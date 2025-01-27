Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах, пожелав успехов в работе на этой ответственной должности и реализации намеченных планов.

Главы государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита Александра Лукашенко в Баку, и подтвердили нацеленность на развитие дружественных отношений между двумя странами.

В адрес Александра Лукашенко от Ильхама Алиева также поступило поздравительное послание.

"Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует о высоком доверии к Вам, о поддержке народом Беларуси Вашего последовательного курса, направленного на укрепление государственности и правопорядка, повышение благосостояния населения страны, осуществление демократических преобразований во всех сферах жизни общества", - говорится в поздравлении.

"Уверен, что наши совместные усилия и в дальнейшем будут способствовать укреплению и расширению традиционных отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, развитию обоюдовыгодного взаимодействия на благо наших народов и стран", - отметил Президент Азербайджана.

Ильхам Алиев пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности во имя процветания дружественного народа Беларуси.