Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 ноября рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Коржицкого Дениса Леонидовича - Председателем Государственного комитета по науке и технологиям;

Красовского Дмитрия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству;

Малиновского Сергея Николаевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Черногории по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Шамовича Сергея Степановича - председателем Ушачского райисполкома;

Будневича Николая Алексеевича - председателем Шумилинского райисполкома;

Бычковского Виталия Геннадьевича - председателем Воложинского райисполкома;

Ефимчикова Александра Алексеевича - председателем Краснопольского райисполкома;

Мелконяна Геворга Гарниковича - председателем Осиповичского райисполкома;

Дивакова Александра Владимировича - председателем Хотимского райисполкома;

Мурога Тараса Андреевича - генеральным директором ОАО "Минский тракторный завод";

Касперовича Сергея Антоновича - ректором учреждения образования "Белорусский государственный технологический университет";

Машина Юрия Викторовича - ректором учреждения образования "Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова";

Василевской Натальи Валерьяновны - первым заместителем Министра антимонопольного регулирования и торговли;

Дикуна Олега Владимировича - заместителем Министра антимонопольного регулирования и торговли;

Шевченко Александра Владимировича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Шанхае (Китайская Народная Республика);

Мелешкина Дениса Владимировича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Алматы (Республика Казахстан).

Александр Лукашенко, согласовывая назначение новых председателей райисполкомов, дал им ряд наказов и поручений, потребовав выполнить элементарное правило и требование.

"Главное, мужики, хочу сказать, чтобы вы усвоили то, о чем мы разговаривали в Витебске (совещание 24 октября о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота. - Прим.). Тот, кто не усвоит, работать не будет. Это элементарное, о чем мы там вели разговор. И я у вас ничего не прошу, как выполнить на этом этапе элементарное правило и требование", - сказал Глава государства.

"Я уже много-много раз говорил: крайне недопустим падеж и доение коров, как коз. Что это за корова - литр-два молока дают. Кому нужны такие коровы и почему до этого достукались? Поэтому мой вам совет: и денно, и нощно, пока вы не встряхнете свои коллективы в районах, надо бывать на предприятиях, на фермах, молочно-товарных комплексах, на других комплексах, если они у вас есть, промышленных предприятиях. Стратегия определена - нужно восстановить то, что было, начиная с районных центров", - требует белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что если в растениеводстве более-менее научились работать - в период посевной, уборочной, - то животноводству порой уделяется мало внимания. Однако, подчеркнул Президент, завершение уборки на полях - это не время для отдыха, ведь растениеводство в основном как раз ориентировано на животноводство. И в этом направлении еще предстоит решить массу проблем, касающихся содержания скота.

"Начинайте целенаправленно работать над воспроизводством стада. Чтобы у вас не было коров, которые литр-два дают молока. Это ужас. Нужно в каждом хозяйстве иметь ядро соответствующее. Вы это лучше меня знаете. И от этого ядра мы должны получать лучших телят, нетелей и коров, которые будут давать хотя бы 15-20 литров", - ориентирует Глава государства.

Еще одна задача для власти на местах - это восстановление эффективной работы районных организаций, таких как строительная ПМК, "Сельхозтехника" и другие. Эти организации крайне важны и для обслуживания техники, и для подготовки кадров в том числе.

Александр Лукашенко привел в качестве примера просьбы о создании мехотрядов. "А где вы, председатели райисполкомов, если вы получите такой мехотряд, закрепите его? Он что, в райисполкомовских гаражах или на площадке будет стоять, и вы вместе с работниками райисполкома будете обслуживать их? Нет. Для этого надо использовать сельхозтехнику, - заметил он. - И учите. Зима у нас всегда в советские времена была временем учебы. Учите механизаторов работать на технике. Притом это касается всех элементов. И знаете, где мы учились? В "Сельхозтехнике".

Президент рассказал, что уже предстоящей весной для всех районов представят образец того, какой должна быть эта организация.

"Но мест у нас хватает, где надо учить и агрономов, и инженеров, и ветврачей и так далее. Только не допустите ошибку. Не тащите туда преподавателей сельскохозяйственных или каких-то вузов. Практиков туда! Никаких преподавателей - они отстали от жизни, от производства. А так к вашим услугам Академия наук, профильные институты - туда. И научите специалистов и руководителей за зиму. Повторите им лишний раз. Это будет неплохо. Надо учить людей, надо их организовывать, надо управлять и нести за это ответственность. Очень вас прошу", - дал совет Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас уже в районах не по три десятка руководителей сельхозпредприятий, как это было в прежние годы. Хозяйства укрупнили, и теперь председателю райисполкома надо работать максимум с 8-9 руководителями. "Так вы соберитесь и договоритесь по-мужски с ними. Договоритесь, как будете работать. Ребята, нужен результат. Время такое, что без результата никуда. Нет результата - нет работы. Никакая философия здесь не подойдет. Никакие разговоры и рассуждения. Только результат. Для всех. Ну а для вас прежде всего. Вся ваша работа в результате. Есть результат - есть толк", - подчеркнул Президент.

Он пообещал, что в ближайшее время на места будут для ознакомления направлены "ужасающие материалы" - факты, выявленные в худших хозяйствах: "Вы увидите и разговоры, и переговоры, и все остальное с матами-перематами, пьянками, просроченными лекарствами и гибелью животных".

"Готовьте этот материал с Герасимовым (Председатель КГК Василий Герасимов. - Прим.), чтобы мы эту петицию направили. Чтобы они не говорили, что я на них зря накатываю. Как один губернатор: "Бьют нас и бьют!" Поэтому делайте выводы из разговора в Витебской области", - сказал Александр Лукашенко.

Согласовывая назначение новых председателей райисполкомов, Президент заявил о планах ликвидировать всякое посредничество, прежде всего в сельском хозяйстве.

"Упаси вас господь от этого посредничества. Мы договорились с Министром сельского хозяйства прежде всего. Это касается всех. Мы сейчас работаем, Косинец (Заместитель Председателя ВНС седьмого созыва Александр Косинец. - Прим.) отвечает за эту работу - мы ликвидируем всякое посредничество. И заниматься посредничеством будет катастрофой. Потому что пересажали половину руководителей: как посредник, так взятки. Вот последнее донесение прочитал. Жутко читать", - сказал Глава государства.

"Вы видите, что происходит в Украине. Как будто в Украине не было никогда коррупции и там не воровали больше, чем вся страна. Вот в последнее время $100 млн. Трамп говорит, что $300 млрд только они дали Украине. Что такое $100 млн в $300 млрд? Ничего. Но главное ж не в том, что кто-то там украл эти $100 млн. А важно - вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными, - добавил Александр Лукашенко. - И это даже в этом украинском круговороте не главное. Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им (речь о Владимире Зеленском. - Прим.) управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя".

Александр Лукашенко отметил, что и в Беларуси все последние десятилетия борются с этой заразой. "У нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые бы мне носили в том числе взятки. Никто. А его упрекнут. Поэтому смотрите. Пришли работать - работайте. Интересная работа. Не бедные", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря об искоренении посредничества, Президент отметил, что не собирается сковывать инициативу председателей райисполкомов. "Если вы где-то найдете дешевле, чем министр или система сельского хозяйства предложит, - буду только поощрять и поддерживать. Но если вы будете покупать по тройной цене какие-то там химпрепараты, удобрения, запчасти и прочее, а потом с эти посредником делить деньги, ребята, вы выбрали сами этот путь", - предупредил Александр Лукашенко.

Глава государства ориентирует председателей райисполкомов быть полноценными руководителями на местах, принимать необходимые решения и нести за них ответственность.

"Смотрите, мужики, все замкнуто на вас. Вы там - как вратарь в воротах. Там уже за спиной никого у вас нет. Вы - крайние. И спрос будет у вас за это. Вот такая ваша жизнь и судьба, - сказал Президент. - Председатель райисполкома, руководители на местах - вы как на стекле. Вы просматриваетесь со всех сторон. Спрятаться там не получится. Люди видят вас, и люди разные. И они вас по-разному будут оценивать. Поэтому должна быть твердая целенаправленная линия. Вы должны ей следовать. Сегодня не понимает человек - завтра поймет. Это всех касается".

Александр Лукашенко напомнил, как в 2020 году в период пандемии коронавируса многие не воспринимали и не понимали его подходов. "Что сейчас? Возьмите эту пандемию. Оказывается, Лукашенко был прав", - заметил он.

Глава государства обратил внимание, что и сейчас есть COVID, но вокруг этой темы нет коронопсихоза, который гробил людей. "Все в нашей голове, вся болезнь, - подчеркнул Президент. - Но я сжал зубы и делал дело".

"Скажу откровенно: в подавляющем большинстве начальники шли за мной, выполняли мои решения. А так должно и быть в наше время. Поэтому вы там начальники, вы руководители. У вас все в руках. Делайте, несите ответственность, давайте результат", - напутствовал белорусский лидер.

Отдельно Глава государства напомнил о задаче заниматься вопросами, которые волнуют людей на местах. "Не обижайте людей. Вы должны их принимать, вы с ними должны разговаривать", - сказал он.

Александр Лукашенко в этом плане особо подчеркнул необходимость четкого разграничения сферы ответственности и полномочий. "Приехали сенаторы, депутаты, кто-то еще. Пришли люди на прием. А они (приехавшие проводить прием граждан. - Прим.) вам указания дают, что где делать. Надо это прекращать. Прием граждан должен быть, все должны принимать. Но надо понимать, кто кому дает указания. А то у нас научились: из Минска кто бы ни приехал - дают указания председателям райисполкомов. Да они им не подчинены. Поэтому здесь должен быть соответствующий порядок", - обратил Глава государства внимание на проблемный аспект.

Он пояснил, как надо действовать в данном случае: "Увидели что-то на приеме не так - пожалуйста, замечание положите на стол председателя райисполкома. И проконтролируйте, как будут решаться эти вопросы. И не надо забрасывать местные органы власти ненужными вопросами".

"Поэтому вы руководители. И руководите. У вас один там начальник, и то относительно, - это губернатор. Если он в чем-то не прав - информируйте. Там уполномоченные, помощник Президента и губернатор. Вот тройка. Я не агитирую вас к тому, чтобы вы не обращали внимания на замечания депутатов, сенаторов и других. Потому что, ну где-то просмотрели, может. Ну посмотрите и примите соответствующие решения. За свои решения вы будете нести ответственность. Не решили - вы тоже за это отвечаете", - довел Александр Лукашенко схему работы для руководителей районов.

Коснулся Глава государства и вопросов социальной сферы, особенно на селе. Например, функционирование школ и организация подвоза детей, лечебных учреждений.

"Это ваше дело. Но не должно быть бездумно: закрыли школу, закрыли ФАП, какую-то участковую больницу и создали проблему. Ну вы поговорите с людьми. Сами же будем стариками. Старик старику рознь. Кто-то может идти, кто-то не может. Поэтому посмотрите. Может, вам это и не дорого - оставить какой-то там пункт и фельдшера хотя бы, который поговорит с этим человеком и, как говорят, таблетку какую-то даст", - сказал Александр Лукашенко.

Обращаясь к новым руководителям вузов Сергею Касперовичу и Юрию Машину, Президент ориентировал их прежде всего на достижение конкретных результатов, тем более что люди они образованные, продвинутые и должны сами понимать, какие к ним предъявляются требования. "Ректор - это величайшая должность. Мечтать только можно о такой работе. Все у тебя под руками: работаешь с молодежью, умные, грамотные подчиненные. Нужен результат", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент критически отозвался о поведении отдельных руководителей вузов. "Некоторых понесло. Особенно молодых ректоров. Они уже достукались до антигосударственной политики. Они стали "царьками" там, в университете, - обратил внимание он. - Упаси вас Господь от этого головокружения от успехов. Должна быть определенная политика. А то у нас некоторые говорят: "На Западе - вот это да, а у нас - это нет". И в то же время все вы и те, о которых я говорю (извините, не называю сегодня фамилии), они ведь образование получили и великими стали здесь. Поэтому работайте честно, аккуратно".

Еще одно требование, высказанное Главой государства ко всем руководителям вузов, касалось обеспечения преемственности, воспитания нового поколения преподавателей. "У вас должны быть нормальные последователи, у вас должны быть ученики", - подчеркнул Президент.

В то же время надо грамотно наладить кадровую работу и в отношении преподавателей, сотрудников более старшего возраста. "Никому спуску быть не должно. Пришел с желтыми конспектами на лекцию преподаватель - надо его отправить на другую работу. Лучше на другую работу, чем он будет гробить эти молодые судьбы, которые у вас там тысячами", - сказал Александр Лукашенко.

"Сергей Антонович, Вы готовы добавить на новом месте работы?" - уточнил Глава государства у нового ректора БГТУ.

"Да, товарищ Президент", - заверил Сергей Касперович.

В разговоре с новым руководителем МТЗ Тарасом Мурогом Глава государства жестко обозначил поставленные перед ним задачи и предупредил, что времени на раскачку нет и с первых дней в новой должности работать надо напряженно, сразу показывая результат. "Вам "разминка" будет в начале января (2026 года. - Прим.), когда вам придется в том числе и передо мной отчитаться вместе с Правительством, какие у вас результаты и сколько у вас на складах тракторов. И почему вы их не продали", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что сейчас некоторые руководители вместо того, чтобы решать существующие проблемы, стали ссылаться на некие "объективные трудности". "Видите ли, санкции, еще чего-то… Но не война же, - парировал на подобные доводы Глава государства. - В наших тракторах нуждается весь мир. Продавайте. Если чего-то не получается в какой-то период времени, займитесь качеством. Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите. Я, например, вижу выход из существующего положения именно в этом".

Александр Лукашенко подчеркнул необходимость развивать экспортные продажи отечественной продукции на всех уровнях, и особенно во время служебных командировок за рубеж.

"Я премьеру уже поручил, Правительству - всем, начиная от Крутого (Дмитрия Крутого, Главы Администрации Президента. - Прим.), хотя это не его вопросы, но тем не менее… И меня это касается. Поехал (за рубеж. - Прим.) - сколько продал тракторов, комбайнов, сеялок, веялок, культиваторов, дискаторов?.. Сколько ты продал? В противном случае чего туда поехал? Всех касается. И руководителей Парламента, и всех высших должностных лиц, - обратил внимание Глава государства. - Но прежде всего вас и ваших подчиненных".

"Не должно быть, Тарас, плохо на МТЗ, - обратился Президент к Тарасу Мурогу, согласованному на пост гендиректора МТЗ. - Это бренд нашей страны. Вы знаете, куда идете".

Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко ориентировал ученых и производственников на совместную деятельность с обязательными конкретными результатами.

"У меня с вами сегодня короткий, мужской разговор, - предупредил Президент, обращаясь к новым руководителям ГКНТ, вузов и МТЗ. - Пришло время конкретных дел". Действовать, по словам Александра Лукашенко, нужно по принципу "пришли, увидели, дали результат". Тогда можно вести речь и о заслуженном вознаграждении. "Достань и положи (то есть предоставь результат. - Прим.) - получи столько, сколько захочешь. Но если нечего достать, не о чем и разговаривать", - образно пояснил Глава государства.

"Я очень хотел бы, чтобы у вас был результат. У всех. И у ученых, и у производственников. А лучше - вместе, - продолжил Александр Лукашенко.

В этой связи Президент напомнил про недавние обращения к нему по поводу повышения статуса ученых в стране и необходимости каких-то решений со стороны государства для этого. Александр Лукашенко заметил, что статус ученого зависит прежде всего от деятельности самого ученого. И если она эффективная, значимая, то это закономерно ведет к росту авторитета и самого ученого, и тех людей, с кем он работает.

"Ученый должен делать себя сам, - убежден белорусский лидер. - Если ученые завтра (в ходе намеченного большого разговора Президента с представителями научной общественности. - Прим.) придут с завываниями и философией, что надо статус повысить, еще чего-то - лучше ко мне не ходить".

Такой же принцип применим и в отношении представителей производственной сферы. "То же могу сказать про такие компании, как МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш" и так далее. Идите к ученым. Без науки вы не будете двигаться. Ставьте перед ними задачи, заказывайте свои разработки, формируйте программы - и спрашивать будем с ученых", - ориентировал Глава государства.

В том, что касается общей координации научной деятельности в стране, все решения приняты, система создана, эти функции возложены прежде всего на ГКНТ, который можно назвать своеобразным комитетом госконтроля в науке. "Ничего выдумывать не надо. А то некоторые уже ушли от науки (наруководились так, что их ушли оттуда), и они сейчас готовы выстраивать вертикаль и управлять. У нас есть ГКНТ для того, чтобы формировать практические задачи перед учеными, финансировать и спрашивать. Осуществляйте контроль, организацию, управляйте и давайте результат", - поставил задачи Александр Лукашенко.

Говоря о перестановках в руководстве ГКНТ и назначении Председателем Дениса Коржицкого, работавшего ранее в должности первого заместителя, Президент обозначил некоторую настороженность: "Мы пришли к выводу, что нынешний руководитель не справляется, его надо заменить. А первый заместитель, он что, к тому, что происходит в ГКНТ, не имеет отношения? - спросил Глава государства. - Вы имеете прямое отношение к тем провалам и великим победам, которые сегодня в ГКНТ. Я прошу это иметь в виду. И никаких рассуждений, что там был руководитель, а я вот на вторых ролях, поэтому не играл никакой роли, быть не может".

"Вы ученый человек, Вы элита нашего общества. Если видели, что где-то что-то не так, в своей должности первого зама Вы должны были информировать и стучаться во все двери, - добавил Александр Лукашенко. - Запомните, это Вам урок как молодому человеку". Сейчас у нового руководителя есть все возможности проявить себя, и от него ожидают конкретных результатов. "Не справитесь - нигде не устроитесь в стране и за рубежом. Вот единственное, что я Вам скажу", - предупредил Президент.