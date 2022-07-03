Поздравления с Днем Независимости от зарубежных лидеров

Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, иностранных политических и общественных деятелей.

Главу государства и белорусский народ поздравили руководители России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Кыргызстана, Сербии, Турции, Туркменистана, Сирии, Вьетнама, Таиланда, Сингапура, Кении, Зимбабве, Палестины, Мальтийского Ордена, Папа Римский Франциск.

Поздравления также поступили от Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, Председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюя.

"Эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян. Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом. Важно, что сегодня граждане России и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнерства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьезные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает коренным интересам россиян и белорусов", - говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина.

Российский лидер пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а народу Беларуси - благополучия и процветания.

Свои поздравления Александру Лукашенко также адресовали Премьер-министр России Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, руководители многих регионов Российской Федерации.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин адресовал искренние поздравления и наилучшие пожелания как лично Главе государства, так и дружественному народу Беларуси, пожелав счастья и благополучия, а стране - могущества и процветания. "В последние годы Беларусь добилась заметных успехов в защите национальной стабильности и содействии экономическому развитию. Китай, как и ранее, будет поддерживать Беларусь в следовании пути развития, соответствующему своим собственным национальным условиям, и готов продолжать оказывать посильную помощь социально-экономическому развитию Беларуси. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов вместе с вами прилагать усилия, чтобы использовать 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами как возможность вывести китайско-белорусские отношения и сотрудничество в различных областях на новую ступень на благо двух стран и их народов", - говорится в поздравлении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что в нынешнем году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. "Я выражаю удовлетворение от достигнутого на протяжении этого периода уровня в наших отношениях, в основе которых взаимное уважение и обоюдные интересы", - отметил в поздравлении турецкий лидер. Дружественному народу Беларуси он пожелал мира, процветания и благополучия.

"Опираясь на исторически сложившиеся прочные узы дружбы и взаимоподдержки наших братских народов, Азербайджан придает большое значение дальнейшему укреплению межгосударственных связей с Беларусью. Тесное взаимодействие наших стран на двусторонней основе вызывает особое удовлетворение. Убежден, что совместными усилиями азербайджано-белорусское многоплановое сотрудничество будет и далее поступательно развиваться на благо наших народов и стран", - отметил в поздравительном послании Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В поздравительном послании Президента Казахстана отмечается развитие плодотворного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. "Убежден, наша совместная эффективная работа будет и впредь способствовать расширению многогранных связей и реализации имеющегося экономического потенциала, в том числе в рамках региональных интеграционных объединений", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Поздравление поступило и от Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который отметил, что Беларусь достигла больших успехов в построении сильного и эффективного государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что за прошедший период под руководством Президента Беларуси достигнуты большие успехи в сфере государственного и общественного строительства. "С удовлетворением хотел бы отметить динамичное развитие узбекско-белорусских многоплановых отношений. В последние годы значительно выросли объемы взаимной торговли и инвестиций, реализован целый ряд проектов промышленной кооперации, активизировались межрегиональные контакты, научно-технические связи и культурно-гуманитарный обмен. Убежден, что эффективное использование всего потенциала нашего партнерства позволит вывести двустороннее сотрудничество на еще более высокий уровень", - говорится в поздравлении узбекского лидера.

Шавкат Мирзиёев также отметил, что будет рад личной встрече с Александром Лукашенко в Самарканде в рамках предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что союзнические связи с дружественной Беларусью занимают приоритетное место во внешней политике этой страны: "Отрадно отметить, что проверенные временем отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, основанные на прочных исторических традициях и принципах стратегического партнерства, имеют тенденцию неуклонного развития. Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять наши взаимоотношения, задействуя в полной мере имеющийся в них огромный потенциал". Президенту Беларуси он пожелал дальнейших успехов во всех начинаниях, а братскому народу Беларуси - мирного неба, благополучия и дальнейшего процветания.

Александра Лукашенко и дружественный народ Беларуси с Днем Независимости также поздравил Президент Индии Рам Натх Ковинд: "Между нашими странами традиционно поддерживаются теплые отношения. В этом году мы отмечаем 30-летие наших дипломатических связей. Для Индии этот год также является особенным, так как мы празднуем 75-летнюю годовщину нашей независимости. Я убежден, что наши двусторонние отношения и в дальнейшем будут укрепляться и расширяться".

Президент Пакистана Ариф Алви подчеркнул, что Пакистан и Беларусь поддерживают тесные и сердечные отношения, основанные на взаимном уважении, понимании и тесном сотрудничестве: "Наши двусторонние отношения стали свидетелями впечатляющего прогресса и диверсификации в многочисленных областях сотрудничества. Правительство Пакистана надеется работать совместно с Правительством Республики Беларусь, чтобы в ближайшие годы поднять это взаимовыгодное сотрудничество на новую высоту".

"Символично, что этот праздничный день несет в себе память об освобождении города Минска от фашистских захватчиков, о Великой Победе, которую вместе одержали народы наших стран. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее расширение всего комплекса дружественных кыргызско-белорусских отношений как на двустороннем уровне, так и в рамках общих региональных интеграционных объединений, на благо и в интересах народов наших стран", - говорится в послании Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Президент Сербии Александр Вучич выразил убеждение, что отношения с Беларусью будут продолжать развиваться на основе взаимопонимания и уважения во благо двух государств и народов. "Отдельно хочу повторить признательность за последовательную поддержку, которую Республика Беларусь оказывает в вопросе сохранения территориальной целостности Республики Сербия", - говорится в поздравлении сербского лидера.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил отрадность того факта, что важнейшими ценностями, лежащими в основе нынешней общественной жизни Беларуси, являются приверженность христианским идеалам и готовность совместно трудиться над созиданием достойного будущего. Александру Лукашенко он пожелал крепкого здравия и щедрой помощи Божией в ответственных президентских трудах, а народу Беларуси - мира и благополучия.

Папа Римский Франциск передал пожелания согласия и процветания Беларуси: "Прошу Господа, чтобы белорусы, руководствуясь ценностями Евангелия, всегда созерцали друг в друге брата, который нам дан. Пока слышны звуки оружия, пусть ваша страна и ее лидеры служат братству и миру в этом регионе планеты. Я призываю божественное благословение на Ваше Превосходительство, руководителей государственных дел и всех Ваших сограждан".

Поздравление с Днем Независимости поступило и от Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина: "Беларусь сегодня - это суверенное государство, которое проводит самостоятельную и миролюбивую внешнюю политику, активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами в разных частях земного шара, вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности. Республика Беларусь более 12 лет является неотъемлемой частью семьи ШОС, принимает активное участие в ее мероприятиях и вносит свою достойную лепту в развитие организации".

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в поздравительном послании Главе белорусского государства особо отметил, что дружественные отношения между двумя странами, основанные на принципах взаимопонимания, равноправия и доверия, будут и впредь динамично развиваться во имя светлого будущего народов. Дружественному народу Беларуси он пожелал мира, благополучия и процветания.

Президент Сирии Башар Асад выразил удовлетворение достигнутым высоким уровнем дружественных отношений и плодотворным сотрудничеством между странами. "От имени сирийского народа я благодарю Вас за то, что Ваша страна поддерживает Сирию во время террористической войны и блокады, с которыми она столкнулась", - говорится в послании, поступившем от сирийского лидера.

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в своем поздравительном послании подчеркнул, что Беларусь продолжает добиваться многих успехов в деле развития страны. Он также отметил, что страны в этом году отмечают 30-летие установления дипотношений: "За последнее время отношения сотрудничества между двумя странами в различных областях становятся все более и более эффективными, внося позитивный вклад в дело строительства и развития каждой страны. С решимостью руководителей и народов двух стран, я убежден, что отношения традиционной дружбы и многостороннего сотрудничества между Вьетнамом и Беларусью будут и впредь углубляться".

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн передал искренние поздравления Александру Лукашенко, а также пожелал дальнейшего развития и процветания Беларуси и ее народу: "Уверен, что Таиланд и Республика Беларусь продолжат тесное сотрудничество в целях дальнейшего укрепления и развития уз дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами в ближайшие годы".

От имени народа Сингапура сердечные поздравления и наилучшие пожелания дальнейшего мира, прогресса и счастья Беларуси и ее народу передала Президент Халима Якоб.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в поздравлении с Днем Независимости выразил искреннюю надежду на то, что в предстоящем году правительства двух стран найдут дополнительные сектора национальных экономик, на основе которых Беларусь и Зимбабве будут расширять и углублять двусторонние отношения на благо народов.

Поздравление также направил Президент Кении Ухуру Кениата: "С удовлетворением отмечаю, что Кению и Беларусь связывает долгая история теплых и сердечных отношений. Эти прочные связи находят отражение в тесном сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, торговли и инвестиций, здравоохранения и образования".

Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать.