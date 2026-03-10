Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта принял доклад по вопросам текущей деятельности Национального банка в контексте задач экономического развития страны.

Кроме Председателя Правления Нацбанка Романа Головченко, в числе участников мероприятия - Премьер-министр Александр Турчин, Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, первый вице-премьер Николай Снопков и первый заместитель Председателя Правления Нацбанка Александр Егоров. Стоит также отметить, что 10 марта исполнился ровно год с момента назначения Романа Головченко Председателем Правления Нацбанка. До этого он возглавлял Правительство.

"Если по-простому говорить, при смене Премьер-министра и отдельных членов Правительства хотелось бы не потерять те вопросы, которые важны для развития нашей страны. Поэтому эта тема для нашего разговора навеяна моим общением с Романом Александровичем, который напомнил, что есть очень важные вопросы, которые надо держать в поле зрения. Которые, в свою очередь, когда-то были поручены для контроля Роману Александровичу", - сказал Президент.

"Давайте обсудим, особенно эти вопросы, которые касаются решения в ближайшее время. И они расположены, если можно сказать, вне контура Беларуси, за пределами Беларуси. Прежде всего это Ближний Восток, вообще Восток, Африка, Азия. Те страны, куда мы должны идти, реализуя нашу продукцию и создавая совместные предприятия. И те страны, которые готовы инвестировать в Беларусь", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко в качестве примера упомянул такие страны, как Оман и Объединенные Арабские Эмираты, которые видят в сотрудничестве с Беларусью свои интересы и при этом обладают ресурсами для их реализации. "Мне Правительство напоминает о том, что мы договаривались прежде всего в Омане реализовать производство минеральных удобрений. Это для нас очень важно, особенно сульфат калия. Мои визиты последние в Алжир и другие страны говорят о том, что у нас там есть солидные интересы. Особенно в Алжире. Это касается производства смешанных удобрений. Мы готовы в этом направлении работать", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что Роман Головченко напомнил ему и о теме производства органических удобрений, помимо минеральных. И в том числе торфа. "Этот вопрос рассмотрим", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в Беларуси есть поля, которые расположены на холмах и представлены песчаными почвами. В этой связи Глава государства предложил эксперимент, который может повысить качество этих полей. Речь идет о том, чтобы попробовать смешать органические удобрения с торфом и отходами калийных солей. Такой шаг может повысить плодородие неблагоприятных для сельского хозяйства земель.

"Я даже подумал: а что если взять слой отходов от калийных солей, слой положить органики, слой торфа, все это перемешать - что получится? Наверное, хуже не будет. Там же все-таки часть удобрений калийных остается. Запахать их, а следом внести торф и органические удобрения, - сказал Александр Лукашенко. - То, что будет улучшение для почвы, - это точно. Но насколько это экономически обоснованно, надо поэкспериментировать. Я готов понаблюдать. Надо посмотреть какое-то "бедное" поле и попробовать на каком-то участке. А может быть, мы решим проблему с отвалами вокруг Солигорска".

Президент, говоря о торфяных удобрениях, привел в пример Китайскую Народную Республику, которая закупает торф в Беларуси и использует его для удобрения плохой почвы: "Везут за тысячи километров... Они понимают, что это окупится".

Во время доклада Президент обратил внимание, что в Национальном банке много специалистов, которые разбираются не только непосредственно в банковской сфере, но и во многих других областях. Поэтому их потенциал необходимо задействовать. "Говорят, что в банке у нас специалистов достаточно продвинутых, - подчеркнул он. - И они готовы создавать центры обработки данных. По крайней мере, контролировать, как этот процесс идет. Ряд других проектов. Я человек в этом отношении, можно сказать, жадный. Я не хотел бы потерять специалистов Национального банка, которые у нас вполсилы задействованы. И не потому, что они не хотят работать. Они могут".

Глава государства в этом плане упомянул Александра Егорова, который, например, курирует работу с Никарагуа. В свою очередь Роман Головченко имеет опыт работы с арабским Востоком. Более того, он имеет большие компетенции после работы на посту Премьер-министра.

"Надо не потерять нам Национальный банк, чтобы в эти непростые времена они помогли нам прежде всего в экономике и финансах. Еще раз хочу предупредить, чтобы у нас не было тут каких-то трений. Решение вопросов за нами. Решать будем все вместе, все это прекрасно понимают. Если что, то я за здоровую конкуренцию - кто лучше и качественнее может предложить какую-то тему и решить тот или иной вопрос, кроме основных своих обязанностей", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также предложил обсудить долговые обязательства. "Ясно, что на нас висят определенные кредиты, которые мы брали. Нам надо с этой темой также определяться существенно", - сказал он.