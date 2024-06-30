Поздравление с Днем молодежи и студенчества

Дорогие юноши и девушки!

Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи и студенчества.

Этот яркий и светлый праздник олицетворяет мечты о больших свершениях. Именно в молодости определяется наш путь. Выбор профессии, создание семьи, рождение детей - важнейшие события, закладывающие фундамент успешной жизни.

Цените каждое мгновение, наполняйте каждый день событиями и достижениями, оправдывайте звание самой активной и целеустремленной части общества. Ваши энергия, оптимизм, искренность, желание трудиться во благо Родины служат залогом развития и процветания Беларуси.

Стремительно меняющийся мир ждет от вас решительных шагов и поступков. Претворяйте в жизнь самые смелые идеи и замыслы.

Будьте достойны своих великих предков. Приумножайте богатства родной земли, укрепляйте народное единство, сохраняйте историческую память и национальные традиции.

Пусть каждый найдет свое призвание и достойно проявит себя на выбранном пути. С праздником вас, молодые граждане нашей страны!

Александр Лукашенко