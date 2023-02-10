Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVII Международного турнира по самбо на призы Президента Беларуси.

"Белорусская столица вновь радушно и гостеприимно принимает лучших представителей одного из самых зрелищных и техничных видов единоборств. Спорт всегда был послом мира, так пусть же и минский турнир еще долгие годы служит высоким целям сплочения людей, укрепления взаимопонимания и дружбы между народами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что под легендарными сводами Дворца спорта самбисты сумеют продемонстрировать свое мастерство и силу духа, а болельщики в полной мере насладятся яркими и бескомпромиссными поединками.