Поздравление ветеранам и коллективу Военного информационного агентства Вооруженных Сил Беларуси "Ваяр"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов и коллектив Военного информационного агентства Вооруженных Сил Беларуси "Ваяр" со знаменательной датой - 105-летним юбилеем газеты "Белорусская военная газета. Во славу Родины".

"У вас за спиной целая эпоха, сотканная из миллионов слов и фотографий, которые стали летописью истории Вооруженных Сил Республики Беларусь, - говорится в поздравлении. - Все это время вы, военные журналисты, были и остаетесь на передовой информационного фронта, который не знает мирного времени. В годы Великой Отечественной войны свинцом и словом вместе со всей страной сражались с врагом. С созданием независимой Беларуси освещали сложный период реформирования, строительства и развития Вооруженных Сил".

Глава государства подчеркнул, что и сегодня на плечах коллектива информагентства лежит огромная ответственность - донести до общества объективную картину событий, показать истинное лицо войны и мира, крепить боевой дух личного состава и воспитывать преданное Родине молодое поколение.

Президент пожелал ветеранам и коллективу информационного агентства крепкого здоровья, благополучия и новых творческих свершений.