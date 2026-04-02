Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравительном послании отметил, что за 30 лет, прошедшие с даты подписания Договора об образовании Сообщества Беларуси и России, этот интеграционный проект доказал свои жизнеспособность, устойчивость и эффективность.

Глава белорусского государства отметил, что потенциал двух братских стран и накопленный опыт реализации совместных судьбоносных инициатив позволяют решать задачи во всех значимых сферах: торгово-экономической, научно-технической, историко-культурной, военно-политической и многих других.

"Убежден, что заданный в начале 2026 года Высшим Государственным Советом Союзного государства темп стратегического партнерства Беларуси и России в полной мере отвечает запросу наших народов на повышение уровня благосостояния и качества жизни, сохранение гарантий мира и стабильности", - подчеркнул Президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья, гармонии и достижения поставленных целей.

В свою очередь Владимир Путин в поступившем от него поздравлении отметил, что за три десятилетия со времени образования Сообщества двух стран удалось очень многое сделать для развития взаимовыгодных интеграционных связей и плодотворного сотрудничества.

"Наши граждане пользуются равными правами и возможностями на всей территории Союзного государства. Москва и Минск согласовывают ключевые параметры макроэкономической, денежно-кредитной и социальной политики, координируют усилия в сферах международной деятельности, обороны и безопасности", - говорится в поздравлении российского лидера.

Президент России напомнил, что в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в феврале этого года намечен комплекс мер по дальнейшему продвижению интеграционных процессов на различных направлениях. "Уверен, что его последовательная реализация в полной мере отвечает интересам россиян и белорусов, - подчеркнул он. - Искренне желаю Вам здоровья и успехов, а братскому народу Беларуси - благополучия и процветания".

Президент Беларуси также направил поздравления с Днем единения Председателю Правительства России, Председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания России, Председателю Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину, Государственному секретарю Союзного государства Сергею Глазьеву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.