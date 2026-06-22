Поздравление ветеранам и коллективу Военного информационного агентства Вооруженных Сил Беларуси "Ваяр"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов и коллектив Военного информационного агентства Вооруженных Сил Беларуси "Ваяр" со знаменательной датой - 105-летним юбилеем газеты "Белорусская военная газета. Во славу Родины".

    "У вас за спиной целая эпоха, сотканная из миллионов слов и фотографий, которые стали летописью истории Вооруженных Сил Республики Беларусь, - говорится в поздравлении. - Все это время вы, военные журналисты, были и остаетесь на передовой информационного фронта, который не знает мирного времени. В годы Великой Отечественной войны свинцом и словом вместе со всей страной сражались с врагом. С созданием независимой Беларуси освещали сложный период реформирования, строительства и развития Вооруженных Сил".

    Глава государства подчеркнул, что и сегодня на плечах коллектива информагентства лежит огромная ответственность - донести до общества объективную картину событий, показать истинное лицо войны и мира, крепить боевой дух личного состава и воспитывать преданное Родине молодое поколение.

    Президент пожелал ветеранам и коллективу информационного агентства крепкого здоровья, благополучия и новых творческих свершений.

    Читайте также

    Все события
    Вооруженные Силы РБ, удары по Брянской области, автобус с белорусскими детьми
    • 9
    • 10:45
    Доклад о предложениях по корректировке мероприятий Плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-2030 годы
    • 11
    • 2
    Рассмотрение кадровых вопросов
    • 41
    • 16:58
    Торжественная церемония приведения к военной присяге в Борисовском районе