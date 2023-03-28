Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Конгресса молодых ученых Беларуси и России.

"Наука - опора государства в создании сильной экономики, формировании гуманитарного пространства, основанного на преемственности исконных духовно-нравственных ориентиров, - говорится в приветствии. - Цели научного поиска определяет время. В условиях сложного переплетения и конфликта интересов транснациональных корпораций и международных интеграционных блоков именно вам, молодым ученым, предстоит решать важнейшие задачи по защите национальных интересов Беларуси и России, единых в своем стремлении к сохранению братских связей между славянскими народами, бережному отношению к исторической памяти и созданию справедливого глобального мира. Именно ваши открытия, передовые разработки и технологии придадут голосу Союзного государства большую энергию и силу, сыграют решающую роль в укреплении экономической и политической мощи двух стран".

Глава государства отметил символизм того, что первый Конгресс молодых ученых Беларуси и России проводится на белорусской земле в Год мира и созидания. "Пусть эти важнейшие для каждого из нас ценности станут рефреном всей вашей жизни, посвященной служению науке, людям и Отечеству", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал участникам мероприятия неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и новых свершений во имя будущего народов двух стран.