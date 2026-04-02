Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с Днем единения народов Беларуси и России:

"Дорогие друзья!

2 апреля 1996 года Республика Беларусь и Российская Федерация, основываясь на исторически сложившейся общности судеб белорусов и россиян, опираясь на волю наших народов к дальнейшему сближению, подписали Договор об образовании Сообщества Беларуси и России.

С тех пор прошло тридцать лет. Сообщество, Союз, Союзное государство - последовательные звенья в цепи выверенных шагов на нашем интеграционном пути.

Векторы политики Союзного государства остаются неизменными. Это мир и согласие, единство и прогресс, благополучие и социальная справедливость.

Братские народы дорожат пронесенными сквозь века традициями доверия, по праву гордятся общей историей, свято чтут память предков и бережно хранят духовно-нравственные ценности. Весомые совместные достижения помогают миллионам белорусов и россиян достойно жить, работать, растить детей и с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Взаимовыгодное партнерство в различных сферах, растущие объемы торговли, реализация двусторонних программ и проектов открывают новые возможности для устойчивого повышения благосостояния наших народов. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность и технологический суверенитет Союзного государства. Две страны создают научно-образовательное, информационное и культурное пространство, где граждане Беларуси и России чувствуют себя частью единого целого.

Минск и Москва консолидированно отстаивают цели и идеалы на международной арене, поддерживают друг друга в борьбе с неправомерными санкциями, укрепляют единый оборонительный потенциал, делают все возможное для снижения военно-политической напряженности в мире, а также стремятся к восстановлению глобального доверия.

Дорогие друзья, следуя по пути тесной интеграции, мы можем отвечать на вызовы современности, повышать уровень жизни и благополучие, совместно воспитывать достойную смену, которая продолжит эстафету поколений.

В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья и успехов в созидательном труде".