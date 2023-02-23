Поздравление с Днем защитников Отечества и 105-летием Вооруженных Сил Республики Беларусь

    Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

    Уважаемые ветераны, дорогие соотечественники!

    Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и 105-летием Вооруженных Сил Республики Беларусь.

    Сегодня страна славит подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, доблесть и стойкость воинов-интернационалистов, патриотизм и самоотверженность военнослужащих современной белорусской армии.

    За годы независимости нами были созданы боеспособные, высокомобильные, оснащенные новейшими образцами техники Вооруженные Силы, которые готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам. Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи.

    Убежден, что люди в погонах и впредь будут твердо стоять на страже мира, защищая наш родной дом - Республику Беларусь.

    Выражаю искреннюю признательность всем, кто посвятил жизнь великому делу служения Отчизне, а также тем, кто, отдав свой воинский долг, ежедневным созидательным трудом делает сильнее и богаче нашу любимую родину.

    Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в нелегком ратном труде на благо страны и народа!

    Александр Лукашенко

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