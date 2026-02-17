Отчет Правительства Президенту Республики Беларусь за 2025 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 февраля принял отчет Правительства за 2025 год.

Глава государства в качестве тематики мероприятия обозначил подведение итогов деятельности Правительства в 2025 году и определение экономических перспектив текущего года.

Более того, уже известны результаты января 2026 года. Как докладывают Президенту, Правительство и Национальный банк, председатели облисполкомов январь полностью провалили. "Я и откладывал отчет Правительства на это время, чтобы мы уже имели точные результаты прошлого года и получили результаты первого месяца, чтобы определиться и видеть тенденцию", - сказал Александр Лукашенко.

"Правительство - это не только Премьер-министр и его заместители, руководители министерств, но и работники Аппарата Совета Министров, директора важнейших организаций, без которых нельзя решить ни один вопрос. Именно поэтому я попросил членов Правительства и ведущих наших деятелей пригласить, чтобы понимали ту ответственность, которая на нас лежит в этом году", - отметил Президент.

"Мероприятие не носит торжественный характер. Очень бы хотел, чтобы оно было рабочим, - сразу по прибытии расставил акценты Глава государства. - Мы находимся в очень непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике. Хотя и политика есть выражение экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Тем не менее мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны Европейский союз. С другой - Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении, мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок".

Александр Лукашенко отметил, что накануне на встрече с Госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым была обсуждена ситуация с точки зрения экономики на общем пространстве. "Пришли к единому мнению, что просто не будет", - сказал он.

"Ну для того мы и есть, как нас называют, элита - самые подготовленные и информированные люди. И в любой ситуации мы должны работать и выдавать результат. Поэтому я вас призываю к очень откровенному разговору. Приукрашивать ничего не надо. Аккуратно, тонко, но мы, даже проверяя Вооруженные Силы, откровенно говорим о наших недостатках. Что вообще никогда не принято делать ни в одном государстве", - заявил Александр Лукашенко.

"Время почти военное. Почему? Экономика стала реальным полем боя. Экономическими инструментами достигаются цели классической войны: отобрать ресурсы, вызвать социальные протесты, заставить выполнять не наши правила - жить по другим правилам, - сказал Глава государства. - Я хочу, чтобы вы раскрыли глаза и поняли, как развивается мир. Господь нас уберег от этой жуткой непонятной рыночной экономики. Помните, нас учили все время: рынок все отрегулирует. Ничего мы не бросили, терпели и сегодня поняли: никакой рынок ничего не регулирует. Кинул глаз на север - Гренландия богатая и прочая - давай ее сюда. Даже Канада, одна из крупнейших стран мира, 51-м штатом должна быть. Венесуэла: схватили Президента. Какой картель, какие наркотики? Нефть!"

"И я благодарен Президенту США, что он открыто это делает. Мы теперь поняли, куда нас тащили. Через либеральные какие-то принципы нас убеждали в том, что мы должны действовать так, а не иначе. Выдержали, понимаем, что делать, куда идти. Надеяться надо только на себя. Не надо ни на кого рассчитывать. Самые лучшие друзья как минимум это наши конкуренты", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко перечислил такие экономические инструменты, которые используются в целях давления.

Первое - санкции. "Но для вас и для меня их нет. Если бы начали ссылаться на санкции, нас бы уже не существовало, - подчеркнул белорусский лидер. - Как только вобьем себе в голову, что невозможно работать - все, мы погибнем. Непросто сейчас. Провал января текущего года говорит о том, что и будет очень непросто. Но везде есть ответственные люди, которые должны давать результат. Не будет результата - придем к военной экономике. А там до трех не разговаривают".

Глава государства отметил, что под прямым действием санкций находится более полусотни стран мира, а вторичный эффект касается, наверное, уже сотен государств. Александр Лукашенко поддержал идею о том, чтобы создать объединение стран мира, которые находятся под санкциями. "Министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета (Союзного государства. - Прим.), чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он, - заявил Глава государства. - Объединились и показали свою силу и мощь. Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции".

Второе - эмбарго. "Торговой блокадой и заморозкой активов душат сегодня на глазах всего мира Кубу", - привел пример Александр Лукашенко.

Третье - тарифные войны. Здесь в арсенале пошлины, квоты, запрет на импорт и экспорт отдельных товаров.

Четвертое - валютные атаки. "Через ограничение хождения долларов, давление на курс и расчеты в определенной валюте попытались устроить цветную революцию в Иране", - сказал Президент.

Пятое - борьба за технологии. Здесь имеет место конкуренция в самом неприкрытом, неоколониальном виде, заметил белорусский лидер. Это запрет на поставку оборудования, чипов, программного обеспечения, блокировка доступа к наукоемким отраслям.

Шестое - контроль цепочек поставок, т.е. попытка сделать другие страны зависимыми от логистики и инфраструктуры.

"Беларусь на себе в полной мере испытала весь этот букет "цивилизованных правил". Вместе с тем, как мы договорились когда-то, внешние условия изучаем и понимаем, но работать в условиях ограничений и санкций мы должны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что интегральный итог прошлого года - это скромный рост экономики регионов и страны в целом. ВВП за 2025 год составил 101,3% к уровню предыдущего года при задании в 104%. "В матрице задач вертикали власти большинство из них в красной зоне (ВВП, экспорт, инфляция, запасы на складах, уровень затрат и так далее)!" - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко считает, что пока Правительство недостаточно погружается в отраслевые проблемы, а иногда вообще там отсутствует, а также в ситуацию на ряде значимых предприятий. "Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории макроэкономической стабильности? - поставил вопрос Президент. - Но люди живут на микроуровне".

Президент еще раз разъяснил суть белорусской многовекторной политики, расставив в этом в этом вопросе необходимые акценты.

"Мы проводили и будем проводить многовекторную политику. Единственный вопрос заключается в том, что один вектор у нас остается (вы знаете его), второй вектор смещается южнее - на Африку, Азию и в те страны, где нас ждут, - заявил Президент. - При этом ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов Европу. Мы - центр, часть этой Европы. Да, сегодня с Европейским союзом непросто, проще не будет".

"Мы перестроили нашу внешнюю политику. Если Запад не хочет с нами сотрудничать (они очень хотят сотрудничать, но понимаете, в чем дело), мы перебросили часть наших дипломатических ведомств и послов на Восток - там, где нас ждут - в Африку и так далее", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства указал, что сейчас, например, страны Африки стремятся найти себе новых партнеров, и здесь Беларуси надо активно работать. "Здесь наше место. Мы высокотехнологичная страна, многое можем делать. Я уже говорил, что страна определяется не размерами и численностью населения, а своими возможностями. Мы с добром приходим, учим людей нашим технологиям".

"Наша внешняя политика проистекает из нашей внутренней. Нас много критикуют за некую многовекторность. Многовекторность наша - это не схватить что попало и бежать в сторону, допустим, от России или Китая или наоборот. Многовекторность в любом государстве должна быть продиктована состоянием внутренних дел государства и экономикой. Наша многовекторность проистекает из экономики", - подчеркнул Глава государства.

Президент констатировал, что в настоящее время в отношении Беларуси введены жуткие санкции. "Нам фактически отрубили одно из экономических крыльев - западное крыло - там были наши определенные интересы, там мы работали. Поэтому этот вектор для нас был важным. Но наиважнейший вектор всегда был и останется, - уверен Александр Лукашенко. - Никто после нас, после меня свои рынки никому не отдаст. Каждый борется за свои рынки, потому что это способ выживания того или иного государства. Я это чувствую. Многое приходится решать на личных контактах. Но везде сопротивление, везде борьба. Даже если кто-то что-то обещает, через месяц снова и снова надо пробиваться на рынки".

Александр Лукашенко призвал ни в чем не допускать самоуспокоенности и напомнил об уроках недавнего прошлого.

"Часто говорю: вы забыли 2020 год! И если вы думаете, что 2020 год - это там внешние враги какие-то… Да нет, если бы не было внутренней нашей соответствующей ситуации, никакие бы враги сюда не влезли. А если б влезли, то мы бы их пресекли в первые дни. Но наша самоуспокоенность… Наблюдаю это и сейчас, везде", - подчеркнул белорусский лидер.

"Там, где бюджет, там, где государство, - толку нет. Давайте договоримся: мы - хозяева на этой земле, и о вашей работе я буду судить по-хозяйски", - заметил Глава государства.

Александр Лукашенко привел ряд конкретных примеров, где видит самоуспокоенность. "На первое место выдвигаются средства массовой информации. Вы знаете мое отношение к СМИ. Война идет на поле СМИ. И я вот смотрю новый канал, БТ-1, 2, 3 и прочие… Слушайте, новый новостной канал: неделя прошла, новость была неделю тому назад (к примеру, утром посмотрел: Трамп еще не решил, что делать с Ираном). Ребята, да это он неделю тому назад сказал. Неужели это главная новость?" - сказал он.

"И везде так. Вот эта заскорузлость, безответственность людей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что даже в вопросе наличия наглядной информации на улицах города о проведении Года белорусской женщины Президенту пришлось делать замечание.

"Вы что, так будете и дальше жить? Увидел где-то что-то Президент - пнул. Не пнул - ну и хорошо", - поставил ребром вопрос Глава государства.

Еще один пример - состояние загородных дорог, с которых убрали снег, но он так и остался лежать отвалами на обочинах. "Еду - корыто. Очистили снег, налево-направо сбросили. Потом дождик, и получился барьер "железобетонный". Вот сейчас пойдут дожди, оттепель и образуется корыто - вода будет на асфальте. Мы разрушим все дороги, - сказал Александр Лукашенко. - Неужели нельзя было столкнуть снег не на обочину, а туда в откос, чтобы вода стекала всю весну, когда будет таять снег. У нас что, дорожники этого не знают? Или у нас вице-премьера нет, который этим занимается?"

Обратил внимание Президент и на несвоевременность выполнения ряда работ, что лично видел по пути на военный полигон под Борисовом. "Разрыли Жодино это. Тоже - показуха, Президент же будет ехать. Трубы таскают, кабель тянут какой-то и прочее. Я думаю: ребята, а вы что, в октябре-ноябре не могли это закончить? Ну зачем вы людей (сегодня мороз, завтра - дождь) таскаете по этой грязи и устраиваете какую-то показуху?" - добавил он.

Александр Лукашенко напомнил также об экономии на уличном освещении, по поводу чего ранее давал поручения: "Ах, 10 минут не туда, 10 минут не сюда. Да это экономия - половина повышения пенсий. Это деньги, везде деньги. Мы это не считаем. А зачем считать? Это же бюджет… Ну если кто-то хочет светиться - пусть светится, включает фонари у себя, но платит за это".

Но есть и позитивные примеры. Александр Лукашенко похвалил оперативность действий правоохранителей при реагировании на недавнее вооруженное нападение в Смолевичском районе: "Посмотрел на Кубракова (министр внутренних дел Иван Кубраков. - Прим.). Молодец! То, что произошло, то произошло. Но через несколько минут, раньше скорой помощи (прибыли правоохранители. - Прим.). Был министр там и на месте разбирался, кто в чем виноват. Так должно быть, если мы хотим считать себя народным государством".

Глава государства в своем выступлении обозначил наиболее проблемные тенденции в вопросах экономического развития.

Во-первых, он обратил внимание на спад в промышленности.

"Весь год в этой важнейшей сфере шел устойчиво замедляющийся тренд, во втором полугодии сработали с отрицательной динамикой 98,2%. Январь 2026 года - еще минус 3,4%. В сложной ситуации находится половина обрабатывающей промышленности, если не сказать хуже, - указал Президент. - На ключевом российском рынке только Минпром не добрал в прошлом году $1 млрд. Что еще хуже (то, о чем я предупреждал Премьер-министра) - завезли туда товар, там оставили без оплаты. На старые грабли наступаем. Это уже преступление. Наблюдаем падение выпуска ключевых товаров".

Наряду с этим имеет место впечатляющий рост запасов - 2,5 млрд бел. руб. за прошлый год. "На складах фактически заморожено продукции на $4 млрд (12 млрд бел. руб.). И в январе текущего года добавили еще 800 млн бел. руб. Вот наша работа", - отметил Александр Лукашенко.

Плюс к этому из-за границы не возвращено почти $500 млн экспортной выручки (просроченная дебиторская задолженность).

Во-вторых, сохраняются проблемные вопросы в сельском хозяйстве, которые требуют оперативного решения.

"На фоне хорошего урожая общий результат сельского хозяйства чуть больше 100% (к уровню предыдущего года. - Прим.) не намного лучше, чем годом ранее. При этом сельхозорганизации сработали с темпом 102,7%. То есть наш курс на крупнотоварное хозяйство в целом верный, - сказал Президент. - Выросло животноводство (103%), обеспечен рекордный экспорт продуктов питания - $10 млрд. Но неприемлемая ситуация с падежом (погибло 145 тыс. голов крупного рогатого скота. - Прим.), хроническая задолженность сельхозорганизаций смазывают эти итоговые результаты".

Александр Лукашенко отметил, что уже не первую пятилетку ставится цель сделать аграрный сектор финансово устойчивым прибыльным бизнесом. "Да, зарабатываем неплохо, но только господдержка на покрытие убытков составила 2,1 млрд бел. руб. Не говоря уже про льготные ссуды и займы из бюджета. Кто-то скажет: государственная помощь сельскому сегменту - это повсеместная мировая практика. Возможно, - заметил белорусский лидер. - Но ситуация такова, что половина отечественных сельхозорганизаций по-прежнему во многом существует за счет долгов, авансов переработчиков и без своевременной подпитки убыточна. Людей на местах это уже давно не удивляет, воспринимают как нормальное явление. Особенно в Витебской, Могилевской, Гомельской - восточных областях. Да и в других не без проблем".

Обратил Глава государства внимание и на недостатки в севе озимых: "В прошлом году провели сев озимых, но в трети хозяйств не внесли минеральные удобрения, или 20% от потребности. Не говоря уже о том, что в установленные сроки этот сев не завершили ни в одной области. Смотрите, это ваши проблемы. Но ниже, чем 11,5 млн т по стране мы получить зерновых не можем".

"Под весенний сев накопление удобрений опять буксует - на 200 тыс. т меньше, чем годом ранее", - заметил белорусский лидер.

Кроме того, в каждом третьем хозяйстве фиксируются нарушения в вопросе заготовки кормов. "Откуда потом будут здоровый скот, привесы и надои, если такой технологический бардак в хозяйствах? Зато по падежу уже в этом году установили очередной антирекорд - 19,2 тыс. за один месяц только КРС. Я не говорю о свиньях, птице и так далее. Рост в полтора раза! - подчеркнул Глава государства. - И удивляют меня рассуждения отдельных руководителей и членов Правительства, губернаторов: "Мы в течение года поправим". Что вы поправите, если уже 20 тыс. за один месяц погибли?"

Еще один недостаток: несмотря на поручения Президента, земли зарастают кустарниками. "Ежегодно под кустарниками и хламом остаются 800 тыс. га. Это территория в 22 Минска! И цифра не меняется в меньшую сторону уже минимум пять лет, - привел данные белорусский лидер. - Эти кустарники надо убрать, если нужно, завезти органику, торф и сделать землями сельхозназначения".

Александр Лукашенко в этом контексте отметил, что недавно видел по телевидению сюжет, что Беларусь поставляет в Китай вагонами торф, чтобы там улучшить плодородие земли. В то же время внутри Беларуси этим ресурсом, похоже, пользуются не в полной мере. "А на месте мы не можем этим воспользоваться? Или нам не надо земли сельхозназначения? - обратил внимание белорусский лидер. - Земли сельхозназначения - это святое. Население в мире постоянно растет. Не сегодня, так завтра продукты питания будут дороже золота".

Третья проблемная тенденция касается торговли товарами на экспорт. Александр Лукашенко настраивает экспортеров на активную работу, расширение имеющихся и освоение новых рынков сбыта.

"Торговля товарами на экспорт почти весь прошлый год хуже предыдущего. Из отрицательных значений выбрались только в ноябре-декабре. И, казалось бы, можно гордиться результатом - выполнили экспортный план пятилетки. Вот только задания по экспорту конкретных товаров, которые вы сами же себе устанавливаете, в прошлом году не выполнены даже наполовину", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил факты, когда в физических поставках теряются рынки, хромают анализ и планирование. У ряда промышленных флагманов прибыль не покрывает объем уплаченных банкам процентов.

"Вы на фронте штурмовики в первых рядах - директора. Рядом с вами министры, а потом правительство. И не думайте, что за вас кто-то будет решать ваши проблемы, а вы будете ссылаться на то, что у вас не то санкции, не то еще какая-то зараза, - подчеркнул белорусский лидер. - Вся ваша оборотка в валютной выручке! Зарабатывайте и возвращайте деньги в страну".

Александр Лукашенко отметил, что несмотря на рост поставок в Россию, из 80 российских областей (городов, республик), с которыми торгует Беларусь, продажи упали в каждой второй. "И это при том, что российские губернаторы к нам приезжают постоянно и они готовы с нами сотрудничать", - заметил Президент. Вопрос при этом в основном ставят только относительно обеспечения необходимого обслуживания техники.

"Мы тратим значительные суммы на стимулирование экспортеров, каждый министр закреплен за конкретными странами, чтобы углублять с ними кооперацию и расширять товарооборот. А результат? Где он? - поставил вопрос Александр Лукашенко. - У нас стало модно пенять на жесткую политику Центробанка России или на агрессивное поведение китайских товаропроизводителей. Это есть, мы постоянно говорим об этом с Президентом России. Что нам, видя все это, мешает работать точно так в отстаивании белорусских интересов, особенно на основном нашем рынке?"

Кроме того, обратил внимание Глава государства, продажи замыкаются в основном на одном-двух рынках. "Имея устойчивые экономические и дружественные связи в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, поставляем туда только пятую часть нашего экспорта. Вот где настоящий резерв для наращивания", - сказал Президент.

Он напомнил, что подробные экспортные задачники по товарам и странам разработаны Министерством иностранных дел и доведены до всех руководителей. МИДу также было поручено срочно перебросить дипломатов с Запада на Восток.

"Работа на экспортных рынках - это персональная задача премьер-министра. И самое главное - его заместителей. Вице-премьеры должны прежде всего заниматься поставками за пределы Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.

В-четвертых - Глава государства потребовал более активно работать и на внутреннем рынке.

Президент критически заметил, что внутренний спрос на ряд товарных позиций пока не удовлетворяется, не приняты достаточные меры по его насыщению. В частности, в прошлом году массово импортировались автобусы (более 500 единиц), грузовая техника (более 7,5 тыс. единиц), дорожная и строительная техника (1623 единицы). Хотя все это производится в стране.

"Только по этим товарам можете записать себе в минус почти $400 млн!" - сказал Президент.

Отдельное внимание Александр Лукашенко обратил на ситуацию в легкой промышленности. "При модернизированных "Камволе" и льнокомбинате продолжаем завозить ткани-аналоги (еще минус почти $35 млн). К слову, по концерну "Беллегпром" это повсеместная картина. Доля отечественных товаров легпрома на внутреннем рынке - менее 10%, зато поток импорта товаров легкой промышленности вырос почти на треть", - констатировал Глава государства.

"В вашем распоряжении все рычаги, вплоть до административного. Почему не принимаете меры? Где ваши стратегии, агрессивные механизмы защиты, реклама, маркетинг? - спросил он. - Терять свой рынок - это преступление. За 5 лет доля отечественных товаров на внутреннем рынке снизилась с 60% до 54%".

Пятая проблемная тенденция - увеличение затрат: "Каждый второй министр их не только не снизил, но и нарастил. У "Беллегпрома" прибавка почти 5%. И это при том, что его склады затоварены почти на 4 месяца (работы. - Прим.) вперед. У "Беллесбумпрома" - плюс 6%. Минпром добавил 2,5%".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в последние годы вообще перестали заниматься снижением затрат, себестоимостью и экономией. "Эта тема в принципе ушла из повестки Правительства. Или вы забыли, что кроме рынка существуют и такие экономические понятия?" - обратился к присутствующим Глава государства. Он заметил, что значительные издержки мешают успешно конкурировать на внешних рынках с зарубежными образцами.

Особый акцент Президент сделал на продолжении работы над качеством производимой продукции. Тем более что пятилетка качества в Беларуси продолжается.

"Сколько лет работали над развитием электротранспорта, реализовали целую программу. Но каждый год жалобы на дефекты и пачки рекламаций. В прошлом году у "Белкоммунмаша" по всем регионам продаж дефектность увеличилась почти на 40%. Не лучше ситуация на "Гомсельмаше", где разные причины отказов у каждого второго гарантийного комбайна", - обозначил проблемные аспекты Александр Лукашенко.

"Сегодня Министр промышленности провалил качество техники, а завтра из-за его недоработок будет страдать Министр сельского хозяйства, с которого спрос за посев и уборку урожая ежедневный. Следом партнеры на внешних рынках уже не так охотно приобретают нашу технику. Они тоже считают и время, и деньги", - добавил Глава государства.

Президент потребовал от отраслевых регуляторов, курирующего вице-премьера и аппарата Правительства усилить работу по исправлению недостатков.

"Есть очень хорошие товары, которые удостоены Знака качества. Но работы по продвижению этих товаров не видно", - сказал Александр Лукашенко.

Шестое - инфляция. Президент подчеркнул, что это тема номер один, волнующая граждан. "Как бы ни убаюкивало Правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть, факт - рост цен 106,8% при задании 105%", - констатировал Александр Лукашенко.

При этом сводную цифру Белстата Глава государства рассматривает как "среднюю температуру по больнице". По многим чувствительным для людей товарам цены выросли в существенно большем размере. Например, на свинину - почти на 15%, говядину - на 12%, рыбу - на 11%, молоко и кефир - на 9-10%, сливочное масло (которого на складах лежит 40 тыс. т) - на 8 %, гречку - на 11%, кондитерские изделия - почти на 15%, морковь и капусту - на 19-27%. И это при том, что некоторые фермеры, в частности ФХ "Новицких" в Лунинецком районе, не знали куда девать эти овощи, заметил Глава государства.

"Больше всего настораживает и возмущает, что этот прирост цен ложится в карманы знаете кого", - заметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что два года назад после громких ценовых разборок первый вице-премьер Николай Снопков анонсировал новую автоматизированную систему анализа цен. "Тематика инфляции для людей крайне острая, и ценовой беспредел в нашей стране недопустим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В пилотном режиме система работает всего лишь по трем не самым чувствительным товарам (холодильники, шины, велосипеды). Хотя средства на ее разработку затрачены немалые - 5,1 млн бел. руб.

По словам Президента, подготовлен проект Указа, в котором на функционирование системы ежегодно запрашивается до 2,5 млн бел. руб.

В этой связи Глава государства поинтересовался, как эта система поможет отечественным производителям или защитит потребителя от недобросовестных перекупщиков, каков будет конкретный результат для граждан, сколько позволит экономить ежегодно.

"Повторяю тем, кто не понимает, - люди кушают продукты, а не статистику! Поэтому контроль за ценами должен быть жестким, а их формирование справедливым!" - потребовал Александр Лукашенко.

Седьмое - труд и заработок. Глава государства подчеркнул: "По сути, это квинтэссенция всех экономических программ. В каждой нами ставится неизменно правильная цель - рост благосостояния населения. Качественный рост должен обеспечиваться эффективным трудом".

Однако сейчас рост реальной заработной платы опережает производительность труда, заметил Президент. Так, в 2025 году темп производительности труда - 101%, темп реальной зарплаты - 109%. Размер средней зарплаты - 2693 бел. руб. ($886). "Более того, эта тенденция длится не первый год. Какая цена такому благосостоянию, которое мы выпячиваем как великое достижение?" - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Совет Министров приостановил свое решение о соблюдении коэффициента "производительность - зарплата", который должен превышать единицу (сейчас 0,93).

"С одной стороны заверяете, что через зарплату держим нужные кадры. Но ведь по производительности труда мы в 2-3 раза отстаем от развитых стран. Так может, надо увеличивать отдачу? - риторически спросил Глава государства. - Если кадры держите, кадры должны упираться и работать. И не в посреднических структурах, а на производстве".

"Я не призываю чохом (как мы умеем) обрезать доходы работающих. Я требую, чтобы все потоки в экономике были сбалансированы. Чтобы потом не пришлось героически исправлять ошибки или, хуже того, оставить их будущим управленцам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Впечатляет, как заметил Президент, другая крайность: наличие организаций, где люди с трудом зарабатывают полторы минимальные зарплаты, то есть после вычета налога примерно 1,1 тыс. бел. руб. По стране количество таких организаций - порядка 150 (в том числе образовательные центры, строительные компании и даже поликлиника), в них занято 7 тыс. человек.

"Как расценивать данный факт? Что это? Низкоквалифицированный труд, узаконенное рабство или уход от налогов и зарплата в конверте?" - задал вопросы Глава государства. Он поручил изучить ситуацию на этих 150 предприятиях и, где возможно, перевести людей в другие организации. "И не рассказывайте сегодня, что где-то чего-то не хватает. Всего у нас хватает, если бы была дисциплина и организация труда", - сказал Президент.

Еще одна тема на злобу дня - кадровый дефицит. Особенно вне столицы и областных центров. При этом в стране множество бюджетных организаций. "Я говорю про сотни бюджетных присосок в каждом практически ведомстве и министерстве. Блатные места для отставных чиновников и так далее", - сказал Президент, подчеркнув, что эти слова не касаются рядовых школ, больниц, спортивных секций и тому подобного.

"Посмотрите, чем загружены специалисты по начислению разных пособий, стипендий и пенсий, - привел один из примеров Александр Лукашенко. - Гоняют людей за ворохом справок, которые и так давно есть в государственных системах, и получить их можно на месте одним запросом. Только на пенсионную систему работает полторы сотни организаций и более 4 тыс. человек. Собираете в очередях толпы пенсионеров, чтобы заявление об очередном перерасчете из рук в руки принять. В стране полмиллиона работающих пенсионеров. Когда им ходить по вашим кабинетам? Где ваша хваленая цифровизация?"

Президент поставил задачу во всех сферах срочно избавиться "от непонятных организаций, структур и бюрократов". В этом деле, по его словам, буксует уже третий вице-премьер - Наталья Петкевич после Игоря Петришенко и Владимир Караника, не принимая решений там, где мгновенный живой эффект для бюджета.

Александр Лукашенко подчеркнул, что готов рассмотреть предложения Премьер-министра по оптимизации системы государственных органов. Но важно четко понимать, что это даст с точки зрения роста экспорта, экономии затрат и наполнения бюджета, обратил внимание Президент.

Например, в который раз звучит предложение расформировать Министерство жилищно-коммунального хозяйства, присоединив его к Минстройархитектуры. Однако Глава государства сомневается, что это целесообразно, особенно с учетом того, что значительная часть жалоб со стороны населения касается проблем в ЖКХ, а численность министерства довольна небольшая, всего несколько десятков человек и его ликвидация не даст существенного эффекта в экономии средств.

Глава государства также заявил о необходимости качественного рывка науки как инновационной основы развития реального сектора. "Самый подвижный человек возглавил Академию наук, разумный, грамотный, инициативный. Сказано в последние месяцы немало. Два года назад создали Совет по стратегическим проектам, включили в его состав ученых и министров, руководителей предприятий и банкира. Однако от этой структуры я не видел ни мощных инициатив, ни даже мелких каких-то проектов", - сказал Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался, что конкретно из предложений совета включено в Государственную программу инновационного развития на пятилетку, и констатировал, что пока наблюдается "только процесс, сведенный к заседаниям и отчетам самим себе". "Мы имеем хронически низкий уровень внедрения научных разработок в стране. К высокотехнологичным промышленным производствам нельзя отнести даже 10% от имеющихся", - подчеркнул он.

Александра Лукашенко поручил председателю Президиума Национальной академии наук Владимиру Каранику вместе с вице-премьерами отработать один-два по-настоящему стратегических для страны проекта по утвержденным ВНС приоритетам. "Нам нужно, чтобы наука была видна!" - заявил белорусский лидер.

Президент обратил внимание и на качество работы самого Правительства. "Надо чаще бывать в регионах и на предприятиях, общаться со специалистами, а не выезжать для коротких информационных мероприятий, торжественных заседаний и обедов. Иначе окончательно превратитесь, как нередко нас критикуют, в "почтамт" по пересылке документов", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что стратегические направления развития страны были определены Всебелорусским народным собранием. "Началась новая пятилетка, и напоминаю, что теперь Правительство ежегодно будет отчитываться перед делегатами ВНС. И никто там купировать ничего не будет. Наоборот, Администрация Президента должна инициировать и подстегивать делегатов, чтобы они выходили на трибуну и четко заявляли о недостатках правительства. Чтобы не провалиться уже на старте, важна скорость реализации всех намеченных мероприятий и проектов", - подчеркнул он.

Вместе с тем, констатировал Президент, Правительство тонет в бюрократии и грешит отсутствием оперативности. "Почти все указы Президента возвращаются на доработку. Вспомнить только вашу многолетнюю возню с антикризисными управляющими, переводом индивидуальных предпринимателей в организации или распределением арендного жилья. Кстати, все эти вопросы должны быть в первом полугодии решены", - заявил Александр Лукашенко.

"Еще один "грешок" Правительства - желание завуалировать, спрятать или заболтать проблему. Я не зря в начале вам сказал: откровенный разговор. Не надо бояться, что завтра беглые начнут нас там критиковать по тем или иным вопросам, которые мы видим или вскрыли, - сказал белорусский лидер. - Давно наплевать на их критику. Им больше нечего делать, как где-то что-то подслушать и потом "звягать" неделю, пока мы еще что-то не скажем. Для нас важно наше население, чтобы оно было убеждено, что власть видит проблему".

В пример такого желания завуалировать проблему Глава государства привел укомплектование кадрами агропромышленного комплекса, о чем говорится на многих совещаниях. "И что пишет Правительство по итогам прошлого года: обеспеченность зоотехниками - 87%, ветеринарами - 80%. Я когда цифру эту получил, то удивился. Почти 100% зоотехников и ветеринаров. Так чего дохнет скот? И предлагают поручение снять с контроля как выполненное в 2025 году! Кому вы помогаете такими отчетами?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.

Александр Лукашенко уделил внимание таким вопросам, как дороги, капитальный ремонт жилья и качество воды. Он подчеркнул, что у Правительства есть все инструменты, чтобы эффективно решать данные вопросы. В их числе госпрограммы и специальные полномочия.

"Например, в новом указе по ЖКХ предусмотрели увеличение средств на отчисления водоканалам и на очистные сооружения. Поэтому проект "Чистая вода" должен быть реализован приоритетно по всей стране", - поручил белорусский лидер.

Параллельно Глава государства поручил планово заняться модернизацией тепловых и электрических сетей. "Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз, - заявил Президент. - То же самое с обеспечением электричеством: на зарядных станциях - очереди (тоже для меня новость - неужели не хватает зарядных станций), в доме и на даче электроотопление - проблема, разрешений не дают. Какие-то инфраструктурные чудеса при избытке генерирующих мощностей!"

Президент дал Правительству ряд конкретных поручений. "Прямо сейчас первоочередные, мгновенные задачи Правительства - срочно остановить спад в промышленности и разгрузить склады. Все ключевые предприятия еще вчера должны быть взяты буквально на ручной контроль. Упаси вас бог сбрасывать со складов кому-то без денег ту или иную продукцию", - заявил он.

Президент поручил прикомандировать на места специалистов министерств или концернов, которые смогут проревизировать работу маркетологов, служб сбыта, систем закупок. "Задача одна - срочно найти новые контракты. Дальше - сигнал наверх своему министру, пусть под этот экспорт (особенно на новые рынки) ищет вместе с вице-премьером и банками финансовую поддержку", - подчеркнул он.

Белорусский лидер также обозначил важность инвестпроектов, особенно в регионах: "Не сохраним материальную основу нашей экономики через новые промплощадки и производства - никогда не остановим отток людей". В связи с этим Глава государства обратил отдельное внимание на такую программу, как "Один район - один проект", и назвал ее лакмусовой бумажкой работы каждого руководителя района и области.

"Плюс восстановление базовых предприятий: райагросервис, сельхозхимия, ПМК, мелиорация. Все полномочия по стройке, экспертизе, финансам и кадрам - на места, вниз. Председатель райисполкома - теперь ключевое звено системы власти в стране. По итогам полугодия проведем серьезный разбор этих вопросов", - заверил Александр Лукашенко.

Что касается инфляции, Президент напомнил о том, что уровень инфляции был определен не выше 7%, но еще лучше, если инфляция не будет превышать 5-6%.

Задачи были поставлены и в сфере сельского хозяйства. Александр Лукашенко поручил обеспечить срочное строительство профилакториев для телят. "В АПК надо срочно построить телятники, - заявил он. - Ребята, я человек опытный... Что тут объяснять: сегодня нет телят - завтра нет молока, нет мяса".

Глава государства подчеркнул, что допустить провала принятой программы пятилетки уже на старте ни в коем случае нельзя. "Пока не чувствуется военного положения, мобилизации кадров и желания ее выполнять. Кто-то думает отсидеться или прикрыться "объективными причинами". Не получится. Если объявили время конкретных дел, то и за их отсутствие будет конкретный спрос", - предупредил он.

По словам Президента, ежегодно треть его поручений идет с отметкой "Не выполнено": "С огнем шутите. И мы же туда направили целого генерала (речь про нынешнего руководителя Аппарата Совета Министров Валерия Вакульчика. - Прим.). Военный человек... Неужели нельзя настроить подчиненных, чтобы все работало по-армейски".

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что, несмотря на широкие полномочия и профессиональные компетенции Премьер-министра и его заместителей, Правительство так и не стало мощным аналитическим и экономическим штабом в контексте решения межотраслевых задач. В связи с этим белорусский лидер отдельно остановился на роли и задачах вице-премьеров.

"Заместителям премьер-министра не надо подменять собой работу министров и тонуть в микроменеджменте. Ваша задача - выработка концептуальных предложений, увязка всех интересов и самое главное - экспорт", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства также заверил, что прыгать из одного теплого кресла в другое не выйдет. "Вот это главное: сел в кресло - отвечай. Как в Китае или как было в Советском Союзе. Люди чудеса творили и в Союзе, и в Китае. Если Президент сказал бурелом убрать к какому-то сроку, это должно быть убрано", - привел один из примеров Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в Беларуси приняты все важнейшие документы до начала нового периода. "Системность в выполнении задач, оперативность, подготовка решений, если нужно, жесткая исполнительская дисциплина - основа вашей дальнейшей результативности. Хотите работать - давайте будем работать", - резюмировал белорусский лидер.

На совещании с докладами выступили руководители Белстата и Комитета госконтроля Инна Медведева и Василий Герасимов. В их выступлениях прозвучала критичная оценка состояния дел в отраслях национальной экономики с упором на конкретные факты и показатели.

О мерах по наращиванию экономического потенциала страны доложил Премьер-министр Александр Турчин.

Подводя итоги мероприятия, Александр Лукашенко еще раз ориентировал Правительство и Национальный банк на обеспечение эффективной и стабильной работы экономики.

Президент подчеркнул, что в стране есть потенциал и возможности для того, чтобы существенно улучшить экономические показатели. "Мы можем. Нужен результат. Я просто хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали, - сказал Александр Лукашенко. - Мой вам совет. Как своим детям вам советую: займитесь делом. Сказано идти работать - значит, надо. Время такое. Поверьте, тридцать пятый раз говорю: это лучше, чем воевать".

"Давайте шевелиться и работать, - подчеркнул Глава государства. - Сколько вас можно убеждать в этом! Давайте в спокойном режиме работать. Каждый должен нести нагрузку. Подумайте о своих детях. Мы уже чего-то прожили. А что мы детям оставим?"

Президент обратил внимание, что в первую очередь за принятие ключевых экономических решений ответственны Правительство и Национальный банк. "Вы должны работать на одно. Экономика - это Правительство и Национальный банк", - сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что допускает наличие различных точек зрения, но они не должны носить антагонистический характер. "Я вам работать не мешаю. Но за результат надо будет отвечать", - предупредил Глава государства.

Он напомнил, что недоброжелателей вокруг хватает и они Беларуси спокойно жить не дадут. В этой связи прозвучало упоминание про события 2020 года и уроки, которые нужно было извлечь из произошедшего, поскольку повторение подобного сценария может обернуться потерей государства.

"Никто нам не помогал и не поможет. Наше счастье здесь, - подчеркнул Президент. - Как-то крутимся, вертимся и так далее. Не только я, но и вы. Мы будем жить в своем государстве. Мы хотим жить в своем государстве. Что-то купили, что-то продали... Надо покупать дешевле, продавать дороже. Но продавать надо. Нельзя останавливаться".

В числе приоритетных задач Глава государства видит развитие собственной производственной базы: "Надо производить свое, мы это умеем делать".

Важно при этом и более активно работать на внутреннем рынке. Глава государства напомнил, что ранее давал персональное поручение Александру Косинцу проработать предложения по устранению необоснованного посредничества. "Он мне второй раз прислал документ: создать какую-то комиссию, группу… Смотрю на эту группу, там все министры, все губернаторы. Это что, второе Правительство Косинец создает? Ну попросил бы пять человек специалистов, которые соображают чего-то в этом. Это (было бы. - Прим.) понятно. Губернаторы будут ездить на совещания к Косинцу?! Я раз насторожился, второй раз. Ну зачем? Какой губернатор поедет в Минск на эти совещания? Или в Витебске он их соберет и будет решать вопрос посредничества?" - критически заметил Президент, обозначив ряд риторических вопросов.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ожидал концептуальных предложений для Указа Президента по обозначенной теме.

"Я категорически от вас требую: никакого импорта в страну без разрешения профильного Министра, - назвал эффективный способ решения проблемы Глава государства. - Завозим автобусы - идите к Министру, попросите разрешения. Завозим ткани - идите к председателю концерна ("Беллегпром". - Прим.), попросите у нее разрешение. Не надо эти системы миллионные. Она подписала - мы с нее и спросим тогда, почему она льноткани завезла, когда у нас свой льнокомбинат".

В то же время необходимо усилить требования к льнокомбинату, другим отечественным предприятиям по качеству производимой продукции. Если говорить, например, о белорусской легкой промышленности, то есть много товарных позиций высокого качества, которые ценятся даже за пределами страны. "Я, когда еду за рубеж, мы же дарим скатерти, еще что-то (из белорусской традиционной продукции. - Прим.). Они ахают, охают: "Вот это да!" Все довольны. А у нас нет - Гуччи и Версаче. Так мы постоянно приучаем наше население, рекламируем эти Гуччи-Версаче", - критически заметил Глава государства.

Кроме того, Президент потребовал перестать отвлекать губернаторов от выполнения основных задач на местах, необоснованно вызывая их на различные совещания, заседания и прочее. Аналогичный подход и к работе министров. "Во-первых, они недовольны, министры, когда их дергают, - отметил Александр Лукашенко. - А во-вторых, некоторые: "А чего там, пойду у Президента посижу полдня, у премьера полдня, потом у Кочановой полдня, у Сергеенко полдня" - полнедели нет. Зачем вы их дергаете на эти совещания? Неужели здесь нельзя порядок навести? Премьер позвал на совещание в Правительство и предупредил министров: "Без моего ведома никуда".

"Так и сделано", - ответил на эти замечания Главы государства руководитель Правительства Александр Турчин.

Упоминался также пример из сферы дорожного строительства. Президент заметил, что асфальтовое покрытие дорог подвержено разрушению в погодных условиях белорусской зимы, поэтому, где это целесообразно, нужно использовать битум и в особенности - цемент. "Поэтому надо упор делать на бетонировании", - ориентировал Александр Лукашенко. Тем более что в стране уже освоены соответствующие технологии, есть необходимая техника и хорошие примеры эксплуатации дорог с таким покрытием.

"Надо сейчас подумать, как отремонтировать дороги после зимы, - поставил задачу Глава государства. - Надо восстановить, чего бы это ни стоило. Надо мобилизоваться".

Продолжая разговор о развитии собственной производственной базы, Александр Лукашенко отметил, что здесь хватает недостатков, которые предстоит исправлять. В первую очередь речь о кадровой политике, ответственном отношении к труду, дисциплине и соблюдении технологий. "Мы не делаем элементарного. И вы хотите, чтобы было нормально? Каждый на своем рабочем месте должен заниматься делом", - ориентировал Президент.

"Губернаторы, Премьер-министр и остальные должны как "Отче наш" записать: никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хороших достойных людей мы должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо, - подчеркнул Глава государства. - Справедливое должно быть отношение. Это для Главы Администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует, а Премьер-министр, губернаторы прежде всего принимают решение, действуют".

Отдельное внимание обращалось на недопустимость необоснованного роста зарплат. Размер среднего заработка по стране приближается к $900. "Минимальную (зарплату. - Прим.) мы обеспечили, для того, чтобы нормально существовать. Дальше - надо вертеться, крутиться. Дальше - кто сможет, тот пусть зарабатывает", - сказал Александр Лукашенко.