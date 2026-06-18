Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июня заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий Плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-2030 годы.

Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. Мероприятие плановое.

В числе его участников были Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, заместитель Госсекретаря Андрей Горбатенко, Министр обороны Виктор Хренин, начальник главного разведывательного управления - замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил Владимир Куприянюк, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Александр Ильюкевич и командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.

"В свое время была проведена масштабная проверка Вооруженных Сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение (итоги) в армии воспринято очень положительно. Люди в военных погонах на это отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые мы в армии - вы - должны были обсудить и доложить с целью корректировки Плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года", - сказал Глава государства.

Говоря о весьма сложной обстановке вокруг Беларуси, ведущихся вблизи ее границ военных действиях, Александр Лукашенко прокомментировал атаку дрона 17 июня в Брянской области на автобус с белорусскими гражданами, среди которых было много детей. Они направлялись в Геленджик в том числе для участия в спортивных мероприятиях.

"Я не единожды предупреждал (вы это знаете лучше даже по определенным направлениям, чем я) - война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе, - заявил Александр Лукашенко. - Свидетельством тому являются разного рода провокации. И не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств. Такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске - гибель людей, и даже детей. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы как люди военные должны понимать все аспекты".

"Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям", - подчеркнул белорусский лидер.

Дрон, атаковавший автобус с белорусскими гражданами, имеет украинское происхождение, заявил Александр Лукашенко.

"Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", - сказал он.

Президент сообщил, что украинская сторона дала ответ на претензии, заявив, что многие покупают эти беспилотники. "То есть это не мы (заявляет украинская сторона. - Прим.), это кто-то купил, а может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар, - рассказал Глава государства об ответе со стороны Украины. - Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично (наверное, как и другие, - следствие покажет) видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом".

"Один из этих дронов, слава богу, не мощный, ударил в автобус. В результате погиб человек и пострадали наши дети", - отметил Александр Лукашенко.

"То есть конспирологических версий тут предостаточно", - заметил Глава государства.

Президент поручил взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с гражданами Беларуси. Соответствующее поручение он дал Государственному секретарю Совета безопасности Беларуси Александру Вольфовичу.

"Надо взять на контроль этот вопрос. И доложите потом о том, что на самом деле там произошло, - сказал Глава государства. - Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой".

"Данный случай должен быть расследован. Вместе с россиянами. Они готовы нам помогать", - добавил Президент.

"Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы ведем себя спокойно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Кому-то не нравится, что Беларусь - спокойное государство. Поэтому вот это все происходит", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркивает, что пострадавшим при атаке должна быть оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Мы можем сами это сделать. Я вчера (17 июня. - Прим.) на это министру указал. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены кто в Гомель, кого в Минск направим. Мы их должны пролечить", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что дети должны однозначно быть спасены, даже тяжело пострадавшие.

"Остальных по домам отправить. Пусть занимаются спортом здесь, - отметил Александр Лукашенко. - Если спортом. Но, скорее всего, кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело ж не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Кому-то хотелось отдохнуть".

Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения.

"Я не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми: надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения", - заявил белорусский лидер.

В связи с произошедшим Александр Лукашенко обратил внимание на ряд аспектов, упомянув о цели поездки в Геленджик группы белорусских детей.

"Хочу обратить внимание на сам факт: родители, а они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то для того, чтобы тренировать людей играть в футбол в Геленджике. Слушайте, у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает", - отметил Глава государства.

Для проезда к месту назначения родители обратились к частной компании, наняли автобус. "Не хочу тут осуждать и эту частную компанию. Они работали законно - индивидуальные предприниматели. Сняли автобус, поехали, - сказал Александр Лукашенко. - А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам, и, прежде всего, родителям аккуратнее к этому относиться".

Возвращаясь к основной теме доклада, Александр Лукашенко ориентировал на обсуждение предложенной корректировки в деловом ключе, не ссылаясь на те или иные особенности прохождения военной службы. "Давайте без этих "подвигов". Мы уже видели эти "подвиги" военных и обсуждали на совещании (при подведении итогов комплексной проверки. - Прим.)", - отметил Президент.

"Конкретно. Как вы обсудили это (предложения по корректировке. - Прим.) и к чему пришли, что будем делать дальше", - обратился Александр Лукашенко к участникам мероприятия.

При этом Глава государства назвал ключевые подходы к дальнейшему строительству и развитию ВС Беларуси.

"Повышение эффективности противовоздушной обороны (без всяких там заморочек), противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров - это одни из основных направлений", - заявил Президент.

Глава государства подчеркнул необходимость принятия выверенных, взвешенных решений. "Мы не можем ошибаться. У нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все Вооруженные Силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как весь мир - с ума сегодня сходит "беспилотники, беспилотники!". Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Надо. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться", - сказал Александр Лукашенко.

Президент, заслушивая доклад, подчеркнул важность качественной подготовки офицеров.

"Главное - это офицеры. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за полтора-два года как офицера. Но если офицер будет подготовленным и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет, научит их, как действовать и в каком направлении", - подчеркнул Глава государства.

"Поэтому офицеры - вопрос номер один, - добавил Президент. - Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет этого делать, значит, нам с ним не по пути".

Александр Лукашенко обратил внимание, что со стороны государства немало сделано для того, чтобы в Вооруженных Силах были все условия для такой подготовки офицерского состава. Равно как и для их обеспечения жильем и в плане других бытовых условий.

"Так точно. Очень много (сделано со стороны государства. - Прим.)", - подтвердил Министр обороны Виктор Хренин.

"И ты мне постоянно приходишь говоришь о том, что надо тыловые вопросы решить: квартиры, жены, кухни, дети и прочее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию - Родину защищать. И в разных условиях это будем делать", - сказал Александр Лукашенко.

"Когда мы (небогатая страна, откровенно говоря) начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради Вооруженных Сил, особенно сейчас, - офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано", - заявил белорусский лидер.

Глава государства акцентировал, чем обусловлены его жесткие требования в вопросе подготовки офицеров и в целом Вооруженных Сил: "Мы понимаем: не дай бог, будет развязана горячая война, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Мы же это видели в конфликте России и Украины".

"Южная граница - полторы тысячи километров (вы это знаете, наши военные там стоят) - пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить", - подчеркнул Глава государства.

По итогам доклада Президент поддержал предложения по корректировке мероприятий Плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-2030 годы. Они будут окончательно сформулированы и собраны в отдельном документе. Аналогичная работа продолжится и в будущем, так как соответствующий План делается на среднесрочную перспективу и в нынешних непростых условиях не может оставаться статичным.