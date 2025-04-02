Поздравление с Днем единения народов Беларуси и России

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Днем единения народов Беларуси и России.

2 апреля - знаковая для белорусов и россиян дата, ставшая символом подлинного братства, скрепленного совместным историческим прошлым, культурной и духовной общностью, многочисленными родственными и семейными узами.

Нас связывают многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, вобравшие в себя величие общих побед, бремя тяжких испытаний, горечь неимоверных потерь и радость созидания.

Сегодня мы вместе строим наше будущее, опираясь на взаимные доверие и поддержку. Реализация масштабных союзных программ, кооперация в сферах экономики, науки и технологий открывают для белорусско-российского партнерства новые, практически безграничные горизонты возможностей. Успехи в атомной энергетике, космических исследованиях, машиностроении и микроэлектронике стали важными ступенями на пути к достижению технологического суверенитета и импортонезависимости.

Благополучие людей - приоритет интеграционного проекта. Равные права, социальные гарантии, свобода выбора и доступ к качественным услугам в медицине, образовании, пенсионному обеспечению остаются его незыблемой основой. Единое образовательное, информационное, культурное пространство позволяет каждому гражданину Беларуси и России чувствовать себя частью большого целого - нашего общего Отечества.

Современная жизнь убедительно демонстрирует, что только сообща мы сможем успешно противостоять вызовам времени.

Великая Победа, 80-летие которой мы будем отмечать совсем скоро, доказала неоспоримую истину: пока мы вместе - мы несокрушимы.

В этот торжественный день от всей души желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, благополучия, семейного тепла и мира. Пусть наши общие усилия укрепляют единство, а сотрудничество Беларуси и России служит залогом процветания грядущих поколений.

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко