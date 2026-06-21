Поздравление с Днем медицинских работников

    Дорогие друзья!

    От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинских работников.

    Ваше стремление помогать людям достойно уважения. Ведь, спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, вы вносите неоценимый вклад в будущее нашей страны.

    В Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. Строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие.

    Выражаю искреннюю благодарность работникам и ветеранам отрасли за самоотверженный труд. Уверен, люди в белых халатах продолжат с опорой на славные традиции отечественного здравоохранения преданно служить делу и своей Родине.

    Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и радости, а родной Беларуси - мира и добра.

    Александр Лукашенко

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