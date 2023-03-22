Приветствие участникам ХХХ Минской международной книжной выставки-ярмарки

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую участников и гостей ХХХ Минской международной книжной выставки-ярмарки и IX Международного симпозиума литераторов «Писатель и время».

Прославляя многовековые традиции белорусского книгопечатания и просветительства, форум получил признание профессионалов книжного мира, стал уникальной диалоговой площадкой для гуманитарного и культурного развития. В условиях глобальной девальвации понятий истины, добра и справедливости, запрета и осквернения мировой литературной классики Минская книжная выставка содействует повышению роли книги в формировании патриотических ценностей в обществе, укреплению дружбы между народами на основе творчества и взаимопонимания.

Уверен, что нынешняя юбилейная выставка-ярмарка, проходящая под девизом «Мир книг без границ», и представленные на ней издательские новинки вызовут неподдельный интерес, подарят многочисленным посетителям радость общения и искреннее удовольствие.

Выражаю признательность организаторам, нашим друзьям из ближнего и дальнего зарубежья, а также всем, кто делает форум содержательным, наполняет его новыми идеями и смыслами.

Желаю вам плодотворной работы‚ творческих успехов и запоминающихся встреч.

Александр Лукашенко