Поздравление с Днем железнодорожных войск

    Командованию, личному составу, ветеранам транспортных войск Республики Беларусь

    Уважаемые товарищи!

    Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск.

    Научно-технический прогресс и бурное развитие стальных магистралей в XIX веке заложили основу для создания железнодорожных войск. Их история насчитывает без малого полтора столетия - со дня образования в 1876 году первого железнодорожного батальона в Барановичах. За плечами воинов-железнодорожников участие в русско-турецкой, Первой мировой и гражданской войнах.

    Особенно бесценен их вклад в победу над фашистской Германией. Личный состав железнодорожных частей покрыл себя немеркнущей славой, сыграв важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны, всеми силами приближая Великую Победу.

    Сегодня транспортные войска, являясь достойными преемниками железнодорожных войск, свято чтят традиции героических предшественников и своим ежедневным трудом вносят достойный вклад в укрепление военной безопасности государства.

    Благодарю за службу!

    От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям, а также новых успехов на благо родной Беларуси!

    Александр Лукашенко

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