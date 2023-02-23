Поздравление с Днем защитников Отечества и 105-летием Вооруженных Сил Республики Беларусь

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны, дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и 105-летием Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Сегодня страна славит подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, доблесть и стойкость воинов-интернационалистов, патриотизм и самоотверженность военнослужащих современной белорусской армии.

За годы независимости нами были созданы боеспособные, высокомобильные, оснащенные новейшими образцами техники Вооруженные Силы, которые готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам. Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи.

Убежден, что люди в погонах и впредь будут твердо стоять на страже мира, защищая наш родной дом - Республику Беларусь.

Выражаю искреннюю признательность всем, кто посвятил жизнь великому делу служения Отчизне, а также тем, кто, отдав свой воинский долг, ежедневным созидательным трудом делает сильнее и богаче нашу любимую родину.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в нелегком ратном труде на благо страны и народа!

Александр Лукашенко