшими. Но ситуация такая не везде. В целом по стране сроки соблюдаются, вопросы только по Гомельской области.

"Ошибка в том, что он вовремя не определил масштабы и доложил. Но причины объективные - объемы выросли, не хватает людей и сил", - пояснил Управляющий делами Президента Юрий Назаров.

"Как не хватает людей? Я же сказал: мобилизуйте", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Кулик доложил Президенту о планах министерства экспортировать в 2024 году рекордное количество пиломатериалов за всю историю.

За январь - сентябрь лесохозяйственные учреждения системы Минлесхоза реализовали более 788 тыс. куб.м, что на 12,5% выше прошлогодних результатов. В министерстве рассчитывают по итогам года выйти на цифру в 1 млн куб.м.

По словам Александра Кулика, это будет рекордный показатель. "В этом году - я говорю это ответственно - мы побьем рекорд и поставим миллион кубометров пиломатериалов на экспорт. В истории такого не было. Максимум к 800 тысячам мы подходили", - заявил министр.

Что касается стоимостных выражений, то за январь - сентябрь объем экспорта лесопродукции и услуг составил $135 млн. Этот показатель вырос практически на 16%. Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг в целом составляет почти 20%. Для сравнения: в предыдущем году она была на уровне 10,6%.

"Конъюнктура рынка сейчас работает в нашу сторону. Цены на экспорт хорошо поднялись, поэтому сейчас все условия для нас есть", - сказал Александр Кулик.

"Но нам надо добавленная стоимость, ты же не забывай", - подчеркнул Президент.

"Не могут же все мебель производить. На рынке надо и пиломатериалы", - заметил министр.

"Понятно, да. Только чтобы они (зарубежные производители. - Прим.) из наших материалов потом мебель не делали и нам не везли", - обратил внимание Александр Лукашенко.