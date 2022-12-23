Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря собрал совещание по вопросам заработной платы и денежного довольствия работников бюджетной сферы.

"Тема сегодняшнего разговора - заработная плата и денежное довольствие бюджетников. Как известно, совсем недавно мною было принято решение о повышении заработной платы в бюджетных организациях. К примеру, врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие. Все те, кто имеет отношение к бюджету. Несмотря на определенные проблемы, мы изыскали возможности для того, чтобы поддержать этих людей", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в период пандемии для работников медицинской сферы установили специальные ковидные надбавки. Но и впоследствии было решено эти деньги оставить в системе здравоохранения, не забирая из зарплат медиков. Ряд шагов был сделан и в отношении зарплат в сфере образования.

"Сегодняшняя тема - денежное довольствие военнослужащих. Спецподразделений, спецслужб, в частности Комитета госбезопасности", - отметил белорусский лидер. Одновременно он подчеркнул, что в этом плане нельзя разбалансировать систему обеспечения денежным довольствием, которая сложилась в силовых структурах.

Президент подчеркнул, что необходимо исходить из возможностей экономики, но особо упомянул о пенсионерах. "Пенсионеров поддержали. В следующем году раза три мы тоже их поддержим", - сказал Александр Лукашенко.

Как отметил Александр Лукашенко, несмотря на определенные проблемы, государство изыскало возможности для того, чтобы поддержать работников бюджетной сферы. Но в приоритете должен быть реальный сектор экономики. "Заводы, фабрики, сельское хозяйство и так далее. Они должны быть в приоритете", - подчеркнул Президент.

Это связано с тем, что по установившейся практике, закрепленной и в законодательстве, рост заработной платы бюджетников увязан с показателями в реальном секторе экономики.

Говоря о заработной плате в сфере здравоохранения, Глава государства напомнил, что во время пандемии для врачей были введены серьезные ковидные надбавки и их решено сохранить в дальнейшем: "Жизнь есть жизнь. Так сложилось, что забирать их у врачей после пандемии как-то было неприлично. Хоть это не экономическая категория. Да и экономика нам позволяет какие-то средства сэкономить. Поэтому было принято решение, чтобы ковидные надбавки были оставлены в системе здравоохранения и за счет них постараться повысить зарплату".

"Естественно, посмотрели, что учителя, преподаватели тоже люди нечужие, тоже такие же бюджетники, как и другие. Поэтому, откровенно говоря, пришлось подтягивать заработную плату с целью балансировки", - продолжил Александр Лукашенко.

Что касается темы сегодняшнего совещания - зарплаты бюджетников и денежного довольствия военнослужащих, здесь Президент сделал акцент на необходимости сохранить сложившуюся систему и баланс. "Обязательно, почему я собрал вас, чтобы мы здесь не разбалансировали систему. Она уже сложилась - определенная система в силовых структурах. Есть определенный баланс, есть какое-то равновесие. Поднимая заработную плату одной категории, мы не должны разрушить это равновесие и нарушить баланс. Вот главная тема сегодняшнего обсуждения", - сказал он.

Отдельно Глава государства обратил внимание на сроки принятия решений: "Я думаю, что мы придем к определенному мнению, и в связи с этим будут приняты соответствующие решения. Их надо принять сегодня, чтобы с 1 января вся тематика, связанная с повышением заработной платы учителям, врачам, другим бюджетникам, военным, начала работать".

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что необходимо исходить в том числе из возможностей экономики.

"Поэтому, как и обещали, давайте поддержим наших людей. Пенсионеров поддержали. В следующем году раза три мы тоже их поддержим, они у нас небогатые. Теперь настало время бюджетников", - сказал Глава государства.

Учитывая решения, которые принимаются в интересах представителей силового блока, в том числе военных по строительству жилья, все они должны безотказно действовать, обратил внимание Президент. "Особенно с учетом того, что приняты решения по строительству жилья людям в погонах. Мы эту проблему решим. Это плохо, что мы в таком состоянии держали наших людей", - сказал Глава государства.

"Военный человек, я так по-мужски часто говорю, который в случае, не дай бог, войны или еще чего-то идет на смерть, должен знать, что семьи будут защищены и у детей будет угол для жизни", - отметил белорусский лидер.

Он особо подчеркнул, что призвание военных - защищать свои семьи, жен, детей, дочерей, сыновей и страну в целом.