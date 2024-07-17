Произведены кадровые назначения в Вооруженных Силах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля подписал указы, в соответствии с которыми в Вооруженных Силах произведены кадровые назначения.

Генерал-майор Александр Науменко назначен заместителем Министра обороны вместо освобожденного от этой должности и уволенного в запас по возрасту генерал-майора Андрея Жука.

До настоящего времени Александр Науменко занимал должность командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил. Теперь на этот пост назначен генерал-майор Александр Бас, который освобожден от должности начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь.