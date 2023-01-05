Совещание по экспорту белорусских товаров

В 2022 году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Но это не повод расслабляться, так как нужно наращивать объемы экспортных поставок. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 января на совещании по экспорту белорусских товаров.

"Мы собрались, чтобы обсудить вопросы экспорта белорусской продукции. Нам в прошлом году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Конечно, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы, как принято говорить, и поштучно увеличивали экспорт, - сказал Глава государства. - Поштучно - это значит, что тракторов, автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов тонны и штуки мы реализовали меньше, чем в 2021 году. Благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем более-менее положительные результаты по экспорту. Но то, что мы поштучно и по тоннам не вышли на предполагаемый уровень, - свидетельство того, что успокаиваться нельзя. Нам надо думать, как наращивать экспорт. Экспорт - это валюта, без которой страна и экономика жить не могут, тем более что Беларусь имеет экспортно ориентированную экономику. Половину того, что производим, мы должны будем продать, чтобы нормально жить".

Президент отметил, что в связи с попытками удушить Беларусь в прошлом году санкциями была нарушена сложившаяся логистика. Пришлось искать новые логистические пути. "Надо будет обсудить и эти вопросы. По крайней мере то, что вы просили меня решить на уровне Президента Российской Федерации для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым - начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты".