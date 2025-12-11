Стипендии Президента Беларуси на 2026 год назначены 56 молодым ученым

    Стипендии Президента Беларуси на 2026 год назначены 56 молодым ученым. Соответствующее распоряжение подписал 11 декабря Глава государства Александр Лукашенко.

    В числе тех, кому назначены стипендии, 9 докторов наук в возрасте до 45 лет, 27 кандидатов наук до 35 лет и 20 молодых ученых без степени до 30 лет. Это представители различных наук: физико-математических, технических, химических и военных (26 стипендиатов), социальных и гуманитарных (18), биологических, медицинских, фармацевтических и наук о Земле (15).

    Разработки молодых ученых соответствуют приоритетным направлениям научной деятельности, имеют подтвержденную практическую эффективность для реального сектора экономики и общественного развития.

    Результаты их исследований используются в образовательном процессе вузов и в практической деятельности предприятий, учреждений здравоохранения, научных организаций. Их новизна подтверждена публикациями в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, по ряду разработок получены патенты.

    В целях совершенствования поддержки высококвалифицированных кадров и вовлечения молодежи в научную деятельность с 2026 года размер стипендии увеличен и составит Br600 в месяц.

    Стипендии Президента Беларуси молодым ученым назначаются с 2005 года по результатам ежегодного открытого республиканского конкурса в целях стимулирования развития творческой инициативы молодых ученых, укрепления кадрового потенциала организаций, выполняющих научные исследования или разработки.

    Читайте также

    Все события
    • 25
    • 23:38
    Совещание по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Беларуси
    Денис Коржицкий, Государственный комитет по науке и технологиям
    • 11
    • 2
    Рассмотрение кадровых вопросов
    • 7
    • 7:52
    Доклад Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Караника