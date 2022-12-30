Присуждены премии "За духовное возрождение" и спецпремии Президента деятелям культуры и искусства

Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства. Глава государства 30 декабря подписал соответствующие указы.

За активную деятельность в гуманитарной сфере, которая содействует сохранению и приумножению национального культурного достояния, воспитанию у молодежи любви к Отечеству, укреплению духовных ценностей и идей милосердия, по итогам 2022 года присуждено четыре премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".

Высокой награды удостоен авторский коллектив в составе Василия Баранчука, директора Духовно-просветительского центра прихода храма в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы в Бобруйске, и настоятеля прихода этого храма протоиерея Виктора Толоха за большой вклад в укрепление духовных ценностей, культурное и моральное воспитание детей и молодежи.

За активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию подростков премией отмечены заслуги военно-патриотического клуба "Рысь" войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

Премии "За духовное возрождение" удостоен коллектив Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук за значительный вклад в воспитание любви к Отечеству, исследования историко-культурного наследия, выпуск научного энциклопедического издания "Гарады і вёскі Беларусі".

В числе лауреатов премии также Белорусское Общество Красного Креста. Республиканское общественное объединение удостоено этой награды за активную деятельность в гуманитарной сфере, значительный вклад в оказание благотворительной помощи и развитие волонтерского движения.

За выдающиеся достижения в сфере музыкального, декоративно-прикладного искусства, музейного дела, народного и любительского художественного творчества, обучения и воспитания творческой молодежи, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Специальной премии удостоен авторский коллектив в составе Янины Борисевич, заведующего отдела традиционной художественной культуры Гродненского областного методического центра народного творчества, Наталии Мазепы, заместителя директора Гродненского городского центра культуры, Георгия Егиазаряна, председателя Консультативного межэтнического совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей, председателя Минского городского армянского культурно-просветительского общества "Айастан". Они отмечены этой наградой за вклад в укрепление национального согласия в белорусском обществе, проведение Республиканского фестиваля национальных культур.

Белорусская республиканская пионерская организация удостоена спецпремии за вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, реализацию социально значимых детских проектов и инициатив.

За значительные достижения в сфере музыкального искусства, активное участие в общественно-культурной жизни страны специальной премией отмечены заслуги образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси.

В числе лауреатов коллектив государственного историко-культурного учреждения "Гомельский дворцово-парковый ансамбль". Спецпремия ему присуждена за большой вклад в развитие музейного дела, реализацию выставочных проектов по сохранению исторической памяти белорусского народа.

Коллектив Дрибинского районного историко-этнографического музея отмечен специальной премией за большой вклад в развитие народного художественного творчества, возрождение традиций шаповальства.

Специальной премии удостоен также коллектив Центра народного творчества и ремесел в городском поселке Копысь за активную деятельность по сохранению технологий создания изделий традиционной керамики Оршанского района.

За выдающиеся достижения в воспитании молодежи, реализацию культурно-туристических проектов премией отмечены заслуги коллектива Республиканского центра экологии и краеведения.

Народный фольклорный коллектив "Таняжанка" Лельчицкого районного центра культуры и народного творчества удостоен спецпремии за значительные достижения в сохранении музыкального наследия, обычаев и традиций Полесского региона.

Среди лауреатов специальной премии также творческая мастерская эстрадного искусства "Хвілінка" Белорусского союза музыкальных деятелей - за высокое профессиональное мастерство, активное участие в общественно-культурных проектах патриотической тематики.

Издательский дом "Беларусь сегодня" и Национальный архив Беларуси удостоены спецпремии за значительную работу по формированию общественного сознания, популяризацию истории партизанского и подпольного движения Беларуси.