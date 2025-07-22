Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля собрал совещание по вопросам добычи углеводородного сырья.

Глава государства подчеркнул важность развития отечественной минерально-сырьевой базы, ее эффективного использования и интенсивного освоения отечественных месторождений. "Мы очень серьезно обсуждали проблему. Это не только нефть и газ. Это и другие наши запасы минеральные. Была поставлена задача найти, дать серьезный ответ на существующие вопросы", - заметил Александр Лукашенко.

"В нынешнем году мы планируем выйти на (добычу. - Прим.) 2 млн тонн нефти. Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений?" - поставил вопросы Глава государства.

Он отметил, что Правительство подготовило план-график проведения геологоразведочных работ. "Вместе с тем сроки их выполнения, как обычно, затянуты. До 2030 года", - заметил Президент.

Есть вопросы у Главы государства и к Научно-производственному центру по геологии: "В обновление материально-технической базы за последние годы вложено почти Br35 млн. А фактические темпы выполнения работ по разведке новых месторождений низкие".

Так, с 2021 года по май 2025-го пробурены четыре поисковые скважины, из них в текущем году пока только одна. За 2024 год обеспечен прирост запасов нефти в 91 тыс. т (в 2 раза к уровню 2023 года). Но план на 2025 год сформирован в меньшем объеме - только 70 тыс. т, или 77% к уровню 2024 года.

"То есть мы в своих планах и конкретных действиях уже опять начали снижаться. Почему такое падение происходит?" - ставит вопрос Александр Лукашенко.

"Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий! Любое бурение, любая геологоразведка должна быть оправдана", - подчеркнул белорусский лидер.

В этом плане он поставил вопрос перед учеными и Научно-производственного центра по геологии при Минприроды, почему ряд переданных нефтедобывающей компании скважин оказались невостребованными. "В которых, как вы считаете, должна быть нефть. "Белоруснефть" от них если не отказалась, то дала заключение, что нефти там нет", - отметил Александр Лукашенко.

Президент требует, чтобы Академия наук, НПЦ по геологии и компания "Белоруснефть" работали в одной увязке: "У нас не столько много нефти, страна компактная, поэтому делиться тут нечего".

"В Беларуси нет и не может быть неважных отраслей. Собственная нефтедобыча - это не только одно из существенных звеньев энергетической безопасности страны, но и сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Участников совещания он попросил доложить о том, как будет развиваться в стране нефтедобывающая отрасль; есть ли научное и экономическое обоснование выбранной стратегии; что с другими нефтеносными районами, кроме Припятского прогиба; в достаточном ли объеме разведка и нефтедобыча обеспечены технологическим оборудованием и особенно кадрами; как решаются существующие проблемы и почему не устранены коррупционные проявления.

Александр Лукашенко привел данные, что на сегодняшний день в Беларуси открыты 5 крупных и средних месторождений нефти и 91 месторождение - мелкое и очень мелкое, как их характеризуют специалисты отрасли. Большая часть из них - советское наследие.

"Общемировая практика такова: для обеспечения максимальной эффективности геологоразведочных работ (очень дорогое это мероприятие) в первую очередь начинают добычу с крупных по величине запасов, переходя к более мелким", - отметил Глава государства.

Он напомнил, что белорусские месторождения интенсивно эксплуатировали во времена СССР. Тогда объем добычи достиг пика на уровне около 8 млн т в год. С обретением суверенитета эта работа была продолжена. Но в связи с истощением крупных и средних месторождений последовало снижение объемов добычи вплоть до 1,6 млн т в 2016 году. "Я видел, что идет это падение, и тогда уже волевым образом была поставлена задача перед руководителем нашей компании выходить на 2 млн тонн как минимум", - сказал Президент.

С развитием методов сейсморазведки и оптимизацией системы разработки на действующих месторождениях с 2015 года ежегодное бурение скважин увеличено в 2,5 раза. В 2024 году пройдено 285 тыс. м. Это обеспечило положительную динамику добычи - рост в среднем на 20 тыс. т в год.

Обращаясь к заместителю Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктору Галанову, Глава государства предложил оценить перспективы минерально-сырьевой базы Беларуси и перечислить проблемы, которые стоят перед нефтедобывающей отраслью.

Геологоразведкой в стране занимаются два предприятия - НПЦ по геологии в системе Минприроды и "Белоруснефть". НПЦ по геологии, среди прочего, проводит начальные работы по поиску углеводородов и определяет зоны возможной нефтеносности.

"То есть, "понюхали", "пощупали" - "Белоруснефти" говорите: бури!" - уточнил Президент.

Виктор Галанов подтвердил, что работа выстроена примерно таким образом. После определения возможных запасов углеводородов "Белоруснефть" приступает к доразведке, разработке и промышленной эксплуатации.

Александр Лукашенко указал на необходимость повышения эффективности разработки потенциальных месторождений углеводородов. Следует минимизировать или исключить ситуации, при которых во время разработки потенциального месторождения нефтяники получают обычную воду.

"Во время проведения геофизических работ вода и нефть по всем категориям показывают один и тот же результат. Поэтому только бурение позволит дифференцировать, тот ли минерально-сырьевой ресурс находится под землей на глубине 3 км или 4 км", - ответил Виктор Галанов.

Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал, что пробуренные НПЦ по геологии семь скважин "Белоруснефть" на баланс не взяла, ссылаясь на их неперспективность.

"То есть "Белоруснефть" расследовала после ученых и сказала: ребята, нам такие скважины и ваши предложения не нужны, потому что там ничего нет? Значит, это время (а это не один год) РНПЦ сработал впустую, выходит так?" - рассудил Президент.

"Практического результата от их деятельности фактически нет", - констатировал Василий Герасимов.

"А нам от них какой нужен результат? - задал риторический вопрос Глава государства. - Если этого (нефти. - Прим.) нет, значит нет".

Виктор Галанов пояснил, что речь идет про семь скважин, которые находятся на балансе НПЦ по геологии, но за последние десятилетия "Белоруснефти" в промышленную эксплуатацию передано порядка 14 скважин. Добывать нефть на оставшихся семи скважинах попросту экономически нецелесообразно. Таким образом, они выполняют научную задачу. Сейчас определяются 14 дополнительных скважин, которые могут дать запасы нефти. Их, говоря словами Президента, еще предстоит "пощупать".

Александр Лукашенко поинтересовался мнением генерального директора "Белоруснефти" Александра Ляхова о научных исследованиях в области георазведки и последующей передачи (или непередачи) скважин. Руководитель компании объяснил, что Минприроды и работающий при нем НПЦ по геологии ведут наиболее рискованный этап работ - параметрическое поисковое бурение. Мировая практика и статистика показывают, что только каждая третья скважина может дать нефть или газ.

В других скважинах нет возможности получить рентабельную продукцию. "Это мировая практика. Это месторождения, которые имеют запасы менее 100 тыс. т. Из одной такой скважины можно организовать годовую добычу не более 300-400 т. Для этого надо построить соответствующие коммуникации и подать эту нефть в нефтесборную инфраструктуру. Практически окупаемости здесь нет. И так происходит во многих странах мира", - сказал Александр Ляхов.

Тем не менее, без этой работы, при которой порой не достигается желаемый результат, практически невозможно знать свои недра. Гендиректор "Белоруснефти" привел такой пример: перед открытием Речицкого месторождения построили около 90 различных скважин. Некоторые из них не дали ничего.