Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Терехова Александра Александровича Заместителем Премьер-министра (вопросы строительства, ЖКХ и транспорта) Маркова Марата Сергеевича Министром культуры Жука Дмитрия Александровича Министром информации Орду Михаила Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Монголии Мохора Андрея Константиновича генеральным директором Республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство"

Глава государства также дал согласие на назначение:

Гуйды Алексея Владимировича заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы социальной сферы и идеологии) Белуся Петра Казимировича заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ) Бабинской Елены Михайловны председателем Браславского райисполкома Бакурова Максима Сергеевича председателем Глубокского райисполкома Мойжика Леонида Игоревича председателем Оршанского райисполкома Часнойтя Александра Леонидовича председателем Вороновского райисполкома Дикуна Андрея Васильевича генеральным директором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников

Новый Заместитель Премьер-министра Александр Терехов будет курировать вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

До настоящего времени Александр Терехов занимал пост генерального директора государственного производственного объединения "Минскстрой". А до этого на протяжении ряда лет возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

"Что касается стройки, я думаю, проблем у тебя тут нет. Ты уже освоил это как следует. Жилищно-коммунальное хозяйство тоже знаешь. А там все сконцентрировано, начиная от жалоб людей наших и заканчивая тем же строительством. Может, не в таких объемах с нуля - больше капитальным ремонтом придется заниматься и прочим. Считать деньги, уверен, что тоже научился, поскольку нельзя работать руководителем и не уметь считать деньги", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что на данный пост вице-премьера был ряд предложений. "Я согласился на твою кандидатуру только потому, что ты практически многое попробовал и в общем-то неплохое предприятие", - поделился Глава государства.

"Но хочу сказать, что тебе будет несладко", - заметил Президент, говоря о наличии большого количества важных задач. Одна из них - дорожное строительство. Александр Лукашенко поручил Правительству воспользоваться моментом и уделить больше внимания этому направлению. "У нас сегодня и нефть подешевле немножко, чем у других. Всплеск этот был в связи с дурью на Ближнем Востоке. Но, я думаю, стабилизируемся. Притом мы же еще с Россией торгуем нефтью со скидкой определенной, а дороги - это битум прежде всего, битум - это нефть. Все остальное добро у нас есть. И коль нефть дешевле, надо использовать этот момент и поправить наши дороги. Программа определена. Надо от агрогородка до районного центра иметь крепкую, устойчивую дорогу. И желательно в железобетоне. Где только возможно, нужны бетонные дороги", - заявил белорусский лидер.

"Где невозможно (сделать дорогу с бетонным покрытием. - Прим.), я говорю, что у нас есть момент. Вот эти год, может, полтора, когда у нас цены будут пониже, чем на мировых рынках по нефти. Значит, надо использовать и битум для строительства этих дорог", - добавил Президент.

"Очень важный вопрос для нас - это дороги. Мы транзитная страна. И почти у каждого по одному, а то два автомобиля в семье. Да и не только личный транспорт", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Терехов заметил, что по первому образованию он дорожник - оканчивал техникум дорожного строительства.

"Отлично! Тем более", - сказал на это Глава государства.

Назначая нового вице-премьера, Президент также высказался на тему жилищного строительства. "Много будем строить жилья. Если мы сокращаемся в Минске, это не значит, что мы не будем в спутниках (городах-спутниках. - Прим.) строить жилье, не будем строить особенно арендное жилье, начиная от сельского хозяйства и заканчивая промышленностью, да и везде", - заявил Глава государства.

Он отметил, что лично наблюдал некоторые строительные объекты, за которые отвечал Александр Терехов, работая на посту генерального директора государственного производственного объединения "Минскстрой". "Все ты умеешь делать. Поэтому надо эту практику снизу поднимать наверх и действовать", - поручил Александр Лукашенко.

Назначая Дмитрия Жука, который до настоящего времени занимал пост директора - главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня", Министром информации, Президент сказал: "Дмитрий Александрович, ну что мне тебе советовать? Ты уже готовый человек, идеологически грамотный, понимающий, что надо делать. Поэтому я абсолютно не против, что вы попробуете себя в этой должности. Хотя я с большим сожалением воспринимаю, когда практик такого рода, как вы, идет на управленческую работу. Потому что, ну, пропадет, думаю, человек".

"Я ж не на другую планету", - заметил на это Дмитрий Жук.

"Знаю, что ты не пропадешь", - высказал уверенность Александр Лукашенко, отметив имеющийся у нового министра опыт.

Назначая Марата Маркова, который до настоящего времени возглавлял Министерство информации, Министром культуры Беларуси, Александр Лукашенко напомнил известную фразу о том, что важнейшим из искусств является кино. "Не я это сказал, но абсолютно поддерживаю. То, что мы забросили кино, это никуда не годно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Когда мне доложили о том, что Марат Сергеевич просит, чтобы его назначили Министром культуры, я несколько удивился, но приветствовал это. Дай бог, чтобы подъем управления культурой у нас начался с тебя. Я буду только рад. Человек, выросший на моих глазах. Я буду только рад", - сказал Президент насчет кандидатуры на пост Министра культуры.

Глава государства отметил, что Марат Марков уже имеет опыт министерской работы. "С одного кресла министерского на более серьезное и ответственное, скажем так, пересаживается. Ответственное и серьезное, потому что у нас не получалось у предыдущих министров эффективно работать. Есть такое убеждение, что ты, Марат, с этим справишься. Да и другого выбора у нас нет, мужики", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Что касается нашей идеологической составляющей - идет война. Пока на идеологическом фронте. Может быть, и слава богу. Будем пока воевать. Вы видите, что иногда недобросовестно с нами поступают, как YouTube там каналы (удалил. - Прим.). Вы люди опытные и часто об этом сами говорите и не только. Известные наши передачи у Эйсмонта (речь о телепрограмме "Клуб редакторов", ведущим которой является руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. - Прим.), я наблюдаю за рассуждениями вашими. Вы это прекрасно знаете - идет война. И должен сказать, это тема Администрации Президента, у нас не все хорошо здесь", - заявил Глава государства.

В разговоре с Михаилом Ордой, который был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Монголии, Президент сказал: "Что касается Монголии, для меня было удивительно, что ты согласился туда поехать. Но мне сказали, что ты чуть ли не монгол - хорошо знаешь Монголию и готов работать, давать результат. У нас блестящие отношения с руководством Монголии. Президент там земной, хороший, толковый. Но с Монголией надо начинать работать".

Обращаясь к новым руководителям местной вертикали власти, Александр Лукашенко подчеркнул, что в последнее время государством уделялось большое внимание развитию сельскохозяйственной сферы, начиная от конкретных вопросов животноводства, строительства профилакториев для телят, экономики отдельных сельхозпредприятий и заканчивая более общими вопросами проведения весенних полевых работ.

"Вы знаете, что делать. Время непростое. Нужно действовать, - сказал Президент. - Не забывайте, что вы руководители. Вы президенты на этом клочке земли - районе. Действуйте. Не ждите, что вам кто-то придет и что-то сделает. Придут, помогут - спасибо. Но все будет зависеть от вас. Поэтому - только вперед".

Говоря про нового зампредседателя Витебского облисполкома Алексея Гуйду, Президент заметил, что тот в связи со сменой работы переедет из Минска в Витебск. В течение многих лет он работал начальником главного управления кадровой политики Администрации Президента, и теперь, как объяснил он сам, пришло время "походить по земле", получить новый опыт работы. К тому же он родом из Шарковщинского района, и регион ему близок.

"Молодец, правильно ты рассуждаешь. Пока молодой, надо пройти то, что надо", - сказал Александр Лукашенко. Он также позитивно оценил наличие у Алексея Гуйды большого опыта административной, управленческой работы.

В продолжение темы Президент упомянул про нынешнего Премьер-министра Александра Турчина и опыт, полученный им во время работы председателем Минского облисполкома. "Губернатором был, вернулся - другой человек. Он понимает людей, ему не надо рассказывать, убеждать в чем-то", - отметил Глава государства.

В разговоре с Петром Белусем, который руководил Глубокским районом, а теперь будет работать зампредседателя Витебского облисполкома, Президент спросил об имеющихся проблемах. Речь зашла про Глубокский молочноконсервный комбинат, который стал испытывать сложности с реализацией продукции на внешних рынках, в том числе российском, из-за недобросовестной работы посредников. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо наладить прямые поставки, работу собственной товаропроводящей сети.

Новый глава Глубокского района Максим Бакуров до недавнего времени возглавлял Оршанский мясоконсервный комбинат и на эту должность был назначен при необычных обстоятельствах - решение было принято Александром Лукашенко во время визита на комбинат в июне 2021 года. До этого момента Максим Бакуров работал на различных должностях на этом предприятии, в том числе в статусе исполняющего обязанности руководителя.

Президент подробно поинтересовался нынешним состоянием дел на Оршанском мясокомбинате. Главе государства было доложено, что там построены и введены в эксплуатацию новые цеха, отдельные - еще в стадии строительства, старые здания и помещения реконструированы, приведены в порядок либо, при необходимости, снесены. Есть планы по выпуску новой продукции. И сейчас идет реорганизация предприятия, подготовлены документы по его присоединению к агрокомбинату "Дзержинский".

Опыт работы Максима Бакурова директором Оршанского мясоконсервного комбината будет полезен для его новой должности главы Глубокского райисполкома, пояснил Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Ведь там также есть крупное предприятие аналогичного профиля, которое требует преобразований для повышения его эффективности.

"Ты знаешь район. Прекрасно знаешь, что надо делать", - напутствовал нового руководителя Глубокского района Президент, заметив, что там достаточно проблемных вопросов, которые надо решать, и пообещав лично посетить регион, чтобы оценить, что там будет сделано.

Президент перед тем, как принять решение по поводу нового главы Оршанского района, в первую очередь спросил, как проявил себя на этом месте Игорь Мороз и каковы причины предложенной смены руководства.

"Основная причина: Оршанский район - промышленный, 60% экономики (района. - Прим.) - промышленные предприятия. В район вложены 3 млрд рублей по соответствующей программе, которая реализовывалась с 2018 по 2023 год. Нынешняя промышленная динамика предприятий не совсем та, которая заложена в бизнес-планах и которая должна быть. Поэтому принято решение усилить руководство района человеком, который доказал свою эффективность на промышленном объекте", - пояснил Дмитрий Крутой. Этим критериям, по его словам, как раз соответствует Леонид Мойжик, который до настоящего времени работал директором Оршанского инструментального завода.

"То, что предприятия промышленности там не очень работают, - это вопросы и к Правительству, и к министерствам, и к облисполкому", - заметил Глава государства.

"Нужен промышленник в этот район", - сказал Глава Администрации Президента.

Александр Лукашенко поручил ему внимательно отнестись к дальнейшему трудоустройству прежнего главы района Игоря Мороза. "Надо принципиально разобраться, посмотреть, может человек работать или не может. Если он может работать, перспективный, надо забрать его из Орши и перевести. Если он здравый человек, потерять его ни в коем случае нельзя, - обратил внимание Глава государства. - Мы не должны терять людей, которые могут работать… Надо в Правительстве этот вопрос серьезно рассмотреть, чтобы не обидеть человека".

"Чтобы он понимал, что мы ищем туда промышленника, а не снимаем его с работы. Чтобы не было никакой чехарды. И надо более глубоко изучать эти вопросы", - продолжил Президент.

"Никакого негатива (со стороны Игоря Мороза по отношению к принятым кадровым решениям не было. - Прим.)", - заверил Дмитрий Крутой.

Глава государства, обращаясь к новому председателю Оршанского райисполкома, подчеркнул, что теперь в сфере его ответственности весь социально-экономический блок региона и особого внимания и личной вовлеченности будут требовать не только промышленность, но и сфера АПК. "Вам теперь придется отвечать за все, - сказал Александр Лукашенко. - Придется сейчас заниматься и профилакториями для телят, и навозом, и удоями, и прочим. Это ты должен прекрасно понимать". Тем более что Оршанский район всегда находится в поле зрения Главы государства, он часто здесь бывает, отлично знает характеристики и особенности региона.

В числе актуальных требований Президента - сделать Оршанский район образцовым по внедрению технологий земледелия, организации сельского хозяйства. Поэтому в ближайшее время пристальное внимание к нему со стороны Главы государства будет сохраняться.

"Я уделяю большое внимание Шкловскому району, потому что там знаю каждый метр. И я знаю Оршанский район неплохо. Один и второй районы - они разные. Где-то сельскохозяйственный, как Шкловский. Где-то промышленный, как Оршанский. Это то, что у нас в стране (в миниатюре. - Прим.), - сказал Президент. - Вот образцы. Копируйте и действуйте".

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на проведение весенних полевых работ и подготовку почвы. Благодаря наличию мощных отечественных энергонасыщенных тракторов некоторые хозяйства провели вспашку так, что поля превратились буквально в окопы, заметил Президент. "Перевернули, с того света достали землю, - образно выразился Глава государства. - Грейдер надо посылать, чтобы выровнять поле. Перед посевом оно должно быть (ровное. - Прим.) как стол. А там - жуть".

Теперь, чтобы сделать такое поле пригодным для проведения посевных работ, придется затратить дополнительные силы, технику, время и ресурсы, в том числе топливо. А это в свою очередь приведет к росту себестоимости сельхозпродукции. Поэтому так важно, чтобы на каждом этапе соблюдалась технологическая дисциплина, чтобы принимались продуманные управленческие решения.

Кроме того, Александр Лукашенко ориентировал руководителей местной вертикали на внимательное отношение к кадрам, в особенности к работникам с большим профессиональным опытом. "Надо посмотреть на кадры. Кто может - пусть работает. Кто не может - тот пусть уходит. Губернатор это прекрасно понимает. Имейте в виду, что внимание будет очень серьезное в этом плане и к вам", - предупредил Президент Леонида Мойжика.

Новым руководителем Вороновского района стал Александр Часнойть, который до настоящего времени работал зампредседателя - начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома.

Александр Лукашенко обратил внимание, что не так давно в Лидском районе сменился руководитель, а теперь оттуда забирают одного из заместителей. "Лида для Гродненской области - это огромный город. Мы там не оголим кадры?" - спросил Президент у нового председателя райисполкома. Тот выразил уверенность, что негативных последствий не будет, уже есть достойные кандидатуры на освободившуюся должность.

Дмитрий Крутой пояснил, что при подборе кандидатуры главы Вороновского района был особо важен опыт работы Александра Часнойтя, который сумел добиться значимых результатов в сельском хозяйстве Лидского района. "Один из крупнейших, значимых районов в стране. Но по сельскому хозяйству они были в подвале турнирной таблицы Гродненской области. Он поднял вверх", - объяснил Глава Администрации Президента.

Александр Лукашенко поинтересовался отдельными показателями работы по АПК Лидского района, в том числе ходом посевной кампании, строительством профилакториев для молодняка крупного рогатого скота, и мнением нового руководителя по поводу проблемных аспектов сельского хозяйства Вороновского района, которым нужно уделить первостепенное внимание.

Президент предупредил, что многие сферы потребуют личной вовлеченности главы района - и такого же подхода нужно требовать от всех на местах. "Если руководитель не побывал на ферме, на комплексе, работы там не будет. Люди хотят видеть своего руководителя, желательно каждый день. Такие они, крестьяне", - отметил Глава государства.

Затрагивалась также тема возможного укрупнения хозяйств в АПК. И здесь Александр Лукашенко ориентировал на взвешенный, продуманный подход, исходя из каждой отдельной ситуации и возможностей самих предприятий. "Будьте аккуратны при объединении, чтобы нищего к нищему не присоединили, а потом они оба рухнули. Тут надо быть очень аккуратными и осторожными", - сказал он. Действовать, по его словам, нужно поэтапно, а не по общему лекалу: "Тут нам торопиться ни в коем случае нельзя. По-книжному делать ничего нельзя".

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Дикуна генеральным директором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников.

До настоящего времени Андрей Дикун занимал пост директора ОАО "Минский завод "Термопласт".

"Андрей Васильевич, вы представляете, куда вы идете?" - спросил Глава государства.

"Представляю. Продукт есть, рынок есть. Буду работать", - ответил Андрей Дикун.

Согласовывая назначение Андрея Дикуна, Президент уделил особое внимание работе предприятия на внешних рынках. Задачи тут лежат как в области выстраивания товаропроводящей сети, так и снижения затрат на производстве, снижения себестоимости продукции и повышения ее конкурентных преимуществ.

"Процесс идет. Подвижки определенные есть. Раскручиваем собственный торговый дом, и (выстраиваем перспективы предприятия. - Прим.) с учетом работы внутренней с себестоимостью и ценой. На что и будет в основном нацелен Андрей Васильевич с его опытом на "Термопласте". Надеемся, ситуацию до конца года выправим, - доложил присутствовавший при рассмотрении кадровых вопросов Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. - По вашему решению, председателем набсовета там у нас определен профильный вице-премьер - Виктор Михайлович Каранкевич, который лично контролирует все эти вопросы и процессы".

Глава Администрации также рассказал, что определенную помощь предприятию предполагается оказать на уровне города Минска. "В первую очередь это касается где-то налоговых преференций, поддержки инвестпроектов, которые сформированы и реализуются", - рассказал он.

Важный позитивный момент - несмотря на некоторую сложность нынешней ситуации и рост запасов продукции, предприятие не допускает просрочек по платежам. Перед "Атлантом" с учетом его нахождения в Минске, где достаточно большой рынок труда, также всегда актуальна задача в области кадров, отметил Дмитрий Крутой, - зарплаты должны быть конкурентоспособными со средними по столице, чтобы сохранить востребованных специалистов.

Заслушав соответствующую информацию, Александр Лукашенко отметил, что "Атлант" у него всегда в прямом смысле слова на виду, так как находится напротив Дворца Независимости, где регулярно работает Глава государства: "Я, когда выезжаю или подъезжаю сюда, все время смотрю на "Атлант" и думаю, как вообще они там. То, что просрочек не допустили, это уже хорошо".

Обращаясь к новому руководителю предприятия, Глава государства высказал уверенность в том, что рынок для продукции "Атланта" действительно есть, но нужно основательно заниматься продажами. "Выйдя за забор, вы продукцию не продадите. Надо работать на рынках. В России продукция "Атланта" пользуется и будет пользоваться хорошим спросом, - сказал он. - Вообще россияне к нашей продукции хорошо относятся. Даже если дороже, они покупают. Они знают, что это как свое".

Что касается высокой конкуренции на российском рынке, например, со стороны производителей аналогичной продукции из Китая, Александр Лукашенко обратил внимание, что имеет место попытка захвата рынка и ценовой демпинг, и россияне в том числе это понимают. "Будут демпинговать на этом этапе. А потом цены взлетят неимоверно, когда монополистами останутся. Классика", - заметил он.

Одновременно Александр Лукашенко подчеркнул важность работы в направлении снижения себестоимости продукции "Атланта". "Себестоимость и еще раз себестоимость. Что мне тебя учить, Андрей, ты знаешь не хуже меня. Знаешь, как работать, - напутствовал Глава государства. - Крупное предприятие. И все время "на глазу" у Президента. Поэтому, с одной стороны, я благодарен, что ты рискнул пойти на это предприятие и стабилизировать его. А с другой стороны, должен понимать, что спрос за это будет серьезнейший".

Глава государства пожелал новому руководителю "Атланта" успехов и пообещал поддержку. Вместе с тем, он предупредил, чтобы предприятие в долгосрочной перспективе рассчитывало прежде всего на собственные силы. "Рассчитывать на то, что себестоимость, затраты вы поправите за счет налоговых каких-то льгот горисполкома, ну, может быть, на первом этапе. А дальше придется, наоборот, горисполкому помогать с бюджетом, чтобы мы могли и врачам, и учителям, и пенсии достойные людям платить. Это очень важно для нас", - сказал он.

Президент также обратил внимание на общий фон в мире, в рамках которого приходится принимать те или иные решения по развитию предприятий: "Мы в таком периоде находимся, где есть и преимуществ немало, если в мире посмотреть, но и проблем, которые от нас не зависят, тоже немало".