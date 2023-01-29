Поздравление с Днем белорусской науки

    Деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования

    Дорогие друзья!

    Поздравляю вас с Днем белорусской науки.

    Наука - фундамент государственности. В авангарде развития цивилизаций, стран и народов всегда стояли люди незаурядного ума, высокого интеллекта и необыкновенного трудолюбия.

    Быть настоящим ученым - значит смотреть за горизонт, открывая людям новые перспективы и возможности, создавая научные школы, передавая опыт и знания своим многочисленным ученикам и последователям.

    В Год мира и созидания на науку возлагается огромная ответственность. И промышленности, и сельскому хозяйству, и социальной сфере нужны прорывные инновационные идеи и разработки. Государство, предоставившее отечественным ученым достойные условия для исследовательской и практической работы, вправе рассчитывать на исключительную преданность национальным интересам.

    Убежден, что, служа великой цели - созиданию во имя мира, вы внесете свой весомый вклад в укрепление гуманитарной безопасности и обеспечение технологического суверенитета нашей страны.

    Долгих вам творческих лет, крепкого здоровья, новых научных свершений во имя будущего родной Беларуси.

    Александр Лукашенко

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