Поздравление с Днем десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил

    Военнослужащим и ветеранам сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь

    Уважаемые товарищи!

    Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил.

    В знак признания выдающихся заслуг воинов-десантников всех поколений в благородном деле защиты Отечества этот день давно уже стал в нашей стране поистине всенародным торжеством.

    Сегодня непобедимая крылатая пехота бережно хранит ценность десантного братства, сохраняет славные ратные традиции и преемственность поколений. Парни в голубых беретах всегда и везде демонстрировали несокрушимый боевой дух и стойкость, решая задачи, которые другим просто не по плечу. Так было в годы Великой Отечественной войны, так было в Афганистане, в других горячих точках и в ходе выполнения миротворческих миссий.

    В это непростое время, когда на территории нашего южного соседа полыхает пожар, грозящий перерасти в глобальный конфликт, вы твердо стоите на страже Родины, выполняя боевые задачи по обеспечению военной безопасности государства, делая все возможное и невозможное для сохранения мира и спокойствия на родной земле.

    Убежден, что силы специальных операций всегда были и будут элитой белорусской армии, надежным щитом государства, настоящей школой мужества и патриотизма для молодежи.

    Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, чистого неба и новых успехов в службе на благо Беларуси!

    Александр Лукашенко

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