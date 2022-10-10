Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден орденом Франциска Скорины

    Председатель Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий Указ № 362 подписал 10 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко.

    Руководитель телерадиокомпании удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между государствами, плодотворную работу по сближению и взаимообогащению национальных культур, формированию и развитию единого информационного пространства, высокие достижения в благотворительной и гуманитарной деятельности.

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