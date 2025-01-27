Телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева состоялся 27 января.

Касым-Жомарт Токаев поздравил белорусского коллегу с победой на выборах Президента Республики Беларусь.

Лидеры стран также кратко обсудили основные вопросы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной тематике.

В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на выборах также поступило поздравительное послание от Президента Казахстана.

"Ваша убедительная победа на выборах является результатом Вашей самоотверженной деятельности на посту Главы государства и беззаветного служения на благо белорусского народа. Итоги голосования наглядно демонстрируют всенародную поддержку Вашему стратегическому курсу, нацеленному на построение сильного и процветающего государства, обеспечение устойчивого экономического роста и укрепление международного авторитета страны", - говорится в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане Александра Лукашенко знают как выдающегося политического деятеля, внесшего огромный вклад в развитие казахско-белорусских отношений дружбы и стратегического партнерства.

Президент Казахстана пожелал белорусскому коллеге неиссякаемой энергии и успешной реализации всех намеченных планов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и прогресса братской Беларуси.