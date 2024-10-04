Рабочая поездка в Пинский район Брестской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября совершил рабочую поездку в Пинский район Брестской области, где посетил ОАО "Парохонское".

Сразу по прилету Александр Лукашенко сказал о главном - зачем он приехал в Пинский район: "Когда-то мы подступались к Полесью. И была принята программа по возрождению Полесья. Как у нас, у чиновников, бывает: пошевелились туда-сюда и на этом закончили. Что-то сделали, что-то нет. Надо вернуться к этому вопросу. И не распылять средства. Правительству команду дал, чтобы мы сконцентрировались на каких-то крупных проектах и направляли туда средства".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в целом страну за пятилетку надо привести в полный порядок, чтобы оставить ее в надлежащем виде следующему поколению, детям. "А для этого надо там, где нужно, порядок навести", - сказал Президент.

Он напомнил и о других подобных региональных программах. Например, по юго-востоку Могилевской области, возрождению чернобыльских районов, которые на протяжении десятилетий возвращали к жизни. "Сегодня видим, что поступили правильно", - отметил белорусский лидер.

По его словам, за зиму надо подумать о том, что делать в Витебской области, и выработать соответствующие подходы.

Что касается Могилевской области, то Глава государства уверен, что там для эффективного развития все есть, кроме дисциплины. "Могилевской области нужен хороший кнут. Там отличные земли, есть все. Просто разболтались", - сказал он.

Что касается Полесья, Александр Лукашенко уточнил, что речь идет о территориях от Пинска в сторону Мозыря. И если в Мозырском районе есть средства для собственного развития, имеется мощная производственная база, то на другие районы Полесья нужно дополнительно обратить внимание.

Образцом того, как и что надо делать, Президент назвал земли ОАО "Парохонское", где достигнут высокий уровень хозяйствования и развития социальной сферы. "Чисто, красиво", - оценил Глава государства.

Курировать этот вопрос Александр Лукашенко поручил уполномоченному представителю Главы государства в Брестской области Михаилу Русому. Помочь в организационном плане и советом может руководитель ОАО "Парохонское". Естественно, в стороне не останется и Правительство, руководство области.

"Сделаете за пять лет - вы герои. Надо сделать, как в "Парохонском", - сказал Глава государства.

"Если мы Полесье приведем в порядок, мы только за счет Полесья накормим всю страну, - подчеркнул белорусский лидер. - Полесье бросить нельзя".

Глава государства обратил внимание, что ввиду более теплого климата нужно осваивать возделывание новых, более южных культур. Думать следует и над внедрением технологий орошения земель.

К вопросу развития Полесья глава государства вернулся и во время общения с жителями агрогородка Парохонск. "Подбрюшье, глубинное Полесье, - его надо приводить в порядок. Бесхозяйственности, безответственности - всего хватает, - отметил он. - Мы когда-то такую программу создали. Михаил Иванович говорит, что немало сделали. Я, конечно, крайне недоволен тем, что сделано. Надо просто вернуться к тому, что сделано. Надо принять решение, сконцентрировать средства. И посмотреть, что вы вложите, а что мы из центра поможем. Но Полесье надо возрождать, надо приводить его в порядок. Не надо распылять денежные средства. Надо ресурсы концентрировать на основных направлениях".

Во время посещения ОАО "Парохонское" Президенту доложили о производственной деятельности и перспективах развития этого сельхозпредприятия.

Глава государства детально интересовался различными аспектами и опытом работы хозяйства. Текущие результаты и организация дела не вызывают нареканий, а потому разговор был больше о стратегии. Для людей, не вовлеченных в сельское хозяйство, многие вещи могут показаться достаточно мелкими, но из них в итоге складывается финальный результат.

Например, подробно обсудили тему заготовки и обеспечения сохранности кормов, что позволяет обеспечивать высокоэффективное производство. Есть здесь еще поле и для работы отечественных конструкторов, чтобы прессованные аппараты обеспечивали требуемое качество. "Гнилаж" не нужен. Нужны нормальные корма", - подчеркнул Президент, ставя вопрос в рамках страны в целом.

Александр Лукашенко подчеркнул особую роль коровы, которая во все времена считалась кормилицей. "Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит. Корова - это святое. Для меня это святое", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также рассказал о корове в своем подсобном хозяйстве, которую ему не так давно подарили из Брестской области. У нее были настолько высокие надои, что было решено даже скорректировать животному рацион, чтобы снизить нагрузку.

Одним из направлений работы ОАО "Парохонское" является семеноводство многолетних трав. И это также важно для обеспечения кормами животноводческого сектора. Александр Лукашенко, запустив руку в один из мешков с семенами, сказал: "Вот золото. Не так просто эти семена получить. Это - золото".

Президент осмотрел мелиоративную технику, используемую в ОАО "Парохонское". Для предприятия это, как говорится, "маст-хэв", ведь оно изначально создавалось исключительно на мелиорированных землях. Теперь задача - поддерживать состояние земель, фактически ежегодно "отвоевывая" их у природы.

Президент также ознакомился с работой по производству витаминно-травяных гранул. Предприятие в 2021 и 2023 годах закупило две такие линии. Себестоимость 1 т производимых гранул выходит на 30% дешевле зерна. За весь период производства травяных гранул реализованный проект окупился на 80%.

Александр Лукашенко дал положительную оценку этому подходу, который может быть востребован и в других регионах. Например, в Витебской области, где урожаи зерна невысокие.

Главе государства также доложили о завершающем периоде уборочной кампании. Валовой сбор зерна ожидается более 10 млн т, выполняются поставки в счет госзаказа.

Общий намолот кукурузы на зерно ожидается в объеме 2 млн т, причем уже в амбарном весе. С учетом колосовых зерновых общий намолот гарантированно составит более 10 млн т, чего достаточно и для населения, и для нужд животноводства.

Активно идет к завершению уборка сахарной свеклы. Урожайность сложилась примерно на уровне прошлого года. Хотя изначально виды на урожай были больше, но жара и недостаток влаги внесли свои коррективы. Тем не менее, потребности производителей сахара гарантированно обеспечены. Как доложили Главе государства, сейчас сахар хорошо идет на экспорт, складывается неплохая конъюнктура цен. В том числе продают еще и сахар прошлого года.

В середине октября завершится уборка картофеля, которого для страны заготовлено достаточно, идут поставки на экспорт.

Также имеются достаточные запасы проса и гречки, на 100% выполнен госзаказ по маслосеменам рапса, пивоваренному ячменю.

В целом уборочная по стране идет в рамках намеченных планов.

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на осенние полевые работы, сев озимых, что является залогом будущего урожая. Он жестко предупредил об ответственности в этом плане. Завершить сев везде планируют до 15 октября, что несколько поздно. Но ситуация по регионам разнится. Например, в Брестской области полностью завершили эти работы. Но есть вопросы по Витебской, Могилевской и Гомельской областям.

"А что, в Витебске можно сеять позже, чем в Бресте? По идее у вас в конце сентября в Витебске должно быть закончено. Ладно, будем разбираться, и притом принципиально. Мне нужно, как должно быть! Сколько мы будем "размандыкивать" по этим вопросам? - Мы не посеяли... А что мешало посеять до 1 октября? Разбирайтесь и с кадрами тоже. Пора их на место ставить. Не могут - пускай уходят", - заявил белорусский лидер.

Во время посещения сельхозпредприятия Президент пообещал усилить поддержку строительства жилья на селе.

"Мы усилим еще поддержку селу. По жилью мы усилим, - сказал Глава государства. - Надо строить жилье там, где надо для производства, где есть работа человеку".

По словам Президента, необходимо строить для работников арендное жилье. Это наравне с достойной зарплатой призвано создать условия для привлечения специалистов. И распоряжаться этим жильем должен руководитель хозяйства. "Ты приглашаешь на работу. Договор (заключаешь. - Прим.). Ушел - освобождай жилье. Мы должны строить арендное жилье", - сказал он.

Но такой подход не отменяет и возможности строительства личного жилья, если люди этого хотят. "Человек если будет строить - землю будем давать, участки. Это надо поощрять, когда человек строит свое. Но если не хватает людей и тебе надо люди, то ты привлечь можешь и за счет жилья, и зарплаты. Это прежде всего", - подчеркнул белорусский лидер.

Точно так следует действовать не только в отношении работников АПК, но и других отраслей, не стягивая все трудовые ресурсы в города в ущерб сельским территориям. "Нам надо учесть железобетонно. А так мы в Минск собираем людей, а потом думаем, а как же их занять, а как школы построить, а как детские сады и пошло-поехало. Там, где нам надо (следует строить. - Прим.). И по образованию, и по жилью. Все надо приводить в соответствие", - отметил Президент.

В рамках рабочей поездки в Брестскую область Александр Лукашенко также посетил Парохонскую среднюю школу Пинского района.

По прибытии к школе Глава государства и сопровождающие его должностные лица возложили цветы к памятному знаку "Скорбь и Мужество". Он был установлен на центральной площади агрогородка по инициативе местных жителей к 70-летию Победы в честь защитников и освободителей Парохонска. Скульптуру из гранитного камня, изображающую скорбящее лицо матери и солдата, изготовил пинский скульптор Сергей Жилевич.

Директор Парохонской средней школы Николай Колесникович доложил Александру Лукашенко об организации учебно-воспитательного процесса и реализации образовательной программы профессиональной подготовки кадров для организаций АПК.

Школа была открыта в 1977 году. Благодаря программе возрождения и развития села в 2010 году она обрела современный вид. В учреждении обучаются 356 ребят, школа в полном объеме укомплектована педагогическими кадрами.

"Скажи мне, пожалуйста. Я "болею" в школе одной проблемой: вот высшая и первая квалификационная категория, есть вторая. Эта категорийность, которая у нас в школах введена, отражает реальную картину? То есть нам не надо ничего переделывать?" - поинтересовался Александр Лукашенко мнением директора школы.

"Я думаю, что не стоит", - ответил Николай Колесникович.

Глава государства признался, что пока не знает, нужны ли здесь какие-то преобразования, поэтому интересуется мнением специалистов. "Нам надо серьезно подумать над этим вопросом", - добавил он.

Президент ознакомился с организацией образовательного процесса и материально-технической базой школы, пообщался с педагогами и учащимися. От имени Главы государства учреждению был передан спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, легкой атлетики, зимних видов спорта, спортивных и подвижных игр.

Во время общения с жителями агрогородка Парохонск Александр Лукашенко дал высокую оценку результатам работы ОАО "Парохонское" в Пинском районе, назвав увиденное высочайшим мировым уровнем.

"Приехал, чтобы душой отдохнуть и принять серьезное решение по развитию нашего Полесья", - так Александр Лукашенко сказал о своем приезде в агрогородок Парохонск и одноименное сельхозпредприятие.

"Это высочайший уровень (хозяйствования на земле. - Прим.), мировой. Такого нет ни в мире, ни в Европе, - сказал Глава государства на встрече с местными жителями. - Вы живете в этом райском уголке. Вам может позавидовать любой горожанин. И не надо своих детей отправлять в какие-то города. Там, где родился, там и пригодился. Поэтому я действительно отдыхаю душой. Если ваш руководитель (Владимир Хроленко. - Прим.), некогда приехавший из России, поселившийся здесь и создавший такую жемчужину, как "Парохонское", поможет нам оживить Полесье, я ему буду благодарен".

Александр Лукашенко отметил, что в субботу, 5 октября, в Брестской области проведут праздник "Дажынкі" и он в целом хочет проехать по всем областям, чтобы поблагодарить крестьян. "Потому что вы молодцы. Я не ошибся, когда говорил, что без крестьянина, без деревни нет страны. И вы каждый год показываете, что вы настоящие, крепкие люди. Вы не подвели", - подчеркнул белорусский лидер.

Главе государства был задан вопрос про мелиорацию. Один из местных жителей обратил внимание на новую проблему последних лет - засухи. Для ее решения необходимо строительство дополнительных гидросооружений. Сможет ли государство поддержать в этом плане?

"Да, действительно. Я иногда помогаю в деталях. Но в общем-то надо крупные программы. Президент должен определять крупные программы. У нас если раньше была проблема с переувлажнением, то сейчас засуха бьет по Беларуси", - сказал Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что уже поручал специалистам подумать, что делать в этом плане. "Это же не дело, что Полесье засушило. У нас Припять - огромное количество воды, а вокруг - сушняк. Это не дело", - заметил он.

Глава государства отметил, что сейчас сам лично экспериментирует с поливальной установкой. Результат пока хороший, несмотря на песчаные почвы. "То есть нужна влага. Поэтому мы подумаем, как оказать поддержку вам и особенно Гомельской области", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси много полноводных рек, озер, а влаги на полях не хватает. И в этом отношении нужно подумать над использованием оросительных систем. "Объемы воды огромные. Вода у нас очень хорошая. Это уже сегодня богатство. Не нефть, газ, а именно вода. И дальше ценность ее будет еще больше. Подумаем, посмотрим", - сказал он.

Глава государства уверен, что если на какие-то поля придется подводить воду, то урожай это все окупит. Особенно, например, в садоводстве.

"Поэтому будем потихоньку помогать, но главное для нас сейчас восстановить все мелиоративные системы и поля, где вы уже сами не восстановите - в Беларуси (речь о стране в целом. - Прим.). Вы-то молодцы. У вас отряд мелиоративный есть, техника, вы смотрите за этими каналами. А не везде так было. Мы это все восстанавливаем и наводим порядок для того, чтобы вернуть к жизни мелиоративные системы", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что есть еще в Беларуси и проблема пойменных земель. Это огромные земли, и есть много заросших пустующих площадей. "Хотелось бы это вовлечь в оборот, чтобы мы получили большую отдачу", - отметил Глава государства.

Отвечая на вопросы жителей, Президент подчеркнул, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной, чтобы не пропустить неожиданного удара, как это случилось с Советским Союзом в начале Великой Отечественной войны. Именно поэтому на южных рубежах сосредоточены белорусские военнослужащие. Это - ответ на действия украинской стороны.

"Они подводят войска - мы подводим. Чтобы не было неожиданностей, как в 1941-м. Я знаю, что происходило тогда, поэтому не надо повторять ошибки. Надо быть готовыми. Они там напрягаются (войсками и прочее) - мы в ответ. Они что-то там - мы в ответ. То есть мы делаем все в ответ. Мы никогда не инициировали какое-то противостояние. Ни в коем случае. Нам это не надо. Что такое война? Это катастрофа. Я не хочу, чтобы была война, и поэтому мы делаем все для того, чтобы мирно закончилось это", - заявил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что по определенным каналам контакты с украинцами поддерживаются. Обсуждаются и гуманитарные вопросы, например, оздоровление детей, но политика для Украины важнее, отметил Глава государства.

"Мы ни в коем случае не эскалируем ситуацию. Нам эта эскалация не нужна. Но мы знаем: если где-то у них сосредоточение вооруженных сил (кто знает, для чего они в кучу собирают военных и технику сгоняют), как только какое-то напряжение с той стороны, я выставляю заслон своими военнослужащими, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы не просто собрали их тут, перекрыли границу. Это само собой. Если вдруг будет серьезное обострение, каждый командир отделения, взвода, батальона должен знать, где его кусок леса и дороги, который он будет защищать. Когда противник видит, что мы готовы, точно нападать не будет".

"Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать: куда им еще эту "обузу"? А нам зачем? Там же наши люди живут. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет, но пока верхушкой Украины, говорят, управляют американцы", - констатировал Президент. И если что-то надо решить, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон.

"Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут "заможнымi", крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?" - считает Глава государства.

Президент убежден, что новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины.

"Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что свои интересы в Украине есть и у Польши. И отношение польских элит к Украине соответствующее. Главным камнем преткновения между странами сейчас является так называемая Волынская резня - массовое уничтожение Украинской повстанческой армией польского населения в годы Великой Отечественной войны.

"В годы войны чего ни было… Украинцы у нас Хатынь сжигали. Что они творили на Припяти, управляемые фашистами, - это кошмар. Так что, мы будем тем временем жить всю жизнь, до смерти?" - задал риторический вопрос Президент.

По его словам, в основе претензий со стороны Польши лежит желание прихватить западную часть Украины. "Как западную Беларусь, так и западную Украину. И там господствовать. Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы", - заявил белорусский лидер.

Накануне визита Президента в Пинский район в СМИ появилась информация, что одновременно с вертолетом Главы государства в воздушном пространстве Беларуси были замечены два беспилотника. В этой связи у Главы государства спросили, могло ли данное сообщение быть намеренной попыткой создать напряжение, настроить белорусов против россиян или украинцев и что сам Президент думает насчет этой ситуации?

"Чтобы отмести всякие инсинуации по поводу моего вертолета, дронов и прочего: это не мои проблемы, это проблемы Службы безопасности. Пусть они смотрят, где дроны летают и куда вертолету Президента лететь. Я действительно к этому так отношусь", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, когда утром, перед вылетом в Пинский район, ему стали докладывать о ситуации и погоде, он потребовал обсуждать эти вопросы непосредственно с пилотами и вместе с ними принимать решение. В итоге было решено отложить вылет на час в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"Смотрю, летели они очень низко, необычно низко. Наверное, чтобы электронными средствами с Украины было не видно. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет Президента - это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что в Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно", - признался Президент.

Говоря о применении беспилотников, Александр Лукашенко отметил, что это вооружение - уже не новинка. Однако так массово в качестве основных средств поражения дроны еще не применялись. И Украина, и Россия сейчас закупают огромное количество БПЛА, однако не менее важный вопрос - научиться управлять ими. Поэтому довольно часто в неопытных руках и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы беспилотники теряют ориентир. Таким образом, по словам Главы государства, они и залетали в Беларусь.

"Несколько случаев таких было и со стороны России, и со стороны Украины, - констатировал Александр Лукашенко. - Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские".

В Беларуси стали решать эти вопросы на уровне специалистов, не вынося в публичное поле. Такие договоренности были достигнуты и с обеими сторонами.

"Вот вчера… Я даже удивился, когда получил информацию. Это наши беглые из-за границы начали подкидывать: на встречу президентскому борту вылетели беспилотники. Думаю, что это мелкая пакость, провокация. Надо понимать, что мы находимся на фронте: совсем рядом, вот за забором идет война. Поэтому моя главная задача - не допустить втягивания в эту драку, в эту войну Беларуси, - заявил белорусский лидер. - Поэтому мы на это реагируем как специалисты, реагируем молча, но даем понять, что в случае, если не дай бог что, придется отвечать. Ответить есть чем".

"Хотя все прекрасно понимают, что мы на стороне России. Насколько это возможно, не воюя, мы помогаем России и будем помогать. Это наш союзник", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что как историк он давно заметил: история циклична и все события в мире повторяются, причем развиваются они по спирали. Вот и сейчас Запад снова пытается обеспечить свое будущее за чужой счет, а самой большой кладовой ресурсов сейчас является Россия.

"А мы - на пути, - заметил Глава государства. - Они хотят этого. А как? Прежде всего надо залезть в голову человеку - нам - и переформатировать. Нам-то в голову уже не залезешь, а молодежи проще. Поэтому они (на Западе. - Прим.) хотят, чтобы мы забыли историю. А у нас героическая история. Мы должны не просто ее помнить. Мы гордиться этой историей должны. Что мы и делаем".

По словам Президента, начинается все с простого - сперва необходимо сформировать у человека потребительское поведение, а затем переписать историю. "То есть нас хотят перекодировать, переформатировать. Нас хотят сделать другими - Иванами, не помнящими родства своего. Это шаги к главной цели: нас снова хотят покорить, поставить на колени. Нас снова хотят заставить делать то, что им нужно, чтобы жить за наш счет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В завершение встречи жители агрогородка подарили Главе государства картину пинских мастеров. На ней изображена крестьянка-молочница, которая направляется к пасущимся у деревьев коровам. Образ коровы-кормилицы прочно закрепился в культуре и фольклорной традиции полешуков. Панно выполнено в технике "батик" с использованием приема многослойности.