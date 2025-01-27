Телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах.

Главы государств также обсудили ход выполнения двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан год назад. Тогда была принята дорожная карта по развитию сотрудничества между странами на 2024-2025 годы.

В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на выборах также поступило поздравительное послание от Шавката Мирзиёева.

"Убедительная победа на состоявшихся выборах свидетельствует о высоком доверии и широкой поддержке белорусским народом реализуемых под Вашим дальновидным руководством масштабных реформ, направленных на устойчивое развитие и процветание страны, укрепление ее экономического потенциала", - говорится в поздравлении.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан придает особое значение укреплению традиционно дружественных связей, расширению многопланового сотрудничества и практического взаимодействия с Республикой Беларусь. "Уверен, что реализация договоренностей на высшем уровне позволит вывести узбекско-белорусские отношения на качественно новый уровень", - отметил он.

Президент Узбекистана пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а дружественному народу Беларуси - мира и процветания.