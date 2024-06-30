Поздравление с Днем молодежи и студенчества

    Дорогие юноши и девушки!

    Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи и студенчества.

    Этот яркий и светлый праздник олицетворяет мечты о больших свершениях. Именно в молодости определяется наш путь. Выбор профессии, создание семьи, рождение детей - важнейшие события, закладывающие фундамент успешной жизни.

    Цените каждое мгновение, наполняйте каждый день событиями и достижениями, оправдывайте звание самой активной и целеустремленной части общества. Ваши энергия, оптимизм, искренность, желание трудиться во благо Родины служат залогом развития и процветания Беларуси.

    Стремительно меняющийся мир ждет от вас решительных шагов и поступков. Претворяйте в жизнь самые смелые идеи и замыслы.

    Будьте достойны своих великих предков. Приумножайте богатства родной земли, укрепляйте народное единство, сохраняйте историческую память и национальные традиции.

    Пусть каждый найдет свое призвание и достойно проявит себя на выбранном пути. С праздником вас, молодые граждане нашей страны!

    Александр Лукашенко

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