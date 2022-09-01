Поздравление с Днем знаний

Учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем знаний.

Это праздник всех, кто 1 сентября перешагнул школьный порог, чтобы стать ближе к своим мечтам, осуществить которые помогают знания.

Сегодня начинается новый учебный год, для кого-то первый в жизни. Белорусские школы с большой теплотой встречают первоклассников. Мы вместе сделали все, чтобы для малышей и их родителей этот день стал самым запоминающимся и счастливым.

Студентам-первокурсникам, которым предстоит постичь азы будущей профессии, желаю пройти выбранный путь достойно и с максимальной отдачей, обрести необходимые для реализации своих целей компетенции и навыки.

В этот праздничный день искренне благодарю учителей и преподавателей за такую важную работу и готовность отдавать себя без остатка нашим детям.

Пусть новый учебный год принесет всем вам радость новых открытий и общения, а в стенах школ, колледжей и вузов всегда царит атмосфера стремления к знаниям, взаимного уважения и любви к нашей родной Беларуси.

Александр Лукашенко