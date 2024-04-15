Президент подписал Указ о реализации совместного с Россией космического проекта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 апреля подписал Указ № 150 "О Белорусской космической системе дистанционного зондирования Земли".

Документом предусматривается реализация в 2024-2028 годах совместного белорусско-российского проекта по развитию Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Указом определены участники проекта от Республики Беларусь и условия их деятельности.

После завершения проекта предусматривается запуск белорусско-российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения со сроком активного существования на орбите не менее 7 лет.

Использование космического аппарата существенно повысит эффективность решения задач по обеспечению национальной безопасности, оперативность и качество предоставляемой потребителям космической информации, станет драйвером развития наукоемких производств и технологий в космической отрасли и привлечения в нее талантливой молодежи.

Реализация Указа будет способствовать закреплению позитивного имиджа Беларуси как космической державы и высокотехнологичного государства, пропаганде отечественных знаний и компетенций в области мирного освоения космического пространства.