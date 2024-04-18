Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля собрал совещание по вопросам подготовки первого заседания VII Всебелорусского народного собрания.

До первого заседания VII ВНС остается буквально неделя, подготовка этого мероприятия вышла на финишную прямую.

"Как мы договаривались, еще раз обсудим те организационные проблемы, которые нужно обсудить, чтобы обеспечить эффективную работу Всебелорусского народного собрания", - отметил Александр Лукашенко.

"Оргкомитет был создан. Как мне постоянно докладывают, собирались, работали, выработали основные документы. Но есть ряд вопросов, которые касаются постоянного Президиума, заместителей председателя (надо было бы посоветоваться, каким образом мы будем предлагать Всебелорусскому народному собранию формировать их). Словом, надо обеспечить нормальный, управляемый рабочий процесс ВНС, начиная от оформления города (без всякого перебора, чтобы мы не тратили лишние деньги на пустоту) до зала заседания", - подчеркнул Президент.

Отдельно Глава государства остановился на организационных моментах, связанных с обеспечением всем необходимым делегатов ВНС. "Еще раз хочу попросить, чтобы было внимательнейшее отношение к делегатам ВНС, начиная от обеспечения их питанием и проживанием и заканчивая обеспечением необходимыми материалами для работы. Что в этом плане сделано? Что еще предстоит сделать?" - спросил Александр Лукашенко.

Как доложил Премьер-министр Роман Головченко, оргкомитет по подготовке к ВНС плотно работал, и все поручения, данные Главой государства в связи с этим масштабным мероприятием, выполняются должностными лицами исчерпывающе и своевременно.

"На текущий момент полностью сформирован состав участников ВНС. Детально отработаны вопросы их транспортировки, размещения, питания, обеспечения безопасности, - сказал Роман Головченко. - Всего на данный момент 1162 делегата, в их числе по должности 412 человек, путем избрания - 750 человек, включая 402 мужчин и 348 женщин".

От местных советов депутатов для участия в ВНС делегированы 350 человек, от гражданского общества - 400. "Все процедуры избрания делегатов проведены в полном соответствии с законом", - подчеркнул Премьер-министр.

Что касается приглашенных лиц, которые не являются делегатами, но принимают участие в ВНС, - их 715 человек, в том числе 68 заслуженных представителей белорусского общества и семь региональных делегаций, в каждую из которых входят 68 человек, включая представителей региональных СМИ, сферы здравоохранения, образования, силового блока, предприятий, а также бывшие руководители регионов и почетные граждане административно-территориальных единиц. На ВНС запланировано присутствие 31 иностранного гражданина. Это представители межгосударственных интеграционных объединений и иностранные дипломаты.