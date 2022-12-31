Поздравление зарубежным лидерам с новогодними праздниками

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками.

Поздравления от имени Главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, а также видным общественным, творческим и религиозным деятелям Содружества, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных организаций.

В частности, Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Грузии Саломе Зурабишвили.

В числе мировых лидеров, кому направлены поздравительные послания, - Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, Президент Сирии Башар Асад, Президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр этой страны Нарендра Моди, Президент Пакистана Ариф Алви, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Венгрии Каталин Новак и премьер-министр этой страны Виктор Орбан, Президент Израиля Ицхак Герцог, Президент Болгарии Румен Радев, избранный Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва, Президент Венесуэлы Николас Мадуро, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Ирака Абдул Латиф Рашид, Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Президент Индонезии Джоко Видодо, Президент ЮАР Сирил Рамафоса, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Палестины Махмуд Аббас.

Поздравления от имени Главы белорусского государства адресованы также Королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифу и наследному принцу, премьер-министру и заместителю Верховного главнокомандующего Силами обороны Королевства Бахрейн Сальману бен Хамаду аль-Халифу, Эмиру Государства Катар Тамиму бен Хамаду аль-Тани и его заместителю Абдалле бен Хамаду аль-Тани, Эмиру Государства Кувейт Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу аль-Сабаху и наследному принцу Мишаалу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, Султану Омана Хайтаму бен Тарику, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду и наследному принцу, премьер-министру Мухаммеду бен Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, Президенту Бангладеш Мохаммаду Абдулу Хамиду и премьер-министру страны Шейх Хасина, Королю Камбоджи Нородому Сихамони, Князю Монако Альберу II, Президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику, Президенту Черногории Мило Джукановичу, Великому Герцогу Люксембургскому Анри, Лейтенанту Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Джону Дунлапу, Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну, Президенту Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе, Королю Иордании Абдалле II, Председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, Президенту Никарагуа Хосе Даниэлю Ортеге, Президенту Панамы Лаурентино Кортисо Коэну, Президенту Перу Хосе Педро Кастильо, Президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту, Президенту Доминиканы Луису Родольфо Абинадеру Корона, Президенту Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего, Президенту Аргентины Анхелю Фернандесу, Президенту Боливии Луису Альберто Арсе, Президенту Эквадора Гильермо Альберто Сантьяго Лассо Мендосу.

Послания от имени Президента Беларуси направлены также видным религиозным и общественным деятелям. Среди них Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Франциск, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II.

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздниками руководителей международных и региональных организаций, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, генерального секретаря ШОС Чжан Мина, Президента Международного комитета Красного Креста Мирьяну Сполярич-Эггер, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и генерального секретаря ОДКБ Тасмагамбетова Имангали.

В адрес Президента Беларуси также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. Главу государства уже поздравили лидеры России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, ОАЭ, Вьетнама, Кувейта, Палестины, Монголии.

Кроме того, поступили поздравления от руководства различных международных организаций, включая ОДКБ и СНГ.

Новогодние поздравления в адрес Президента Беларуси продолжают поступать.