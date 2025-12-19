Присуждены премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства

Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства. Соответствующие указы Глава государства подписал 19 декабря.

За активную деятельность в гуманитарной отрасли, которая содействует укреплению духовных ценностей и моральных традиций белорусского народа, патриотическому воспитанию молодежи, по итогам 2025 года присуждены пять премий Президента "За духовное возрождение".

Коллектив Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви удостоен награды за развитие новых направлений социального служения церкви и большой вклад в дело пастырской опеки, коллектив ОАО "Белреставрация" - за сохранение и возрождение историко-культурного наследия Беларуси.

Авторский коллектив в составе художественного руководителя Молодежного театра эстрады Владиславы Артюковской и поэта-песенника Анны Лукашенко отмечен высокой наградой за значительный вклад в сохранение исторической памяти, укрепление духовных ценностей белорусского народа, создание и реализацию высокохудожественного патриотического проекта "Каждый третий".

За создание документально-аналитического цикла телефильмов "Время выбрало нас" премии удостоен авторский коллектив Национальной государственной телерадиокомпании, в составе которого - Председатель НГТРК Иван Эйсмонт, ответственный выпускающий отдела выпуска главной дирекции телеканала "Первый информационный" Глеб Горбатенко и заместитель главного директора главной дирекции этого телеканала Ольга Макей.

Майор милиции Виктор Шипков, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Гомельского райисполкома, удостоен награды за личный вклад в возрождение, сохранение и популяризацию народного творчества, проведение этнографических исследований, реконструкцию традиционных праздничных костюмов юго-восточной части Гомельского района.

За выдающиеся достижения в области музыкального, театрального, кинематографического, декоративно-прикладного и хореографического искусства, библиотечного дела, обучения и воспитания творческой молодежи, которые получили общественное признание, присуждены десять специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Высокой награды удостоены коллективы:

Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь - за значительный вклад в патриотическое воспитание и создание творческого проекта "Патетический дневник памяти";

образцового ансамбля танца "Чабарок" Минского государственного дворца детей и молодежи - за большой вклад в сохранение и развитие традиций хореографического искусства, активное участие в общественно-культурной жизни страны;

Брестского театра кукол - за значительный вклад в сохранение национальных духовных традиций, популяризацию моральных ценностей средствами театрального искусства;

Мостовской районной библиотеки - за значительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, реализацию инновационного литературного проекта "Книги строят МОСТЫ".

Спецпремия также присуждена преподавателям Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К.Огинского Людмиле Волкович-Борис и Елизавете Червонцевой за возрождение, сохранение и развитие традиций молодечненской школы вытинанки.

Художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" Александр Ефремов удостоен высокой награды за большой личный вклад в развитие и популяризацию белорусского театрального и киноискусства. Лейтенант милиции, солист духового оркестра ГУВД Минского горисполкома Анна Благова - за личный вклад в развитие современного музыкального искусства, создание песен патриотической тематики. Преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Тамара Жарова - за личный вклад в развитие и популяризацию национального музыкального искусства, подготовку лауреатов международных и республиканских конкурсов. Мастер народных художественных ремесел Дзержинского районного Центра культуры и народного творчества Андрей Мартынюк - за выдающиеся достижения в декоративно-прикладном искусстве, создание уникальной технологии изготовления механических часов из дерева. Артист-солист-инструменталист филиала "Музей истории архитектуры Софийского собора" Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Ксения Погорелая - за значительный личный вклад в пропаганду белорусского музыкального наследия, развитие органного исполнительства Беларуси.